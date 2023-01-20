Выполнение работ из материалов заказчика

Как я уже писал в публикации от 18 ноября прошлого года, подрядчик может выполнять работы, как из своих материалов, так и из материалов, переданных ему заказчиком (то бишь – застройщиком, которого также можно именовать в данном случае и инвестором).

Когда какой вариант для инвестора выгоднее, однозначно сказать невозможно. В каких-то ситуациях будет выгоднее, если материалы приобретает подрядчик, а каких-то – если этот самый инвестор.

Повторно подробно рассматривать всю схему документооборота и порядка принятия к учету результата работ застройщиком-инвестором не буду.

Но считаю нужным отметить, что приобретенные исключительно для возведения объекта недвижимости материалы (запасы), равно как и другие оборотные активы, в регистрах бухгалтерского учета подлежат отражению по дебету балансового счета 10 «Материалы». Оптимально, считаю, применить субсчет 10.08 «Строительные материалы».

Передачу этих материалов для их использования в производстве СМР подрядчику, следовательно, подлежит отражению записью:

Дебет счета 10.07 Кредит счета 10.08.

После того, как подрядчик передаст результат работ, выполненных из этих материалов, а наш инвестор его примет, записи будут:

Дебет счета 08 Кредит счета 60.01 – принят результат работ, выполненных подрядчиком;

Дебет счета 19 Кредит счета 60.01 – НДС, предъявленный подрядчиком;

Дебет счета 68.02 Кредит счета 19 – предъявленный подрядчиком НДС принят к вычету.

Использованные при строительстве материалы включаются в затраты на капитальные вложения записями:

Дебет счета 08 Кредит счета 10.07.

Если переданные подрядчику материалы использованы не полностью, то он может:

возвратить их собственнику; оставить у себя для дальнейшего использования (переработки); выкупить их у собственника.

При первом варианте, то есть возврате материалов собственнику, последний, на дату подписания накладной о поступлении их на склад, отразит этот возврат записью:

Дебет счета 10.08 Кредит счета 10.07

При втором варианте у инвестора будут продолжаться числиться материалы по дебету счета 10.07.

И хотелось бы обратить внимание, что материалы, предназначенные для возведения объекта основных средств, то есть для капитальных вложений, в бухгалтерской отчетности (хотя это и запасы, то есть оборотные активы) должны отражаться в составе активов внеоборотных.

Следовательно, остаток таких материалов (что на 10.07, что на 10.08) по состоянию на 31 декабря отчетного периода в Бухгалтерском балансе (форме № 1) подлежит отражению по строке 1150 «Основные средства» (или по строке «1190 «Прочие внеоборотные активы»).

Денежные средства, затраченные на приобретение таких материалов, следовательно, в отчете о движении денежных средств (форме № 4) следует отразить по строке 4221 «Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов».

Такие же выводы в свое время были сделаны и Минфином в "Рекомендациях аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2013 год" (письмо от 29.01.2014 № 07-04-18/01).

При третьем варианте происходит передача права собственности на отгруженные ранее подрядчику материалы, то есть их продажа.

Следовательно:

Дебет счета 62.01 Кредит счета 91.01 – выручка, подлежащая получению от покупателя материалов по условиям договора;

Дебет счета 91.02 Кредит счета 68.02 – НДС, отраженный в составе выручки;

Дебет счета 91.01 Кредит счета 10.07 – стоимость проданных материалов.

По какой стоимости инвестор может продать подрядчику эти материалы? Да по какой договорятся.

По учетной, то есть в ноль? – Да без проблем.

С какой-то минимальной, но прибылью? – Тоже никто не вправе запретить.

С убытком? – Здесь уже есть, пусть более и теоретическая, вероятность того, что налоговики начнут цепляться к этому. Хотя можно отговориться, например, тем, что данные строительные материалы, отгруженные подрядчику «с запасом», при хранении частично утратили свои свойства.

Оплатить эти материалы подрядчик может как перечислением средств на счет инвестора, так и зачетом задолженности за выполненные работы. То есть тоже, как договорятся руководители организаций.

При взаимозачете у инвестора продавца записи будут: