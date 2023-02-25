Как затраты на благоустройство территории отнести к расходам, уменьшающим налогооблагаемую прибыль

В комментариях к публикации от 17 февраля коллеги также коснулись проблемы затрат на благоустройство территории, прав на которую у инвестора нет.

Однако привести ее в порядок после завершения строительства, да и нести какие-то затраты на ее какое-то содержание в ряде случаев обязанность у него, тем не менее, возникает.

И затраты эти (или расходы, в некоторых случаях) будут не счет самого любимого источника налоговиков, то есть расходов, не уменьшающих налогооблагаемую прибыль, а с уменьшением этой самой прибыли.

Признавать их в налоговом учете связанными с производством и реализацией, либо внереализационными – так сразу и не сказать. В каждом конкретном случае надо будет разбираться отдельно.

Но то, что в 99,9999% случаев понесенные при строительстве, или уже после него, затраты должны уменьшать налогооблагаемую прибыль, уверен, и готов доказать.

В публикации от 12 января был уже рассмотрен порядок отражения обременений, то есть затрат, которые возникают (могут возникнуть) у инвестора в связи с подсоединением строящегося (построенного) объекта к сетям ИТС.

Там я также отметил, что такой вариант обременений, как ремонт дороги к дому главы городской администрации (или, там, его одной хорошей знакомой) таким обременением не признать, и в затраты на 08 не включить.

Однако с 2019 года в п. 1 ст. 265 НК был внесен подп. 19.4, согласно которому внереализационными расходами могут быть признаны расходы на создание объектов социальной, инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктур, безвозмездно передаваемых в государственную или муниципальную собственность.

Что понимать под таким объектами, в указанном подпункте прямо не сказано.

Финансовое ведомство (письма Минфина от 15.04.2022 № 03-03-06/1/33589, от 28.11.2022 № 03-03-06/1/116025) указало, что понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в НК, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено НК.

Значит, смотрим законодательство и соответствующие нормативно-правовые документы.

Так, например, объекты транспортной инфраструктуры – это сооружения, производственно-технологические комплексы, предназначенные для обслуживания пассажиров, фрахтователей, грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков и фрахтовщиков, а также для обеспечения работы транспортных средств (подп. 10 п. 1 ст. 2 Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, утвержденного законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ).

Объекты социальной инфраструктуры – организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а также иные объекты социальной инфраструктуры (примечание к статье 207 УК*).

*Причем здесь уголовный кодекс? Да просто по этой статье за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры (по этому перечню) можно получить от трех до пяти лет лишения свободы.

И, допустим, между городскими властями и потенциальным инвестором подписан документ, по которому последний, руководствуясь решениями октябрьского (1964 года) Пленума ЦК КПСС (ой, я дико извиняюсь, это из вступления к моей курсовой по информационным системам и структуре данных на втором курсе в 1974 году) посланием Президента Федеральному собранию берет на себя обязательство по строительству за свой счет (или, там капитальному ремонту) дороги от города до коттеджного поселка в пригороде, и передаче ее в собственность муниципальным властям.

Согласие инвестора на такую благотворительность (или отказ от таковой) теоретически никак не может повлиять на выдачу ему разрешения на строительство в этом городе (или в его окрестностях) производственного объекта (или торгового центра, и т. п.).

Но это в теории.

На практике «социально ответственный» инвестор, правильно понимающий политику партии и правительства, начнет строительство этой дороги ещё до начала работ по строительству своего объекта.

И опять классический договор подряда, где городские власти – заказчик, а инвестор – генеральный подрядчик, который заключит договор (или договоры) от своего имени с какой-нибудь специализированной дорожно-строительной фирмой.

Принятие инвестором результата работ от дорожников:

Дебет счета 20 Кредит счета 60.01.

Если дорожник применяет ОСНО (является плательщиком НДС), то вместе с актом он выставит и счет-фактуру.

Безвозмездная передача объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения, дорог, электрических сетей, подстанций, газовых сетей, водозаборных сооружений и других подобных объектов органам государственной власти (местного самоуправления) не признается объектом налогообложения по НДС (подп. 2 п. 2 ст. 146 НК).

Следовательно, наш инвестор (он же – генподрядчик) включит предъявленный ему дорожником НДС в затраты по строительству этой дороги (подп. 1 п. 2 ст. 170 НК):

Дебет счета 19 Кредит счета 60.01;

Дебет счета 20 Кредит счета 19.

Ну и дальше построенную дорогу он безвозмездно (то есть за спасибо) передает городским властям:

Дебет счета 91.02 Кредит счета 20.

Однако в ряде случаев затраты на приобретение, содержание либо ремонт не принадлежащего организации имущества могут возникнуть не только в процессе возведения объекта, но и после окончания строительства – в периоде эксплуатации.

Примером этого могут служить объекты дорожного сервиса – автозаправочные комплексы (АЗК), мотели, придорожные магазинчики, кафе и пр.

Они расположены вдоль дорог, которые чаще всего являются федеральной, региональной, либо муниципальной собственностью (п. 7 ст. 3 закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – далее – закон № 257-ФЗ).

Размещаются такие объекты в границах полосы отвода автомобильной дороги (п. 1 ст. 22 закона № 257-ФЗ).

В обязательном порядке они должны быть оборудованы стоянками и местами остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги.

При примыкании автомобильной дороги к другой автомобильной дороге подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами и обустроены элементами обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения (п. 6 ст. 22 закона № 257-ФЗ).

При этом строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств, переходно-скоростных полос осуществляются владельцем объекта дорожного сервиса или за его счет (п. 10 ст. 22 закона № 257-ФЗ).

И если стоянка для транспорта еще может принадлежать владельцу кафе или АЗК, то подъезды, съезды, примыкания и пр. являются неотъемлемой частью дороги.

Таким образом, собственник АЗК (кафе или магазина) в установленном законодательством порядке обязан нести расходы по созданию, содержанию либо восстановлению не принадлежащего ему имущества.

Их следует признать, следовательно, экономически обоснованными и документально подтвержденными (ст. 252 НК), тот есть уменьшающими налогооблагаемую прибыль владельца объекта дорожного сервиса.

Владельцу АЗК, не имеющему своего строительного подразделения, весьма затруднительно собственными силами выполнить ремонт стоянки, съезда, либо сети дорожного освещения. Поэтому в подавляющем большинстве случаев работы выполняются специализированными строительными организациями.

При этом в предписании (протоколе совещания) либо каком другом документе, направленному владельцу АЗК, чаще всего сразу указывается подрядчик, которому поручается выполнение данных работ.

Также в этом документе обычно говориться и о том, что принимать результат работ будет представитель Росавтодора (Федерального дорожного агентства) – которому, чаще всего, передаются в доверительное управление автомобильные дороги (п. 1 ст. 15 закона № 257-ФЗ). На него, следовательно, возлагаются функции заказчика.

А владелец объекта, стоящего у дороги, является кошельком, из которого оплачиваются необходимые работы.

Таким образом, затраты на благоустройство территории, которая является муниципальной (региональной, федеральной) собственностью, и никоим образом не принадлежит инвестору, в подавляющем большинстве случаев также можно отнести к расходам, уменьшающим налогооблагаемую прибыль.

Надо только покопаться, как следует, в законодательных и нормативных актах.