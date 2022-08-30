Как продать квартиру и не платить налог

Собственник жилья, если владеет объектом недвижимости менее 5 лет и решает продать ее, должен уплатить налог на доход. Не платить налоги — противозаконно, а платить — не хочется. Особенно когда речь идет о недвижимости.

Можно понять, когда государство требует уплатить налог с дохода.

А тут вроде бы личная собственность, которая приобреталась за кровно заработанные. И после продажи еще требуется платить государству. А можно ли как-то не платить налог после продажи жилья?

О чем речь?

Итак, если собственник владел жильем менее 5 лет, то требуется платить налог после продажи. Он составляет 13%. Так государство и зарабатывает, и пытается уменьшить число перекупщиков.

При этом налог высчитывается не из прибыли (как в случае с ценными бумагами), а из стоимости жилья. Но имеется налоговая льгота —налог не высчитывается из 1 млн рублей.

Допустим, если жилье стоит 3 миллиона, то 13% нужно будет уплатить только из 2 000 000 рублей. И это все равно много, ведь потребуется отдать 260 тыс. руб. А если человек не является резидентом, то ставка для него будет 30%.

Когда можно продать жилье без уплаты налога

Здесь будут перечислены все возможные варианты:

• Когда собственник владел жильем дольше 5 лет. Ранее срок давности владения составлял 3 года. Но срок был увеличен с 2016 года. Если недвижимость была куплена до этой даты, то продавать жилье без уплаты налога можно с 1 января 2019года.

• Когда собственник владел недвижимостью дольше 3 лет, но жилье было получено в результате приватизации.

• Когда собственник владел жильем дольше 3 лет, но оно было получено в наследство.

• Если срок владения недвижимостью был 3 года, но жилье было получено в дар от близкого родственника.

• Когда срок владения составил 3 года, но недвижимость была получена по договору ренты.

• Если власти региона не ставят ограничения. Далеко не во всех регионах срок владения увеличили с 3 до 5 лет.

• Если жилье стоит менее 1 млн рублей. Как уже говорилось, данная сумма является налоговой льготой. То есть налог высчитывается из суммы, которая окажется свыше 1 миллиона рублей.

Разрешается не платить налог, если жилье продано дешевле, чем было куплено. Но есть ограничение: доход с продажи не должен быть менее 70% от кадастровой стоимости, установленной на начало года, в котором была продана недвижимость.

Важно: также имеют шансы избавиться от налога семьи с двумя (и более) детьми, если они продали объект после 1 января 2021 года и направили полученные деньги на покупку нового жилья. Только тут есть определенные условия.

Например, новая квартира должна быть больше по площади, и купить его нужно успеть до 30 апреля следующего года.

Некоторые нюансы

Проще говоря, не платить налог можно.

Просто все зависит от срока владения недвижимостью, стоимости и способов ее получения в собственность. Если речь идет о покупке, то избавиться от НДФЛ после продажи можно будет через 5 лет. Если же это наследство, дарственная, приватизация или рента, то ждать нужно 3 года.

Тут все просто: прошло 5 (или 3) лет, то налог уже платить после продажи объекта не нужно. Не стоит забывать о налоговой льготе, которая может существенно уменьшить сумму налога.При этом льгота полагается каждому дольщику.

Поэтому лучше продавать жилье в долевой собственности разными договорами, так как при совместной продаже льгота распределяется на всех дольщиков.

Еще есть понятие налогового взаимозачета. Дело в том, что гражданам позволяется еще получить налоговый вычет после покупки квартиры. Это касается тех случаев, когда люди сначала продают жилье, а потом покупают новое. При определенных обстоятельствах есть возможность даже выйти в плюс. Размер вычета составляет 13% из стоимости жилья, но сумма не может превышать 260 т. р. Вычет полагается налоговым резидентам, которые получают доход и платят НДФЛ 13% из него.

Допустим, человек продал квартиру за 2 млн рублей и купил потом жилье за 4 млн рублей. Налог на доход в данном случае составит 130 т. р., а налоговый вычет — 260 т. р.