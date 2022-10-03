Пять законных способов снизить зарплатные налоги

Любого предпринимателя всегда волнует вопрос оптимизации налогообложения. И чем больше составляет экономия, тем лучше. Но на самом деле это не всегда так.

Оптимизируя налоги, предприниматели часто забывают о критерии разумности и о деловой цели данной оптимизации. Прежде, чем внедрить тот или иной способ, нужно помнить, что главной целью оптимизации не может являться неуплата налога.

Законных способов оптимизации много, но подходят они не всем. Главное, подобрать тот способ, который подойдет именно для вашей компании и для вашего вида деятельности. Это как в песне – «Главное, чтобы костюмчик сидел».

Многие владельцев бизнеса уплачивают в бюджет действительно большие суммы налогов и страховых взносов, хотя могут платить значительно меньше. Почему так происходит? Всё довольно просто – подводит незнание Налогового кодекса и отсутствие финансового планирования в компании. Руководители организаций и предприниматели могут законно снизить бюджетные платежи и увеличить свою прибыль.

Рассмотрим довольно часто встречающиеся в компаниях, схемы по экономии зарплатных налогов.

Оформление сотрудников на полставки

Способ, конечно, сомнительный, но имеет место быть. Здесь всё просто, чем меньше заработная плата, тем меньше придётся оплачивать страховых взносов и НДФЛ.

Перевести сотрудников организации на 0,5 ставки возможно только с их письменного согласия, за исключением следующих случаев:

• С целью предотвращения массового сокращения штата.

• В связи с изменением технологических и организационных условий труда.

Важно: вышеперечисленные условия должны действовать одновременно.

НО главное, чтобы перевод в организации не был фиктивным - на бумаге вы отправляете человека на полставки, а по факту он трудится целый рабочий день. При желания, доказать фиктивность данной операции налоговикам не составит труда. Посмотрите внимательно на свой персонал, возможно часть сотрудников в настоящее время действительно не загружены на полную ставку. Может наступило время провести кадровую ротацию?

Конечно приятным для предпринимателя и положительным моментом такой оптимизации налогов является значительная минимизация уплаты страховых взносов и НДФЛ.

Тем не менее следует понимать, что фиктивный перевод сотрудников на неполный рабочий день может повлечь за собой неблагоприятные последствия. Например: возникновение трудовых споров, начисление штрафов и пеней.

Если вы пришли к такому способу экономии зарплатных налогов, необходимо грамотно оформить все документы и в случае возникновения налоговой проверки обосновать такой переход. Например, перевод работников можно обосновать ухудшением финансового положения организации в связи с чем нет необходимости их постоянного нахождения на рабочем месте.

P.S. Есть судебный прецендент не в пользу работодателя. Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 03.03.2020 № 8Г-1409/2020.

В суде руководство компании объяснило перевод работников на режим неполного времени финансовыми проблемами. Но судьи указали, что тяжелая финансовая ситуация не может быть расценена как изменение организационных или технологических условий труда. Основания для введения режима неполного рабочего времени в порядке статьи 74 ТК у работодателя отсутствовали и у него не было причин для изменения условий трудового договора. Требования работницы были удовлетворены, кассационная жалоба работодателя оставлена без удовлетворения.

За незаконный перевод работника на неполный день суд взыскал с предприятия 210 тысяч рублей.

Раздельная выплата заработной платы

Выплата заработной платы с разделением на оклад и премию.

Организации, применяющие упрощённую систему налогообложения и числящиеся в реестре малого и среднего предпринимательства, имеют право уплачивать взносы по льготному тарифу. Он равен 15 процентам с заработной платы, размер которой больше федерального МРОТ.

Для применения этого способа необходимо разделить выплату заработной платы на оклад и премию. Оклад устанавливается в размере МРОТ. Все остальное – премия. Уплачивать 15 процентов следует с премии сверх МРОТ.

Плюсом такого способа оптимизации налогов является уменьшение выплаты страховых взносов.

А минусом, является документальное оформление данных премий.

Важно: с целью исключения проверок контролирующих органов необходимо закрепить выплату премий и порядок ее начисления в Положении о премировании. В положении нужно прописать показатели, которые влияют на расчет премии, чтобы не получилось, как в песни «Может дам, может дам че ты хошь».

Также посмотрите на свое штатное расписание. Данный документ надо привести в соответствие с вашей оптимизацией. Если оклады в штатке были больше, чем МРОТ, то их уменьшение по инициативе работодателя должно быть оформлено документально. Согласно ст. 306 ТК РФ и ст. 74 ТК РФ работодатель должен предупредить работника в письменной форме не менее чем за 14 календарных дней об уменьшении окладов. Если работник согласен на понижение зарплаты, то согласно ст. 72 ТК РФ работодатель заключает с ним дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором указывается новый размер зарплаты. Также работодатель издает приказ о таких изменениях.

Но без веских на то оснований уменьшить оклад работнику работодатель не может. Трудовое законодательство запрещает работодателям предпринимать действия, которые ухудшают положение работников. Если трудовая функция работника, режим его рабочего времени, характер работы и прочие факторы, влияющие на размер оплаты труда, остаются без изменений, уменьшить оклад не получится.

В то же время, если у работодателя меняются организационные или технологические условия труда, в результате чего условия трудового договора, определенные сторонами, не могут быть сохранены в первоначальном виде, ТК РФ разрешает работодателю оклад уменьшить.

P.S. По данному способу экономии также есть судебные решения.

Решение Мещанского районного суда г. Москвы от 10.07.2019 г. О признание незаконным приказ руководства о снижение в два раза заработной платы.

Определении Мосгорсуда от 17.07.2017 № 4г-8420/2017 - суд отменил понижение оклада на 70 процентов.

Апелляционное определение Пермского краевого суда от 30.01.2017 по делу № 33-1052/2017 отменил сокращение зарплаты вполовину.

Оформление сотрудников в качестве индивидуальных предпринимателей

Это не новый способ оптимизации, а хорошо проверенный старый. Многие бизнесмены успешно применяют его с целью снижения налоговой нагрузки. В том случае, когда компания сотрудничает с индивидуальным предпринимателем, который применяет упрощённую систему налогообложения «доходы», ей не придётся платить никаких налогов. При этом ИП обязан перечислять в бюджет от одного до шести процентов единого налога с оказываемых услуг. В идеале, заключать договора с действующими ИП, а не подменять ими трудовые договора.

Пожалуй, это наиболее эффективный из всех способов оптимизации, поскольку идёт полная экономия на уплате НДФЛ и страховых взносах. А дополнительным бонусом является признание услуг ИП в составе налоговых затрат, что в свою очередь является дополнительной оптимизацией.

Несмотря на легкость решения в применении данного способа оптимизации, этот способ имеет и подводные камни. Компания должна обосновать заключения ГПД вместо трудового договора. Судебных решений не в пользу работодателя много.

Важно: не следует оформлять трудовые отношения с тем сотрудником, который только что уволился и сразу же оформил ИП. Инспекторы могут расценить это, как способ ухода от налоговых обязательств. Помните о деловой цели заключения такого договора. Помните, что плох не способ налоговой оптимизация, а его воплощение.

P.S. Уже есть судебные преценденты не в пользу работодателя.

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 31.03.17 № Ф09-1008/17 по делу № А76-6028/2016

Определения ВС от 14.02.19 № 304-КГ18-25124

Определения ВС от 09.08.19 № 304-ЭС19-13099

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 03.09.20 № Ф04-3576/2020 по делу № А67-9103/2018

Вердикт суда - алгоритм работы ИП после увольнения никак не изменился: ИП фактически действовал как работник, а не как самостоятельный субъект гражданских правоотношений.

На что обратили внимание суды:

единственным источником дохода ИП-работника была деятельность, которую он вел по договору, заключенному с ИП-работодателем;

иных контрагентов ИП-работник не имел;

денежные средства на расчетный счет ИП-работника поступали только от ИП-работодателя;

работник, перейдя в статус ИП, продолжал взаимоотношения с теми же поставщиками, что и в период выполнения трудовых обязанностей;

в отношении новых поставщиков ИП-работник не смог предоставить никакой документации, сопровождающей их поиск: запрос от своего имени коммерческих предложений, сравнение цен и т.п.;

отсутствие у ИП-работников каких-либо расходов, свойственных нормальному предпринимательству. А именно: затрат на приобретение или аренду помещений и оборудования, которое используется для оказания услуг;

ежемесячный (а иногда даже 2 раза в месяц) характер вознаграждения. Причем, его размер был приближен или равен заработной плате, которую физлицо ранее получало по трудовому договору;

полномочия по ведению учета у всех ИП-работников были переданы дочерней компании бывшего работодателя;

денежные средства, полученные по договорам ГПХ, все ИП тратили исключительно на личные нужды, а не на ведение предпринимательской деятельности;

массовый характер регистрации сотрудников в качестве ИП, одновременное прекращение со всеми трудовых отношений и заключение «гражданских» договоров;

при прекращении отношений с заказчиком по договору ГПХ (а, по сути, с работодателем) физлицо, как правило, снималось с учета в качестве ИП. Другими словами, речь шла фактически об увольнении сотрудника с оформлением прекращения его статуса ИП;

во всех договорах возмездного оказания услуг было прописано условие об оказании услуг лично, то есть потреблялся именно личный труд физических лиц;

в ходе опросов и допросов было установлено, что все ИП-работники находились на территории бывшего работодателя по 40 часов в неделю.

Привлечение к работе самозанятых

При заключении договора с лицом, оформленным в качестве самозанятого, не возникает необходимости оплачивать страховые взносы и НДФЛ. Этот способ экономии зарплатных налогов аналогичен предыдущему.

Плюсы этого способа оптимизации налогообложения очевидны - в значительной степени снижается налоговая нагрузка. Более того, есть возможность уменьшения прибыли или УСН на стоимость услуг, оказываемых самозанятым гражданином. Также организация не обязана предоставлять социальные гарантии таким лицам.

Важно: для исключения подозрений со стороны ФНС не следует заключать договор с бывшим сотрудником. Тем более это запрещено ст. 6 422-ФЗ делать в течение двух лет с момента его увольнения из организации. Также проблем не избежать и в случае, если инспекторы заподозрят наличие трудовых отношений.

P.S. Если решитесь использовать труд самозанятых, то ознакомьтесь с письмом ФНС России от 15.04.2022 N ЕА-4-15/4674 "О направлении информации по проведению мероприятий налогового контроля по НПД", в котором содержатся рекомендации для эффективного установления фактов подмены трудовых отношений гражданско-правовыми между организациями и самозанятыми гражданами.

Выплата компенсаций и материальной помощи

С помощью этого способа можно на законных основаниях не уплачивать страховые взносы с части заработной платы. А некоторые компенсационные выплаты и вовсе не облагаются налогом и взносами. К ним относятся:

• Расходы, предназначенные на проезд в аэропорт или автовокзал.

• Комиссионные сборы и сборы, связанные с услугами аэропорта.

• Денежные средства, предназначенные для проезда до места назначения и обратно.

• Денежные средства, предназначенные для найма жилого помещения.

• Оплата услуг связи.

Материальная помощь сотрудникам компаний, а именно, выплаченная в связи с бракосочетанием, похоронами, лечением не облагается НДФЛ и страховыми взносами.

Главным плюсом такой оптимизации является множество вариантов компенсационных выплат, благодаря чему организация может в любой момент заменить часть заработной платы любой из них.

Например, организация может заменить часть зарплаты сотруднику компенсацией на уплату процентов по ипотечному кредиту жилого помещения. Данная компенсация в силу закона не облагается ни НДФЛ, ни страховыми взносами.

Таковы пять действенных и законных способов уменьшения зарплатных налогов. С помощью них руководители организаций и индивидуальные предприниматели могут сэкономить на налогах и взносах и тем самым увеличить свою прибыль.

Но перед внедрением любого способа налоговой оптимизации оцените размер возможных штрафов для компании. Сумма штрафа зависит от нарушения и может составить 20 или 40 процентов от неуплаченной суммы, а также пени за несвоевременную уплату налога или взноса. Таким образом, если налоговики предъявят претензии и суд их подтвердит, то компания или ИП должны будут перечислить в бюджет сумму доначислений, штраф и пени.

Как говорил Франклин: «Неизбежны только смерть и налоги». Оптимизируйте с умом и знанием законов. Законная налоговая оптимизация – это верный путь к росту благосостояния компании.

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