Клерк.ру в кино! Нет, но только пока что...

Недавно рассказывал о том, чем занимается отдел видео производства всей команде, решил поделиться этим и с пользователями Клерк.ру!

Итак, начну с того, данный отдел сформировался в начале сентября этого года и уже как три месяца, мы полностью переосмыслили почти все видео-форматы компании и произвели более сотни видео.

Если зайти в каталог обучения, можно увидеть, что все рубрики – это видео-продукты. Эти категории, то созданию чему мы уделяем 80% времени. Оставшееся время – это всеми любимый (надеюсь) БухТуб и БухСтримы.

Процесс создание видео включает множество этапов, постараюсь кратко и не занудно их вам расписать.

Подготовительный период: разрабатываем креативную концепцию и сценарий. Создаём раскадровку, собираем команду и реквизит, ищем локации, тестируем съёмочное оборудование. Назначаем даты съёмок.

Производственный период: Снимаем! и синхронизируемся с рабочими, которые проявляют особую активность (шумность) по выходным (мы снимаем по воскресеньям), когда офис пустует.

Постпроизводственный период: работаем над монтажём, саунд-дизайном, цветокоррекцией и графикой. Доводим видео до финального результата.

Наглядно показываем, чем занимались в ноябре.

Мы так же занимаем и тем, что на постоянной основе вносим изменения и улучшения не только в сами видео, но и плеер и другие моменты связанные с просмотром их на сайте Клерк.ру.

С начала декабря все видео-продукты начали выпускать в разрешении 3840×2160.

Вскоре, в плеере новых курсов появится функция включения субтитров и разбивка на главы (без них см. картинку).

Начали производство трейлеров для курсов. Коротких (до 1 минуты) и емких, вдохновляющих на новые знания. До этого на страницах курсов были вводные уроки самого курса (см. картинку).

Так же будет визуальный апдейт конспектов к курсам. (старые см. на картинке).

Постоянно работаем над улучшением графических элементов.

И тестированием нового оборудования, с помощью которого мы сможем делать еще более качественные видео.

Работаем над переформатированием уже действующих видео-форматов и запуском новых.

Спасибо за внимание! Буду изредко писать сюда, рассказывать о новых изменениях в видео производстве Клерк.ру.