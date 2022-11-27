Чек-лист по запуску чат-бота в телеграм

К нам очень часто обращаются заказчики с однотипными запросами. Чтобы как-то автоматизировать ответы для них, мы решили собрать самые частые вопросы в некий чек-лист, который можно держать под рукой. Будет полезно и заказчикам и разработчикам!

Некоторые пункты покажутся очевидными и даже заезженными, но мы все равно их включили. Просто потому, что про них многие забывают при разработке своих продуктов. Прежде чем прорабатывать сложные и заумные механики, оглянитесь назад: вы точно не забыли про простые тезисы?

Теперь развернуто про каждый из пунктов. Что же нужно учесть при разработке любого чат-бота для мессенджера?

Позаботьтесь об описании

Очень часто во многих продуктах страдает описание. Это относится и к сайтам, и к приложениям, и к ботам. Многие пишут очень заумно и сложно, из-за этого пользователю становится тяжело продраться сквозь дебри информации к сути.

Поэтому первый совет звучит очень просто: позаботьтесь об описании. Оно должно быть коротким, понятным, простым и отражать суть. И кстати будет не лишним добавить картинку в поле Description в BotFather.

Добавьте немного эмодзи в интерфейс бота

Чаще всего разработчики не добавляют эмодзи совсем. И кнопки (как и бот в целом) выглядит скучно и пресно. Попробуйте разбавить текст с помощью добавления эмодзи. Например кнопка «Читать дальше» может выглядеть так: «👉 Читать дальше». Но не надо перегружать интерфейс! Например вот такая подача: «👉😏💪🔥😝🥰 Читать дальше» уже перебор.

Бот должен делать то, что от него ожидают

Если вы сделали бота для группового чата, то он не должен реагировать на все подряд и раздражать всех вокруг. Он должен иметь набор команд или ПОНЯТНЫХ функций, которые отрабатывает четко без фантомных приколов. Хороший пример реализации можно посмотреть в этом боте.

Если бот сделан для общения с ним в личке, то убедитесь, что у вас нет тупиковых сценариев. Пользователь должен понимать что происходит в любой момент времени.

Также позаботьтесь, чтобы при отправке рандомного сообщения не по сценарию (да, пользователи так делают), бот реагировал предсказуемо. Например, отправлял сообщение в чат вроде такого: «Я не понимаю. Пожалуйста воспользуйтесь кнопками ниже 👇».

Иными словами, этот тезис можно переформулировать так: у бота должна быть понятная механика. Он не должен вводить пользователя в заблуждение.

Администрируйте бота сами

Этот пункт про безопасность. К нам достаточно часто обращались с вопросом: «ой, а админом бота был другой человек, как мне теперь вернуть доступ?». Единственным верным ответом тут может быть: администрируйте своего бота сами. Не надо доверять это третьим лицам.

Про корпоративный номер, кстати, тоже смешно. К нам как-то обратился человек, который завел токен бота на корпоративном номере.

Не добавляйте слишком много кнопок

Не у всех пользователей в руках будет последний айфон или просто свежий смартфон. А значит, что размеры экранов и версии мессенджеров у них будут разные. А это в свою очередь значит, что если кнопок будет много, они могут их просто не найти. ПОЭТОМУ: старайтесь не городить огород из большого количества кнопок. Подумайте: а как будет смотреться бот на смартфоне с самым маленьким экраном?

Пользователь не должен терять кнопки

В дополнение к предыдущему пункту. Пользователи часто могут терять кнопки. Особенно, если они еще не привыкли общаться с ботами. Добавьте в функционал своего бота такой метод, который будет раскрывать кнопки каждый раз при взаимодействии с ботом. Поверьте, это снизит количество негатива, если правильно и аккуратно подойти к этой реализации.

Бот не имеет доступа к датчикам смартфона

Старайтесь проектировать логику своего бота с учетом этого тезиса. Бот – это не полноценная замена мобильным приложениям. Одна из причин – это как раз отсутствие доступа к датчикам смартфона: акселерометру и т.д.

Бот не видит сообщения других ботов

Этот пункт, кстати, совсем неочевиден даже некоторым опытным разработчикам. Боты, созданные с помощью Bot API, не видят других ботов, созданных с помощью Bot API. Тут есть исключения про ботов, созданных с помощью Telegram Web API, но об этом в другой раз.

Упрощайте везде, где это возможно

Это, пожалуй, самый частый совет, который мы даем своим клиентам. Не старайтесь перегружать чат-бота лишними функциями и механиками. Лучше пусть он получится простым, но понятным и логичным, чем перегруженным и отталкивающим.

Эти и еще 25 пунктов мы учитываем при разработке чат-ботов на заказ.

Скачивание чек-листа в формате PDF и в хорошем качестве доступно по этой ссылке.