ЦБ боится ипотеки за 1 рубль, Канье закэнселили из миллиардеров, а китайский Пух обвалил рынок

СПБ Биржа разблокирует активы с 31 октября (инфа 100%!)

Не успели мы в позапрошлом выпуске новостей порофлить над тем, что СПБ Биржа всё время чего-то обещает российским инвесторам, а потом твердо и четко эти обещания не выполняет – как ребята спешно установили самую финальную и крайнюю дату для окончательного решения вопроса частичной разблокировки ценных бумаг.

В общем, в понедельник 24 октября представители биржи заявили, что никак не позднее 31 октября на СПБ Бирже станут доступны к биржевым торгам аж 680 бумаг с общей стоимостью под $312 млн.

Вы хотите спросить: почему именно 31 октября? Да потому что с учетом курса доллара и динамики мировых рынков смотреть на рублевые результаты разблокируемых акций с начала года можно только с воплями ужаса, obviously...

5 дней (пять). Ровно столько понадобилось СПБ Бирже, чтобы выпустить в пятницу опровержение на саму себя про то, что никакой разблокировки 31 октября можно уже не ждать. Нет – она, конечно, будет! Но как-нибудь потом (когда – точные сроки благоразумно не назвали).

Мне это начинает напоминать знаменитую апорию про Ахиллеса и черепаху. Ну, вы помните, чему там древние греки нас учили: как бы быстро Ахиллес ни бежал за черепахой, к тому времени, как он достигнет места, где она ему обещала разблокировать акции – черепаха всё равно успеет отползти хоть немного подальше...

В Госдуму внесли законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов

В пояснительной записке говорится: «Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях».

Кажется, пора объявлять конкурс по составлению словаря исконно славянских эквивалентов для привычных финансовых терминов

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Теперь только так, братушки!

ЦБ испугался ипотеки за 1 рубль

Набиуллина только-только грозно зыркнула в сторону модной в этом сезоне ипотеки под 0,01%, как поднял голову новый враг – ипотека за один рубль! В этом хитром шайтанстве Банк России незамедлительно увидел необоснованное стимулирование спроса на жилье и риски надувания пузыря на рынке недвижимости.

Идея тут в следующем: при покупке еще строящегося жилья, раньше люди сразу брали ипотеку на всю сумму и плакали горючими слезами, выплачивая тикающие проценты. А сейчас ряд банков (в сговоре с застройщиками, конечно же) начали выдавать двухуровневую ипотеку: первым траншем ты берешь кредит на 100 рублей с ежемесячным платежом в размере одного рубля, а уже только после сдачи квартиры тебе выдается основная сумма с нормальным (читай: стандартно-конским) платежом.

Эльвира Сахипзадовна, ну нормально же придумали – чего вы ругаетесь? Ну пусть уже люди купят себе эту хату без лишних переплат процентов, в конце-концов...

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

До этого Эльвира Сахипзадовна непрерывно ее снижала с марта, а тут решила, что уже всё – приехали. Инфляция начинает понемногу ускоряться, так что лучше взять небольшую паузу, (скушать твикс) и посмотреть, что вообще будет дальше.

Эта новость заставила грустить одного печального Дерипаску, который очень хотел, чтобы Набиуллина понизила ключевую ставку до 5%. По замыслу Олега Владимировича – только это могло бы позволить ослабить переукрепившийся рубль, победить рецессию и вообще, кажется, спасти Россию. Но карта легла не так!

Твое лицо, когда ты на диете и просил у нее купить в супермаркете йогурт с жирностью 5% – а она всё равно взяла 7,5%

ЕЦБ поднял базовую ставку до 2%

Европейский центробанк во второй раз поднял ставку на 0,75%. Пока ребята немного отстают по траектории подъема ставки от американских коллег (где ставка достигла уже 3,25% – а со дня на день станет уже и 4%), но европейские регуляторы обещают продолжать хайкинг до тех пор, пока инфляция не снизится до целевых 2% годовых.

Учитывая то, что в сентябре инфляция в еврозоне составила почти 10% – цель пока далековата, а значит львиная доля экономической боли и страданий еще впереди.

Потолки вышли из моды

США решили пока не вводить анонсированный ранее «жесткий» потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, потому что на него мало кто согласился. Какой-то потолок, возможно, всё же будет введен позже – но на более высоком уровне. Ну и, типа, более мягкий (натяжной, наверное).

В качестве симметричного ответа Минфин РФ заявил, что он не будет вводить потолок зарплат для топ-менеджеров госкомпаний. По слухам, ранее обсуждался ввод ограничения на уровне трехкратного размера официальной зарплаты Мишустина – что соответствует «смешным» 30 млн рублей в год (даже не полмиллиона баксов, ну камон!).

Цукерберг терпел и вам велел

Для экстремистской (по мнению российского суда) организации Meta настали тяжелые времена. После выхода свежей отчетности ее котировки обвалились почти на 25%, общее же падение с пика сентября прошлого года составляет уже почти 75%.

Выручка у компании падает, расходы растут – так что чистая прибыль сократилась почти вдвое. На звонке с инвесторами сам Цукерберг сказал, что «надо просто потерпеть», но сколько еще осталось терпеть – он, к сожалению, не уточнил.

Ставка компании на метавселенную Horizon Worlds пока не оправдывается: Цукерберг ожидал, что к концу 2022 года в ней будут тусить хотя бы полмиллиона человек, но к текущему моменту количество пользователей еле перевалило за 200 тысяч. При этом из анализа самой Меты следует, что большинство пользователей, попробовавших провести время в метавёрсе, больше туда и не хотят возвращаться.

В метавселенной Цукерберга людей до сих пор насильно лишают ног. Вот это экстремизм так экстремизм, мое почтение!

Илон Маск наконец купил Твиттер

Это не учебная тревога, the bird is freed! Маск решил особо не тратить время на раскачку: он сразу же принес в свой офис раковину (что? да!), поменял свое Твиттер-био на «главный по твитам» и уволил одним днем практически всех топ-менеджеров (при этом закрысив их выходное пособие на общую сумму в $122 млн – так как они, типа, не соответствовали занимаемому положению и вообще развели тут ботов на платформе, негодники!).

«Let that sink in» – написал у себя в Твиттере Маск сразу после официального визита в офис компании

Пишут, что в пятницу программистам Твиттера пришло указание распечатать весь свой написанный код за последний месяц – и явиться на ковер к новому боссу, чтобы он лично его проинспектировал (имелось ли там указание сразу взять с собой баночку с вазелином – источники не сообщили). Потом, правда, это распоряжение отменили и сказали пустить распечатанный код под шредер – но, как говорится, осадочек всё равно остался.

При этом ходят слухи, что Маск собирается уволить до половины всего персонала – причем сделать это одним днем 31 октября, так как с 1 ноября всем этим сотрудникам должен был бы начислиться годовой бонус в нехилом размере. Хэллоуин в Твиттере, похоже, выдастся и правда кровавым!

Тем временем, ряд пользователей Твиттера, придерживающихся специфических взглядов, с пятницы празднуют «возвращение свободы слова» на платформу – в основном это выражается в безостановочном постинге английского слова из 6 букв, начинающегося на N. Если вам интересно, то в одном твите помещается ровно 40 n-words (не то, чтобы я проверял лично, just sayin').

Канье успешно закэнселили из миллиардеров

Канье Уэст (официально поменявший имя на Йе) – один из самых успешных и богатых музыкантов ever, общее состояние которого еще недавно оценивалось в пару миллиардов долларов.

Весь октябрь Йе старательно ходил на разные подкасты и интервью, а также постил в соцсеточках всякие разные мощные заявления – с отчетливым направлением в сторону «White Lives Matter», «Флойд на самом деле умер от передоза», «евреемасоны тайно управляют миром», и так далее. А CNN так и вообще выпустили заметку «от источников» про то, что Канье якобы давно фанатеет от Гитлера и сначала хотел назвать свой альбом 2008 года «Hitler».

Если сомнительные заявления музыканта про чернокожих раньше еще сходили ему с рук, то поворот в сторону антисемитизма ему не простили. Еще 16 октября Йе говорил на подкасте «могу говорить против евреев что хочу, а чё мне Адидас сделает?», ведь продажи его обуви Yeezy составляли по оценкам до 8% прибыли Адидас. Но обувной гигант в итоге разорвал отношения с Канье, равно как и все остальные бренды одежды (GAP, Balenciaga и прочие).

Твое лицо, когда тебе звонят с новостями о том, что тебя уже закэнселили – а у тебя еще осталось столько идей, какие веселые заявления можно сделать в разных интервью...

Так Канье практически за пару недель превратился из суперуспешной мировой звезды с миллиардами долларов в изгоя с сократившимся раз в пять состоянием. Эх, биполярочка – бессердечная ты штука!..

Си Цзиньпина переизбрали на третий срок, акции в шоке

Китайский генсек остался в кресле еще на пять лет, а вместе с ним в политбюро окончательно засели все его кореша. Ранее в Китае действовал запрет на нахождение у власти более двух сроков подряд, дабы не допустить развития культа личности – но несколько лет назад его крайне удачно отменили (вот это совпадение, да?).

Интернет считает, что старина Си крайне похож на плюшевого Пуха – говорят, поэтому диснеевский медвежонок объявлен персоной нон-грата в Поднебесной

Финансовые рынки это событие порадовало не сильно: надежды на либерализацию китайской экономики заметно увяли. Индекс HSI просел за неделю на 8%, достигнув низов практически с 2008 года; а всякие котирующиеся на американской бирже тех-гиганты типа Alibaba и Baidu упали еще значительно ниже.

Интересно получается: Китай занимает уже почти 20% в структуре мирового ВВП, но при этом его доля капитализации на мировом рынке акций – всего лишь чуть больше 3%. И разрыв между этими двумя показателями со временем скорее нарастает, а не сокращается.

Apple очень любит делать «кусь»

Apple объявили, что они всецело поддерживают торговлю NFT на iOS. С единственной оговоркой: с каждой сделки надо будет отбашлять компании 30% (тридцать процентов) от цены купли-продажи этих ваших джипегов с обезьянами. Сказать, что криптаны негодуют – это ничего не сказать. Ну это как если бы в Тинькофф Инвестициях вам сказали: «Поддерживаем торговлю любыми акциями! Но брокерская комиссия будет 30%, сорян.»

Тем временем, Павел Дуров добавил в Телеграм легкую возможность для блогеров зарабатывать на монетизируемом контенте – теперь можно выкладывать посты под пэйволлом, которые разблокируются только после оплаты. Правда, на айфонах эту фичу пришлось сразу же отключить – да, вы угадали, потому что Apple и тут захотели отгрызать по 30% от каждой оплаты себе в карман.

Мне кажется, в логотипе Apple на самом деле попытались отобразить те самые 30%, которые компания пытается отгрызть решительно от всего, до чего дотягиваются ее зубы

Глава Бинанса заявил, что цифровое тенге скоро будет жить в сети BNB

Чанпэн Чжао (CEO Binance) недавно получил для своего детища лицензию на работу в Казахстане – а сейчас вот, вроде бы, практически договорился, что криптотенге будет плавать по волнам его собственного блокчейна.

Интересно, в курсе ли Касым-Жомарт Токаев, что Бинанс при желании может в любой момент дернуть за рубильник и сделать со своей карманной сетью всё, что угодно (как мы воочию наблюдали совсем недавно)? Будет забавно, если в какой-то момент аналогичный трюк провернут уже с официальной валютой Казахстана...

Интересно, они специально все трое оделись совершенно одинаково? В целом, ситуация напоминает мем «большой Токаев, поменьше, и ваще маленький Токаев жесть»

Выход этого выпуска новостей поддержали ребята из юрфирмы Buzko Krasnov. В марте этого года они выложили в свободный доступ Налоговый путеводитель для цифровых кочевников про все нюансы уплаты налогов при релокации из РФ, который скачало уже более 200 тысяч человек. А сейчас они выпустили апдейт этого гайда – подробности про него вот здесь, обязательно зацените!

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