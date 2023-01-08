Что сделать, если «слетели» лицензии 1С

Как обычно, в начале года обновляем свои программы 1С, чтобы работать по новым правилам.

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В ситуации, когда при запуске программы выходит сообщение:

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«Неправомерное использование программного продукта. Вы стали жертвой подделки программного обеспечения», рекомендую сделать следующее.

1. Сделать резервную копию базы данных.

2. Найти регистрационный номер программы (обычно есть в бумажном виде, отправляется обычным письмом от фирмы 1С), логин и пароль от личного кабинета (выдается партнером 1С при покупке лицензии).

3. Выполнить рекомендованные действия по регламенту по ссылке в сообщении программы.

Разобраться в нюансах прикрепления лицензии довольно сложно, поэтому лучше сразу обратиться к техническому специалисту 1С. Учитывайте, что проблема с лицензиями массовая, поэтому тянуть не стоит.

Если Вы не можете найти регистрационные данные по оплаченной лицензии, фирма 1С разрешает воспользоваться временной лицензией ( до 60 дней), чтобы восстановить или докупить недостающие программы.

Так в 1С борятся с незаконным использованием ПО, и наибольшее количество проблем возникает в момент массового обновления – по истечении отчетного периода.

Вероника Бойко
Вероника Бойко
Директор в ООО Альба Групп

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