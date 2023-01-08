Что сделать, если «слетели» лицензии 1С

В ситуации, когда при запуске программы выходит сообщение:

«Неправомерное использование программного продукта. Вы стали жертвой подделки программного обеспечения», рекомендую сделать следующее.

1. Сделать резервную копию базы данных.

2. Найти регистрационный номер программы (обычно есть в бумажном виде, отправляется обычным письмом от фирмы 1С), логин и пароль от личного кабинета (выдается партнером 1С при покупке лицензии).

3. Выполнить рекомендованные действия по регламенту по ссылке в сообщении программы.

Разобраться в нюансах прикрепления лицензии довольно сложно, поэтому лучше сразу обратиться к техническому специалисту 1С. Учитывайте, что проблема с лицензиями массовая, поэтому тянуть не стоит.

Если Вы не можете найти регистрационные данные по оплаченной лицензии, фирма 1С разрешает воспользоваться временной лицензией ( до 60 дней), чтобы восстановить или докупить недостающие программы.



Так в 1С борятся с незаконным использованием ПО, и наибольшее количество проблем возникает в момент массового обновления – по истечении отчетного периода.