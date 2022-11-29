ГОЗ в новой реальности. Как реализовать 275-ФЗ в 1С

Стагнация рынка, падение внутреннего спроса, невозможность экспорта и другие симптомы экономического кризиса – столкнувшись с этим сегодня, компании ищут способы пережить неблагоприятный период.

Возможным решением становится работа с ГОЗ. Предприятия рассматривают госзаказчика как потребителя со стабильным спросом, с которым можно заключить долгосрочные контракты и переждать кризис.

Типы компаний, выполняющих ГОЗ

Компании, активно работающие с ГОЗ. Это предприятия ОПК, которые выпускают в рамках гособоронзаказа от 50% до 100% продукции, организации, которые являются единственными поставщиками или занимают доминирующее положение на рынке.

Это предприятия ОПК, которые выпускают в рамках гособоронзаказа от 50% до 100% продукции, организации, которые являются единственными поставщиками или занимают доминирующее положение на рынке. Компании, планирующие работать с ГОЗ на постоянной основе. Чаще это предприятия, производящие товары двойного назначения, в которых возникла потребность: пищевую и текстильную продукцию, медикаменты, перевязочные материалы, оборудование для ремонта и других косвенных нужд. Для них ГОЗ – это новая ниша и возможность обеспечить бесперебойную работу в условиях нестабильного спроса. А часть компаний рассматривает сотрудничество с государством как источник репутационных выгод (участие в выставках, сертификация и пр.).

Чаще это предприятия, производящие товары двойного назначения, в которых возникла потребность: пищевую и текстильную продукцию, медикаменты, перевязочные материалы, оборудование для ремонта и других косвенных нужд. Для них ГОЗ – это новая ниша и возможность обеспечить бесперебойную работу в условиях нестабильного спроса. А часть компаний рассматривает сотрудничество с государством как источник репутационных выгод (участие в выставках, сертификация и пр.). Компании, выполняющие ГОЗ разово. Они могут заключить единичный контракт, который оказался выгоден, или и вовсе попасть в гособоронзаказ «случайно». Например, вступив в кооперацию с головным исполнителем, который не уведомил о своей работе с ГОЗ своевременно.

Если предприятия из первой категории – опытные «игроки», знающие все нюансы подобных контрактов, то компании, которые только начинают знакомство с ГОЗ, могут столкнуться с трудностями.

В чём сложность реализации ГОЗ?

Проблема гособоронзаказов – в громоздкой системе отчётности. Компаниям, которые решили работать с ГОЗ, необходимо сформировать калькуляцию на цену, определить плановую рентабельность проекта и производственные возможности выполнения. А самое главное – вести в процессе реализации заказа раздельный учёт (РУ) и предоставлять на основании этих данных отчёт об Исполнении государственного контракта. Кстати, принципов РУ обязаны придерживаться все участники кооперации, независимо от того, к какому звену они относятся.

Без необходимых компетенций внутри компании и инструментов для автоматизации части задач всё это может быть крайне трудозатратно.

Ещё одна сложность – невысокая рентабельность гособоронзаказов. По закону, заказчик должен обеспечивать такой уровень цен, чтобы рентабельность была не ниже 20%. Однако в реальности она порой не достигает и 4%.

Для того, чтобы не работать в минус, компании, выполняющие ГОЗ, должны модернизировать не только производственные мощности, но и внутреннюю систему учёта. Нужны инструменты, которые могли бы:

обеспечить полную прозрачность бизнес-процессов для ведения корректного учёта и принятия своевременных управленческих решений;

обеспечить достоверный учёт издержек, формирование реальной себестоимости и экономически обоснованных цен на продукцию;

автоматизировать «горячие места» бизнес-процессов, тем самым сократив трудозатраты и снизив себестоимость товаров.

Один из наиболее эффективных инструментов такого рода – ERP-системы, в частности «1С:ERP Управление производственным предприятием».

Возможности «1С:ERP» при выполнении ГОЗ

Автоматизация раздельного учёта.

Оперативное и корректное формирование отчётности для контролирующих органов.

Управление проектной деятельностью (НИР, ОКР, венчурные проекты).

Управление производством, автоматическое формирование производственных задач для цехов.

Контроль и планирование финансов.

Управление закупками и запасами, автоматическое формирование заказов поставщикам и другое.

Однако, чтобы «волшебство» ERP сработало, процессы необходимо адаптировать к автоматизации.

Приведу пример. Заработная плата на предприятии считается как оклад, никто её не делит и не анализирует. Компания вступает в ГОЗ, и оказывается, что требуется поделить по контрактам каждого сотрудника и его отпуск, и больничный. Вместо того, чтобы навести в процессах порядок, возникает соблазн возложить надежды на ERP, ведь там «можно всё». Во время внедрения выясняется, что ситуация обстоит иначе. Во-первых, в систему нужно корректно переложить заранее упорядоченные процессы. Во-вторых, с ней надо уметь работать: правильно вводить данные, задавать команды и пр.

﻿Екатерина Семёнова, аналитик 1С