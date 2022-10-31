ФНС утвердила новые формы расчета по страховым взносам, персонифицированных сведений и порядки их заполнения

Документ принят в целях реализации положений федеральных законов от 14.07.2022:

№ 239-ФЗ, которым внесены изменения в части первую и вторую НК РФ, ст. 18 и 19 закона о проведении эксперименты по установлению АУСН;

№ 321-ФЗ, установившего новые меры поддержки ИТ-отрасли;

№ 323-ФЗ, установившего среди прочего возможность применения пониженных тарифов страховых взносов для российских организаций, которые включены в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности.

Необходимость нововведений

Приятие новых форм обусловлено началом функционирования с 01.01.2023 единого Фонда пенсионного и социального страхования РФ (СФР). Фонд создан в целях (п. 2 ст. 1 Федерального закона от 14.07.2022 № 236-ФЗ):

пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного страхования;

обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ);

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (НСПиПЗ);

социального обеспечения;

предоставления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, -

а также в целях осуществления иных государственных функций и полномочий, возложенных на СФР законодательством РФ.

С 2023 года устанавливается единый тариф страховых взносов. Для общего случая тарифы страховых взносов на ОПС, на обязательное социальное страхование на случай ВНиМ, на ОМС устанавливаются в следующих единых размерах (п. 3 ст. 425 НК РФ):

30 % – в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов (по проекту – 1 917 000 руб.);

15,1 % – свыше установленной единой предельной величины базы.

Лиц, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, а таковыми могут быть организации, ИП, физические лица, не являющиеся ИП, НК РФ (п. 7 ст. 431) обязал представлять в ИФНС расчет по страховым взносам и персонифицированные сведения о физических лицах по форме, формату и в порядке, которые утверждает налоговая служба.

Расчет по страховым взносам нужно будет представлять:

организациям – по месту своего нахождения и по месту нахождения обособленных подразделений, которым юридическим лицом открыты счета в банках и которые начисляют и производят выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц,

физическим лицам – по месту своего жительства.

Новый срок представления расчета – не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом. Напомним, расчетным периодом признается календарный год, а отчетными периодами – I квартал, полугодие, девять месяцев календарного года (ст. 423 НК РФ).

Форма «Персонифицированные сведения о физических лицах» вводится вместо представляемой в текущем году формы СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах». Но помимо указываемых в настоящее время в форме СЗВ-М персональных данных физических лиц в новой форме должны отражаться также сведения о суммах выплат и иных вознаграждений физическим лицам за предшествующий календарный месяц. И представлять персонифицированные сведения также нужно будет ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим.

В целях реализации поручения законодателя руководство ФНС разработало приказ № ЕД-7-11-878@, которым утверждены:

формы «Расчета по страховым взносам» и «Персонифицированных сведений о физических лицах» (приложения 1 и 2 к приказу);

порядки заполнения указанных форм (приложения 3 и 4 к приказу);

форматы представления форм в электронном виде (приложения 5 и 6 к приказу).

Новый расчет по страховым взносам

В составе новой формы расчета (далее – РСВН) содержатся титульный лист и четыре раздела (в действующем в настоящее время РСВ три раздела).

В титульном листе есть поле «ОГРНИП». Заполнять его должны ИП и главы крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ), внося данные государственного регистрационного номера в соответствии с листом записи ЕГРИП. Это позволит налоговикам отличать предпринимателей и глав КФХ от обычных физических лиц, осуществляющих выплаты и иные вознаграждения, которые не зарегистрированы в качестве названных экономических субъектов.

Дополнительный раздел 4 предназначен для отражения сводных данных об обязательствах плательщиков страховых взносов, указанных в п. 6.1. ст. 431 НК РФ.

Напомним, что этой нормой с начала 2023 года предлагается плательщикам, производящими выплаты и иные вознаграждения в пользу прокуроров, сотрудников Следственного комитета РФ, судей федеральных судов, мировых судей, исчислять суммы страховых взносов с указанных выплат отдельно в отношении страховых взносов:

на обязательное социальное страхование на случай ВНиМ;

на ОМС -

с использованием тарифов 2,9 и 5,1% соответственно (тарифы приведены в подп. 1 и 2 п. 4 ст. 425 НК РФ).

В сводных данных по каждому из названных видов обязательного страхования работодателю надлежит указать: КБК, суммы страховых взносов, подлежащие уплате в бюджет за расчетный (отчетный) период и за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода.

В подразделе 1 раздела 4 по строкам 010 – 050 нужно указать исходные данные, для определения:

величин баз по каждому виду обязательного страхования (они заносятся по строкам 060 и 080 соответственно с начала расчетного периода, а также за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода) и

сумм исчисленных страховых взносов (строки 070 и 090).

В приложении 1 к этому разделу по строкам 010 – 060 отражают сведения о физическом лице, его ИНН и СНИЛС, а также сумму выплат и иных вознаграждений, начисленных ему за расчетный (отчетный) период нарастающим итогом с начала расчетного периода, в том числе за первый, второй и третий месяц последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода соответственно.

Количество заполненных строк 010 – 060 в данном приложении должно соответствовать количеству физических лиц, в пользу которых были начислены выплаты и иные вознаграждения.

Суммы денежного содержания (ежемесячного денежного вознаграждения) и иные выплаты, получаемые прокурорами и следователями, а также судьями федеральных судов и мировыми судьями в базу по страховым взносам на ОПС в силу подп. 1 п. 3 ст. 420 НК РФ не включаются.

Форма раздела 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» в новом РСВН по сравнению с действующей формой РСВ не изменилась. Как и сейчас этот раздел следует заполнять в отношении всех застрахованных лиц за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, которым начислены выплаты и иные вознаграждения:

в рамках трудовых отношений и по ГПХ, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг;

по договорам авторского заказа в пользу авторов произведений;

по договорам об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, указанным в ГК РФ (подп. 1 – 12 ст. 1225);

издательским лицензионным договорам;

лицензионным договорам о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, указанных в подп. 1 – 12 ст. 1225 ГК РФ, в том числе вознаграждения, начисляемые организациями по управлению правами на коллективной основе в пользу авторов произведений по договорам, заключенным с пользователями.

Сама форма раздела 3 не претерпела изменений, но имеется отличие в заполнении строк графы 170. В новой форме по строкам графы 170 предложено указывать суммы страховых взносов, исчисленных с базы для их исчисления, не превышающей единую предельную величину, установленную Правительством РФ (п. 6 ст. 421 НК РФ), за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода соответственно отдельно по каждому месяцу и тарифу, применяемому плательщиком к выплатам и иным вознаграждениям в пользу физического лица.

Сейчас при заполнении раздела 3 по строкам графы 170 заносят суммы страховых взносов на ОПС, исчисленные с базы, не превышающей предельную величину для исчисления страховых взносов на ОПС, установленную на 2022 год, за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода

Несколько видоизменен раздел 2, в котором отражают сводные данные об обязательствах плательщиков страховых взносов – глав КФХ. Необходимость изменений связана с введением п. 2.1 в ст. 430 НК РФ. Согласно этой нормы главы КФХ в 2023 году продолжают уплачивать страховые взносы на ОПС, на ОМС за себя и за каждого члена КФХ. При этом величина указанных страховых взносов в целом по КФХ равна произведению совокупного фиксированного размера страховых взносов, составляющего 45 842 руб. за расчетный период 2023 года, и количества всех членов КФХ, включая его главу.

Исходя из этого вместо отдельно показываемых сумм страховых взносов на ОПС и ОМС, подлежащих уплате за расчетный период, в РСВН предусмотрена строка 030 для их совокупности. При этом глава КФХ должен указать соответствующий данной совокупности КБК (стр. 020) и код по ОКТМО (стр. 010).

В подразделе 1 раздела 2 РСВН, в котором осуществляется расчет сумм страховых взносов, подлежащих уплате за главу и членов КФХ, остались стр. 010 – 100, что в действующем в настоящее время РСВ. Но в будущем году для отражения данных, относящихся как к главе КФХ, так и каждому его члену, предназначен отдельный лист подраздела 1. Это вытекает из требования заполнения стольких стр. 090 и 100, сколько периодов член КФХ, в том числе его глава, состоял в КФХ в расчетном периоде (если членство в КФХ было более одного периода в пределах отчетного года).

Более всего изменения затронули раздел 1 формы РСВН.

Из нынешней формы РСВ в раздел 1 РСВН неизмененным перешло лишь приложение 1.1, в котором рассчитывают суммы страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также для отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Все же остальные составляющие этого раздела либо изменены, либо исключены.

В число исключенных попали:

подраздел 1.2, в котором отражался расчет сумм страховых взносов на ОМС;

приложение 2 с расчетом сумм страховых взносов на ОСС на случай ВНиМ;

приложение 6 со сведениями, необходимыми для применения тарифа страховых взносов, установленного ст. 425 НК РФ (абз. второй подп. 2 п. 2).

Напомним, что указанной нормой установлен тариф страховых взносов на ОСС на случай ВНиМ в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в РФ. Размер тарифа составляет 1,8 % в пределах установленной предельной величины базы по данному виду страхования.

Нет в разделе 1 РСВН и подраздела 1.1. Но форма расчета сумм страховых взносов на ОПС взята за основу для подраздела 1, в котором нужно будет отражать расчет сумм страховых взносов на ОПС, на ОСС на случай ВНиМ, на ОМС.

Изменение состоит в том, что вносимые по строке 020 в соответствующие графы показатели количества физических лиц, с выплат и иных вознаграждений которых исчислены страховые взносы в соответствии с единым тарифом, в новой форме предлагается подразделять на количество физических лиц, выплаты и иные вознаграждения которых:

не превысили единую предельную величину базы страховых взносов (стр. 021) и

превысили единую предельную величину базы (стр. 022).

Поэтому в форме и появилась строка 021, а бывшая под этим номером строка изменила нумерацию и стала строкой 022.

В действующей сейчас форме РСВ подраздел 1.3 состоит из:

подраздела 1.3.1, в котором отражают расчет сумм страховых взносов на ОПС по дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков страховых взносов, указанных в п. 1 и 2 ст. 428 НК РФ и

подраздела 1.3.2 с расчетом сумм страховых взносов на ОПС по дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков страховых взносов, указанных в п. 3 ст. 428 ННК РФ.

В новой же форме для отражения данных, вносимых в подразделы 1.3.1 и 1.3.2, предусмотрен подраздел 2. Выбор варианта расчета осуществляется заполнением поля 001 «Код основания исчисления» или поля 002 «Код класса условий труда».

В разделе 1 вместо трех блоков, в которых отражались показатели сумм страховых взносов, подлежащих уплате на ОПС, ОМС и ОСС на случай ВНиМ, оставлен один блок, учитывающий совокупность взносов (стр. 020 – 033).

При этом не изменены блоки, в которые следует заносить данные о суммах страховых взносов, подлежащих уплате:

на ОПС по дополнительным тарифам (стр. 040 – 053);

на дополнительное социальное обеспечение (стр.060 – 073).

К разделу 1 утверждены четыре приложения, в которых приводятся расчеты соответствия условиям применения пониженных тарифов страховых взносов и требуемые сведения.

Приложение 1 должны оформлять российские организации:

осуществляющие деятельность в ИТ-области (подп. 3 п. 1 ст. 427 НК РФ);

включенные в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности (подп. 18 п. 1 ст. 427 НК РФ).

Приложение 2 с расчетом соответствия условиям применения пониженного тарифа страховых взносов будут заполнять НКО (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированные в установленном законодательством порядке, применяющие УСН и осуществляющие в соответствии с учредительными документами деятельность в области (подп. 7 п. 1 ст. 427 НК РФ):

социального обслуживания граждан;

научных исследований и разработок;

образования, здравоохранения, культуры и искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов);

массового спорта (за исключением профессионального).

Приложение 3 будут заполнять организации, осуществляющие производство и реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции независимо от вида договора и (или) оказание услуг (выполнение работ) по созданию анимационной аудиовизуальной продукции (подп. 15 п. 1 ст. 427 НК РФ).

Приложение 4 касается организаций, осуществляющих выплаты и иные вознаграждения обучающимся в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения за деятельность, осуществляемую в студенческих отрядах (включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой) по трудовым договорам или по ГПХ, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг (подп. 20 п. 1 ст. 427 НК РФ).

Указанные субъекты при выполнении требуемых условий в 2023 году могут воспользоваться единым пониженным тарифом страховых взносов в размере:

7,6 % в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов и

0,0 % свыше единой предельной величины базы.

Отметим, что в текущем году выплаты и иные вознаграждения, осуществляемые в пользу обучающихся в профессиональных образовательных организациях, ВУЗах по очной форме обучения за указанную выше деятельность, в базу по страховым взносам на ОПС не включают (подп. 1 п. 3 ст. 420 НК РФ).

Экономические субъекты, осуществляющие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, в состав представляемого в ИФНС расчета РСВН обязательно должны включить титульный лист, раздел 1, подраздел 1 раздела 1, раздел 3.

Как следует из порядка заполнения расчета (п. 1.7) лица, которые не производили выплат и вознаграждений физическим лицам, включают в расчет титульный лист, раздел 2 и подраздел 1 раздела 2. Но указанный раздел и подраздел касаются глав КФХ. Полагаем, что в этом пункте допущена неточность. Логично было бы для этой категории страхователей помимо титульного листа представить раздел 1, подраздел 1 этого раздела.

Порядок представления расчета

Расчет в электронной форме с использованием УКЭП по ТКС по-прежнему обязаны направлять плательщики взносов, производившие начисление выплат и вознаграждений одиннадцати и более застрахованным лицам (п. 10. ст. 431 НК РФ).

Плательщики и вновь созданные организации (в т. ч. в результате реорганизации), с численностью застрахованных 10 человек и менее, могут представлять расчет в бумажной форме. Но п. 10 ст. 431 НК РФ предоставляет им возможность воспользоваться электронной формой.

При приемке расчета налоговики будут контролировать несоответствие данных совокупностей отдельных величин раздела 3 с одноименными показателями подраздела 1 раздела 1. Контроль затронет:

суммы выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц;

базы для исчисления страховых взносов в пределах установленной предельной величины;

суммы страховых взносов, исчисленных исходя из базы для исчисления страховых взносов, не превышающей предельной величины;

базы для исчисления страховых взносов на ОПС по дополнительному тарифу;

суммы страховых взносов на ОПС по дополнительному тарифу -

за расчетный (отчетный) период и (или) за каждый из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода.

При несоответствии приведенных показателей РСВН считается непредставленным. Об этом факте плательщику сообщат не позднее дня, следующего за днем получения расчета в электронной форме. Для бумажного варианта срок направления уведомления составляет не позднее 10 дней, следующих за днем получения налоговиками расчета на бумажном носителе.

Расчет с устранением несоответствия плательщик взносов должен направить в ИФНС в течение пяти дней с даты направления в уведомления электронной форме и в течение десяти дней с даты направления такого уведомления на бумажном носителе. При выполнении этого условия датой представления расчета считается дата представления РСВН, признанного первоначально не представленным (абз. 4 и 5 п. 7 ст. 431 НК РФ).

Об изменениях в персонифицированных сведениях расскажем в следующем выпуске.