ТОП 5 сервисов для выплаты фрилансерам

Сейчас на рынке много компаний, которые производят выплаты фрилансерам, я выбрал свой личный топ 5. Все эти компании предлагают более-менее одинаковую ценовую политику, моя цель — указать на их плюсы и минусы.

MadeTask:

Это сервис для выплат фрилансерам, которым я сейчас активно пользуюсь.

+ Гибкость платформы — главный плюс для меня. Ребята могут быстро добавить фичу, которая вам необходима, так для меня добавили категорию киберспорта в сервис. Плюс мне предложили очень уж приятную комиссию.

+ Возможность переводить деньги фрилансерам в другие страны- Нельзя исполнителю вывести сумму меньше 1000 рублей.

— Нет мобильного приложения.

Arbonum:

+ Приятный интерфейс и мобильное приложение, очень порадовало.

+ Возможность переводить деньги фрилансерам в другие страны.

— Моему исполнителю долго приходило письмо для регистрации на почту. Возможно, это было единоразовой ошибкой, но осадочек остался.

Solar Staff:

Сервис, который дольше всех остается на рынке. Сотрудничаю с частью своих фрилансеров там.

+ Очень приятный сайт с классной и понятной базой знаний.

+ Возможность переводить деньги фрилансерам в другие страны.

+ Самый «взрослый» сервис, поэтому сразу возникает ощущение доверия к нему, но отсюда возникает и минус:

— Иногда из-за возраста сервиса массовых выплат создается ощущение, что Solar неповоротливая большая машина. Поддержка не такая приветливая, а выбить комиссию пониже уже сложнее.

— Есть комиссии для исполнителей на некоторые выплаты.

Самозанятые.рф:

+ Маркетплейс (биржа) самозанятых. Очень полезно, когда нет своих фрилансеров.

+Разработали платежный сервис «Кошелек» для исполнителей.

— Работа только с самозанятыми. Это огромный минус для тех, кто осуществляет выплаты фрилансерам, не все из них хотят становится самозанятыми и интересоваться своим налоговым статусом.

Консоль:

+ Исполнители могут сами зарегистрироваться на платформе, не нужно приглашение заказчика.

+ Помогают исполнителю получить работу через каталог услуг.

+ Возможность работать с фрилансерами по ГПХ в других странах- Работа только с самозанятыми, ИП или физлицами с договором ГПХ.

— Исполнителям доступен вывод только на номер счета российского банка.

— Нет возможности отправлять деньги в банки других стран.

Выводы:

Производить выплаты внештатным исполнителям стало удобно и быстро. Каждый выбирает сервис под свои запросы. Надо выплачивать в банки других стран и даже в крипте — идите в Madetask, хотите больше возможностей для самозанятых — можно выбрать Самозанятые.рф. Всем спасибо и продуктивной работы!