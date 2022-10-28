ЭДО

Машиночитаемые доверенности

Переходный период по использованию квалифицированной электронной подписи без использования машиночитаемых доверенностей продлен до 1 сентября 2023 года.

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Машиночитаемая доверенность – это электронная форма бумажной доверенности, подписанная квалифицированной электронной подписью руководителя компании.

Приложив такую доверенность сотрудник сможет с подписывать электронные документы компании своей личной подписью.

Приказом Минцифры России от 18.08.2021 № 857 утверждены единых требований к формам таких доверенностей

Машиночитаемая доверенность должна содержать:

✦ Наименование документа;

✦ Сведения о доверителе:

✧для ИП: ФИО, СНИЛС, ИНН, ОГРНИП;

✧для юрлица: наименование, юрадрес, ИНН, ОГРН, КПП, сведения о руководителе, в том числе ФИО и СНИЛС;

✧для иностранного юрлица: наименование, заграничный юрадрес, ИНН (при наличии), регномер, сведения о руководителе, в том числе ФИО.

✦ Сведения о представителе: ФИО, дата рождения, серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование и код органа, выдавшего документ, СНИЛС, ИНН;

✦ Дата совершения доверенности;

✦ Срок действия доверенности (при наличии);

✦ Полномочия представителя;

✦ Сведения об информсистеме, в которой можно узнать о досрочном прекращении действия доверенности, включая случай, когда ее отменил доверитель;

✦ Номер доверенности;

✦ КЭП, которой подписали доверенность;

✦ Возможность передоверия. Порядок передоверия МЧД пока не регламентирован.

С начала 2022 года на портале госуслуг было выпущено уже 100 тыс. машиночитаемых доверенностей.

Для комфортной работы с электронными доверенностями ФНС России разработала сервис на базе распределённого реестра, что позволяет обеспечить автоматизированное информирование всех участников сети об изменениях, происходящих с доверенностями. К нему подключились уже все крупнейшие операторы электронного документооборота, банки и торговые площадки, ключевые органы власти: Федеральное казначейство, ПФР, ФСС и другие.

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Директор

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