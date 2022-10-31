Тендеры для новичков: как всё устроено. Пошаговая инструкция

① Анализ рынка

Аналитика позволит объективно оценить шансы на успех для конкретного бизнеса.

Анализируйте:

✧ Конкретный бизнес и отрасль в целом;

✧ Заказчиков и конкурентов;

✧ Возможности и потенциальные объемы продаж;

✧ Риски и ресурсы для развития тендерных продаж.

С помощью этой информации составляется стратегия эффективного участия в тендерах.

② Электронная подпись для участия в тендерах

Тендеры проходят на электронных площадках и для работы на них вам потребуется электронная подпись – цифровой аналог собственноручной подписи.

Получить ЭП можно в налоговой или удостоверяющем центре (УЦ).

◆ Руководители компаний, ИП получают подписи в УЦ ФНС России.

◆ На сотрудников организаций и ИП, действующих по доверенности сертификаты получают в аккредитованных УЦ.

③ Регистрация на сайте zakupki.gov.ru и на электронных торговых площадках

Регистрация в ЕИС регламентируется:

◆ ст. 24.2 44-ФЗ

◆ ПП РФ от 27.01.2022 № 60

Цель регистрации – систематизировать данные каждого исполнителя, участвующего в торгах.

Регистрация в ЕИС бесплатна и бессрочна.

Аккредитацию участника происходит автоматически на 8 федеральных электронных площадках после регистрации в ЕИС.

На иных площадках потребуется отдельная регистрация.

④ Поиск тендеров для участия

Поиск закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ можно выполнить бесплатно через ЕИС или воспользоваться системами поиска отдельных электронных площадок и получить ссылку на публикацию этой закупки в ЕИС.

Агрегаторы поисков тендеров более удобны, но, как правило, платные.

⑤ Обеспечение участия в закупках

Обеспечение заявки – это гарант подписания контракта со стороны участника в случае победы в закупке. Такое обеспечение на этапе подачи заявки предоставляют все участники. Обеспечение заявки может быть в виде денежных средств или независимой гарантии, причем выбор способа остается за участником закупки.

⑥ Использование спецсчета

Для размещения денежных средств в виде обеспечения заявки используется спецсчет – банк блокирует сумму обеспечения на счете

Перечень уполномоченных банков для открытия спецсчетов ограничен и утвержден. Посмотреть его можно в РП РФ от 13.07.2018 N 1451-р.

После окончания торгов сумма обеспечения на счете будет разблокирована.

⑦ Подготовка и подача заявки на участие в закупке

Заявка на участие подается в виде электронного документа.

Следует придерживаться инструкции по ее заполнению и соблюдать установленные сроки.

Заявка должна содержать:

◆ характеристики товара, товарный знак (при наличии);

◆ наименование страны происхождения;

◆ предложение по критериям, предусмотренным п. 2 и (или) 3 ч. 1 ст. 32 44-ФЗ (при установлении);

◆ решение о согласии на совершение крупной сделки;

◆ документы, подтверждающие соответствие требованиям п. 1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ;

◆ декларацию о соответствии участника требованиям п. 3–5, 7–11 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ;

◆ реквизиты счета участника;

◆ документы, подтверждающие квалификацию участника в случае установления критерия по п. 4 ч. 1 ст. 32 44-ФЗ;

◆предложение участника закупки о цене контракта

⑧ Участие в тендере

Допущенные участники подают посредством электронной площадки свои ценовые предложения.

Шаг аукциона составляет 0,5% – 5% от начальной максимальной цены контракта.

Время приема ценовых предложений – 4 минуты, а общая продолжительность – не более 5 часов.

Через час после завершения процедуры оператор ЭП формирует протокол подачи ценовых предложений, размещает его в ЕИС и на площадке и направляет заказчику.

Заказчик рассматривает заявки и ценовые предложения, формирует протокол подведения итогов.

После опубликования протокола подведения итогов с победителем заключается контракт, который вам нужно качественно и своевременно исполнить.