Тендеры для новичков: как всё устроено. Пошаговая инструкция

① Анализ рынка
Аналитика позволит объективно оценить шансы на успех для конкретного бизнеса.
Анализируйте:
✧ Конкретный бизнес и отрасль в целом;
✧ Заказчиков и конкурентов;
✧ Возможности и потенциальные объемы продаж;
✧ Риски и ресурсы для развития тендерных продаж.
С помощью этой информации составляется стратегия эффективного участия в тендерах.
② Электронная подпись для участия в тендерах
Тендеры проходят на электронных площадках и для работы на них вам потребуется электронная подпись – цифровой аналог собственноручной подписи.
Получить ЭП можно в налоговой или удостоверяющем центре (УЦ).
◆ Руководители компаний, ИП получают подписи в УЦ ФНС России.
◆ На сотрудников организаций и ИП, действующих по доверенности сертификаты получают в аккредитованных УЦ.
③ Регистрация на сайте zakupki.gov.ru и на электронных торговых площадках
Регистрация в ЕИС регламентируется:
◆ ст. 24.2 44-ФЗ
◆ ПП РФ от 27.01.2022 № 60
Цель регистрации – систематизировать данные каждого исполнителя, участвующего в торгах.
Регистрация в ЕИС бесплатна и бессрочна.
Аккредитацию участника происходит автоматически на 8 федеральных электронных площадках после регистрации в ЕИС.
На иных площадках потребуется отдельная регистрация.
④ Поиск тендеров для участия
Поиск закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ можно выполнить бесплатно через ЕИС или воспользоваться системами поиска отдельных электронных площадок и получить ссылку на публикацию этой закупки в ЕИС.
Агрегаторы поисков тендеров более удобны, но, как правило, платные.
⑤ Обеспечение участия в закупках
Обеспечение заявки – это гарант подписания контракта со стороны участника в случае победы в закупке. Такое обеспечение на этапе подачи заявки предоставляют все участники. Обеспечение заявки может быть в виде денежных средств или независимой гарантии, причем выбор способа остается за участником закупки.
⑥ Использование спецсчета
Для размещения денежных средств в виде обеспечения заявки используется спецсчет – банк блокирует сумму обеспечения на счете
Перечень уполномоченных банков для открытия спецсчетов ограничен и утвержден. Посмотреть его можно в РП РФ от 13.07.2018 N 1451-р.
После окончания торгов сумма обеспечения на счете будет разблокирована.
⑦ Подготовка и подача заявки на участие в закупке
Заявка на участие подается в виде электронного документа.
Следует придерживаться инструкции по ее заполнению и соблюдать установленные сроки.
Заявка должна содержать:
◆ характеристики товара, товарный знак (при наличии);
◆ наименование страны происхождения;
◆ предложение по критериям, предусмотренным п. 2 и (или) 3 ч. 1 ст. 32 44-ФЗ (при установлении);
◆ решение о согласии на совершение крупной сделки;
◆ документы, подтверждающие соответствие требованиям п. 1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ;
◆ декларацию о соответствии участника требованиям п. 3–5, 7–11 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ;
◆ реквизиты счета участника;
◆ документы, подтверждающие квалификацию участника в случае установления критерия по п. 4 ч. 1 ст. 32 44-ФЗ;
◆предложение участника закупки о цене контракта
⑧ Участие в тендере
Допущенные участники подают посредством электронной площадки свои ценовые предложения.
Шаг аукциона составляет 0,5% – 5% от начальной максимальной цены контракта.
Время приема ценовых предложений – 4 минуты, а общая продолжительность – не более 5 часов.
Через час после завершения процедуры оператор ЭП формирует протокол подачи ценовых предложений, размещает его в ЕИС и на площадке и направляет заказчику.
Заказчик рассматривает заявки и ценовые предложения, формирует протокол подведения итогов.
После опубликования протокола подведения итогов с победителем заключается контракт, который вам нужно качественно и своевременно исполнить.