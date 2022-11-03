Что нового в 1С для НКО

Выпущена версия 3.0.123.5 конфигурации «Бухгалтерия некоммерческой организации» (версии ПРОФ, КОРП, ред. 3.0) для 1С:Предприятия 8. Разбираем последние новости.

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Что нового в 1С для НКО

Итак, что нового в версии.

Формы СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ по приостановке трудового договора на период мобилизации

Для отражения в отчетности приостановки трудовых договоров на период мобилизации добавлены:

  • мероприятия Приостановление и Возобновление для формы СЗВ-ТД (Постановление ПФ РФ от 13.10.2022 № 217п);
  • параметр стажа ВОЕНСЛ для формы СЗВ-СТАЖ (Постановление ПФ РФ от 13.10.2022 № 216п).

Возможность отправить в ПФР формы с указанными изменениями появится с даты запуска приема таких сведений со стороны ПФР.

Наглядный анализ исполнения договора

Повышено удобство работы с документами в разрезе договоров (сделок).

Что это значит? Теперь договор с контрагентом выводится в схеме связанных документов.

А в списке документов по договору имеется колонка «Состояние» для наглядного контроля исполнения этого договора.

 

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