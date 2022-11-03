Что нового в 1С для НКО

Итак, что нового в версии.

Формы СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ по приостановке трудового договора на период мобилизации

Для отражения в отчетности приостановки трудовых договоров на период мобилизации добавлены:

мероприятия Приостановление и Возобновление для формы СЗВ-ТД (Постановление ПФ РФ от 13.10.2022 № 217п);

параметр стажа ВОЕНСЛ для формы СЗВ-СТАЖ (Постановление ПФ РФ от 13.10.2022 № 216п).

Возможность отправить в ПФР формы с указанными изменениями появится с даты запуска приема таких сведений со стороны ПФР.

Наглядный анализ исполнения договора

Повышено удобство работы с документами в разрезе договоров (сделок).

Что это значит? Теперь договор с контрагентом выводится в схеме связанных документов.

А в списке документов по договору имеется колонка «Состояние» для наглядного контроля исполнения этого договора.