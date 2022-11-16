Общедомовое имущество. Общее или ничье? Как бороться с захламлением, какие законы нарушаются?

Здравствуйте, это жилищный юрист Мария Логовинская.

Сегодня я хочу обсудить правила пользования общедомовым имуществом и проблему захламления общих пространств.

В многоквартирном доме собственник жилья единолично владеет только квартирой и всем, что в ней расположено. Все остальное является общим имуществом собственников квартир дома, это: лестницы и пространства под ними, площадки и холлы, лифты и шахты, коридоры, чердаки, подвалы, технические этажи, инженерное оборудование.

Обычно у собственников нет доступа на крышу, в подвал или в иное техническое помещение. И поэтому жильцы стремятся захламить своими вещами доступные пространства.

К тому же, во многих квартирах, особенно в построенных много лет назад, не хватает подсобных помещений, нет кладовок, и даже отсутствуют балконы. И первое, что приходит в голову жильцу – разместить личные вещи в общем коридоре.

Поэтому лестничной клетке и в общем коридоре можно увидеть многое: коляски и велосипеды, осенний урожай и ненужные вещи, привезенные с дачи, шины и шкафы, старую бытовую технику и столярные столы. Такое стихийное захламление не только вызывает недовольство соседей друг другом, но и провоцирует аварийные и пожароопасные ситуации. Это является нарушением следующих законов и постановлений:

Такие пространства, как общие коридоры и лестничные площадки являются эвакуационными путями при условии возникновения опасной ситуации. И они должны быть свободны для беспрепятственного прохода жильцов. Более того, личные вещи в коридорах и на лестницах в случае возникновения пожара способствуют распространению огня. Поэтому, для исключения травмоопасных ситуаций и обеспечения безопасности соседей, необходимо решить вопрос с хранением личных вещей в своей квартире.

Обязанностью специалистов УК и ТСЖ является регулярная проверка общедомового имущества. И жильцы, не выполняющие требования, будут подвергаться штрафным санкциям и привлекаться к административной ответственности.

Зачастую находится такой жилец, которые игнорирует все правили и законы, и распоряжается общедомовым имуществом по своему усмотрению: ставит дополнительные перегородки, увеличивает площадь своего жилья и прочее. Мириться с этим не стоит. Для решения конфликта необходимо обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, а затем в МЧС. Специалисты МЧС проведут проверку, примут меры и выпишут предписание.

Но есть возможность реализовать желание жильцов о создании места для хранения в соответствии с законом. Для этого необходимо собрать согласие 2/3 собственников на создание помещения под склад, провести голосование на общем собрании, подать обращение с сопутствующими документами в госжилинспекцию. После согласования заявки, жильцы смогут реализовать данный проект и получить законное место для хранения вещей и прочего инвентаря.

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