Жертвы финансовых пирамид: как выбраться из долговой ямы?

Финансовые пирамиды и их схемы

Схема пирамиды понятна и проста: сначала участник вкладывает большую сумму денег, затем самостоятельно привлекает новых участников и с них получает желаемую прибыль. Всем вкладчикам обещаны безграничные возможности: легко накопить на новую машину, квартиру или дом, пополнить список самых богатых людей планеты.

Нашумевшая история в 2021 году с компанией Финико (Finiko) тому пример. Организаторы действовали по накатанной схеме финансовой пирамиды. Счастливчики на вершине пирамиды заработали на этом свое состояние, а один миллион человек оказались в числе пострадавших.

Центробанк ежемесячно публикует на своем сайте список организаций с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид – этот список носит предупредительный характер. И если в этом списке числится та организация, в которой вы состоите, следует отказаться от ее услуг. Информацию, касающуюся нелегальных, подозрительных действий, нарушение исполнения договора, факты обмана со стороны компаний, Центробанк рекомендует сообщать в Банк России и в правоохранительные органы, чтобы оперативно прекратить деятельность таких организаций.

Как распознать финансовую пирамиду?

Финансовые пирамиды – это компании, работающие по инвестиционным схемам: обеспечивают себе доход за счет постоянного привлечения денежных средств от новых вкладчиков. В результате этого участники таких организаций получают колоссальную прибыль. Но на практике – это мошенничество. Существует пять главных признаков, как распознать, что перед вами финансовая пирамида:

Организация обещает высокий доход, который существенно отличается от рыночного уровня . Такое могут гарантировать только официальные банки, так как они находятся под контролем Центробанка и могут назначать ставки по вкладам только в рамках закона.

. Такое могут гарантировать только официальные банки, так как они находятся под контролем Центробанка и могут назначать ставки по вкладам только в рамках закона. У организации нет лицензии. Если отсутствуют подтверждающие документы об осуществляемом виде деятельности по привлечению денежных средств, то такая компания точно является нелегальной.

Если отсутствуют подтверждающие документы об осуществляемом виде деятельности по привлечению денежных средств, то такая компания точно является нелегальной. Вознаграждение зависит от количества участников в пирамиде. Есть прямая зависимость между обещанной выгодой и количеством участников.

Есть прямая зависимость между обещанной выгодой и количеством участников. Отсутствие прозрачности. Если компания не может предоставить данные о том, куда идут деньги, как ведется инвестирование, схема заработка неясна и секретна, то вид деятельности такой организации мошеннический.

Если компания не может предоставить данные о том, куда идут деньги, как ведется инвестирование, схема заработка неясна и секретна, то вид деятельности такой организации мошеннический. Договор не дает гарантий. Если вы заподозрили компанию в мошенничестве и хотите забрать свои деньги обратно, а вам по каким-то причинам их не возвращают, хотя в договоре прописан пункт о возврате денежных средств клиенту согласно ст.32 ФЗ № 2300-1 «О защите прав потребителя» от 07.021992 года, то такая организация, вероятно, является мошеннической.

С какими проблемами сталкиваются жертвы финансовых пирамид?

Компании, которые вызывают подозрение, как нелегальные кредиторы, попадают в поле зрения Центробанка. В число наиболее известных в России финансовых пирамид входят МММ, Властилина, Кэшбери и Финико. Большое количество людей стали заложниками финансовой ситуации: кредиты в банках оформлены, деньги вложены в криптовалюту, но выгоды нет – средства ушли в никуда. Соответственно люди не получили никакой прибыли и теперь им предстоит возвращать кредиты.

Сейчас жертвы финансовой пирамиды пытаются вернуть утраченные деньги. Но вероятность положительного исхода стремится к нулю.

В этой ситуации есть только один выход, который поможет избавиться от задолженностей – списать долги. Это законная и доступная процедура банкротства физических лиц, которая помогает выбраться из долговой ямы.

Какое банкротство существует и какие долги можно списать?

Федеральный закон № 127 «О банкротстве физических лиц» вышел 1 октября 2015 года. Он устанавливает условия и процедуру списания долговых обязательств через суд. В период пандемии были внесены изменения в ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», которые касаются упрощенного порядка процедуры банкротства.

Обстоятельства, по которым можно определить, какое банкротство вам подходит:

Помимо жертв финансовых пирамид, пройти процедуру банкротства могут все кто имеет долги:

по кредитам в банках и небанковских кредитных организациях

по офердрафтам, кредитным картам и картам рассрочки

по ЖКХ

по материальному ущербу

по налогам, в частности налогам индивидуальных предпринимателей

по долгам перед физическими лицами по распискам и договорам займа

Если вы попадаете под один из этих пунктов или проходите по всем, самое время начать процедуру списания долгов. Для этого не нужно собирать большой пакет документов, ездить по судам или другим инстанциям. Опытные и квалифицированные юристы сделают это вместо вас.

Если вы тоже пострадали от участия в финансовой пирамиде или мошеннических схемах, если несете непосильное кредитное бремя, обратитесь к нашим юристам. Все, что необходимо сделать – оставить заявку. Вам перезвонит юрист, проведет бесплатную консультацию и обозначит план дальнейших действий.