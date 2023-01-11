Торговля чаем - спорт XIX века

Уверяю вас, что в мировой истории грузоперевозок нет, а может быть, и никогда больше не будет, истории более романтической, чем гонки чайных клиперов.

Это восхитительный сюжет, ставший одновременно и бизнесом и спортом, просуществовал всего-то несколько лет - первая "гонка" стартовала в 1859-м, а последняя состоялась в 1872-м.

Причиной возникновения "соревнования" стал драгоценный чай, который и по сию пору остается любимым напитком англичан.

Конечно, чай к моменту первой гонки в Англию возили уже давно. В основном их везли на купеческих шхунах, путешествие занимало около года, за это время чай успевал пропитаться всеми запахами трюма, а то и вовсе заплесневеть.

Была и предыстория - как же без нее - в 1849 году был отменен так называемый "Навигационный акт", который еще со времен Кромвеля запрещал не английским судам доставлять грузы в Англию.

Клипер "Ориенталь", с которого все, можно сказать, и начиналось. Картина Артура Вилкокса.

Это позволило английским купцам зафрахтовать американский клипер "Ориенталь", который затрачивает на путь из Гонконга в Лондон 97 суток.

Три с небольшим месяца вместо обычных 12? Фрахтовщики, как сейчас сказали бы, "хорошо подняли денег", а ушлые английские корабелы "сняли мерку" с "американца". Промышленный шпионаж позволил англичанам начать собственное производство клиперов. И... и - в 1859 из портов Китая одновременно вышло 11 клиперов, наперегонки отправившихся к берегам Англии.

В этом же году английские букмекеры впервые стали принимать ставки на победителя. Склонные к пари по любому поводу, англичане быстро превратили гонки в национальный спорт, который захватил болельщиков из всех без исключения слоев общества.

Гонки чайных клиперов

Тут у нас есть время взять маленькую паузу и сказать, что первые клиперы были построены в Америке во многом благодаря... самим же англичанам.

Считается, что первые клиперы были построены в Балтиморе во время англо-американской войны 1812-1815 г.г., когда американцам потребовались быстрые суда, способные прорывать морскую блокаду и отрываться от английских военных кораблей.

Быстрые корабли строились и до этого - английские бермудские шхуны или французские люгеры славились скоростью хода, но американцы создали парусный корабль больших размеров, где скорости было подчинено буквально всё - от парусной оснастки до размеров корпуса и измененного корабельного носа - не вогнутого, а - выпуклого.

В итоге получился корабль, похожий на русскую борзую, которая с легкостью убегала от английский бульдогов, то есть, простите, линкоров.

Прорыв английской морской блокады: прообраз американского клипера против английского линкора

Но это были еще только "пробы пера" - первый "настоящий" клипер, воплотивший в себе все достижения инженерной мысли тех лет, как полагают, появился только в 1845 году.

Клиперы отлично проявили себя и после войны, например, при доставке людей и грузов в Калифорнию во времена "золотой лихорадки" (морем вокруг мыса Горн оказалось быстрее, чем на лошадях по сухопутью), но настоящая слава пришла к ним именно во времена чайных гонок.

Китайский торговец чаем и его товар, подготовленный к погрузке

Самой драматичной, наверное, стала гонка 1866 года, когда победитель ("Тайпин") обошел соперника ("Ариэль") на 20 минут. В лучшем стиле "кодекса джентльмена" и английского спорта победили разделили полагающуюся им премию с побежденными...

Закат эпохи чайных гонок случился внезапно и, как всегда, был скучен и широкой публике непонятен.

В 1867 году вонючий, шумный и некрасивый пароход "Агамемнон" с грузом чая преодолел путь от Шанхая до Лондона за 80 суток, быстрее любого клипера. Еще через год на этой линии работало уже три парохода. Дальше, как вы понимаете - больше.

Пароход "Агамемнон", положивший конец эпохе клиперов

В 1869 году был открыт узкий Суэцкий канал, который клипера не могли одолеть без буксировки.

В 1872-м состоялась последняя гонка, в которой участвовали всего восемь кораблей.

Клиперы сопротивлялись эпохе прогресса еще долго - в 80-90 г.г. XIX века они активно работали на австралийской "шерстяной линии", но в итоге были заменены пароходами и там.

Самые быстрые парусники в истории человечества проиграли машинам соревнования в скорости.

Сегодня единственный сохранившийся клипер (пожар почти уничтожил его, но корабль был восстановлен) - "Катти Сарк" - музей в одном из сухих доков Гринвича.

Cutty Sark, лондонский морской музей

Романтическая эпоха ушла, а логистические задачи, в том числе и задачки на скорость, решаются нынче иными средствами, арсенал которых увеличивается с каждым год

Александр Иванов

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