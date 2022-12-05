Стоит ли открывать ИИС в 2022 году? Какие ЦБ планирует изменения?

Какие типы налоговых вычетов предусмотрены?

🔹Тип А – Вычет на взносы.

Позволяет ежегодно возвращать 13% от суммы, которую вносите на ИИС, но не больше 52 000 рублей в год. Но и заплатить НДФЛ за год нужно не меньше этой суммы. То есть максимальная сумма на ИИС, с которой можно получить вычет – 400 000 рублей

Подойдет если:

– есть активный доход, который облагается НДФЛ

– вам важно получать налоговый вычет ежегодно

🔹Тип B – Вычет на доход

Доход, полученный от инвестирования в ценные бумаги в рамках ИИС. Не облагается налогом 13%. Размер вычета не ограничен.

Подойдет если:

– активный доход не облагается НДФЛ

– вы вернули весь уплаченный НДФЛ с помощью других вычетов

– у вас есть опыт инвестирования, и вы рассчитываете каждый год зарабатывать на инвестициях более 400 000 рублей

❌ Ограничения:

– ИИС должен быть открыт минимум 3 года, в противном случае будет потеря налоговых льгот. Максимальный срок владения не ограничен.

– ИИС можно иметь только один

– На ИИС можно вносить не более 1 000 000 рублей в календарный год и только в рублях.

– Деньги можно вывести только с закрытием счета, то есть деньги морозятся минимум на 3 года.

Кому подходит ИИС?

Начинающим инвесторам, которые ничего не понимают в инвестициях, но хотят получать дополнительный доход выше банковского вклада. Основной минус – надо морозить деньги минимум на 3 года.

Какие планируются изменения?

Банк России опубликовал проект Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023–2025 годы.

По плану планируется ввести ИИС типа III c горизонтом инвестирования десять лет.

По ИИС типа III будет работать комбинация налоговых льгот, предусмотренных ИИС типов I и II. Лимит льготируемого ежегодного пополнения ИИС типа III составит 6% от заработной платы. Также планируется что ИИС можно будет открыть через НПФ, управляющие компании паевых инвестиционных фондов (ПИФ), а также финансовые платформы.

Налоговая база по доходам по ИИС типа III будет считаться раздельно для российских и иностранных активов и льгота на доход будет применяться только в отношении доходов по российским активам.

Про остальные изменения можно почитать тут.

Открывать сейчас ИИС или нет, каждый должен решить для себя самостоятельно. Если есть сомнения в инвестициях, то можно открыть ИИС и попробовать получить налоговый вычет.

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