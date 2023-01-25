Ловушка невозвратных затрат или эффект конкорда

Иногда инвесторы попадают в ловушку невозвратных трат. Особенно это хорошо проявляется когда человек решил проторговать какой-то акцией, которая у всех на слуху.

Как правило, сразу после покупки актива цена разворачивается и идет в другую сторону.

Вместо того чтобы признаться самому себе в неудачном вложении и сократить потери, он продолжает держать или даже дополнительно инвестировать в неудачный актив, основываясь на нежелании потерять уже вложенные в него ресурсы и чтобы оправдать свое первоначальное решение.

Так трейдер превращается в долгосрочного инвестора.

Чем больше ресурсов человек вкладывает в какое-либо дело, тем больше он склонен довести это дело до конца даже в том случае, если стало очевидно, что оно не оправдает ожиданий.

Это когнитивное искажение называется «ловушка невозвратных затрат» (sunk cost fallacy).

Люди попадают в нее, когда продолжают делать то, что не принесет ожидаемого результата, из-за того, что уже вложили в это много усилий, времени или денег.

Этот эффект может проявляться и в других вещах:

Если человек заплатил за билет в кинотеатр, то скорее всего он досмотрит фильм до конца, даже если фильм оказался неинтересным;

Прежде чем перейти на здоровое питание, человек сначала доест все остатки «нездоровой» еды, потому что она уже куплена;

Люди отказываются разводиться с нелюбимыми супругами, когда многолетние отношения зашли в тупик, потому что в эти отношения было вложено много сил, времени и денег;

или продолжают тратить время на получение диплома по специальности, к которой охладели и не планируют ей пользоваться.

Этот феномен влияет не только на индивидуальное поведение, ему подвержены компании и даже правительства.

Он также имеет второе название – «эффект Конкорда», по наименованию совместного проекта правительств Великобритании и Франции, ставшего самым известным примером ловушки невозвратных затрат и того, как она влияет на масштабные системные решения.

В 1962 году Великобритания и Франция договорились о совместной разработке «Конкорда» – сверхзвукового пассажирского самолета, способного долететь из Нью-Йорка в Лондон менее чем за три часа.

Но быстро стало очевидно, что проект не окупит затрат, однако суммы, уже вложенные в него, служили для стран-участниц оправданием, почему нужно продолжать вкладывать, что и происходило три десятилетия.

Затраты на разработку, которые первоначально оценивались в $130 млн, выросли до $2,8 млрд. Самолет оказался слишком шумным и не мог летать на максимальной скорости над землей – только над водным пространством, но из-за недостаточной дальности полета не мог использоваться для перелетов над Тихим океаном – только над Атлантикой.

Билеты на него стоили слишком дорого, при этом, он перевозил мало пассажиров (около 100 человек), а топлива требовал вчетверо больше, чем способный перевозить более 400 человек Boeing 747.

Всего было выпущено только 14 самолетов для двух авиакомпаний, Air France и British Airways. Проект был закрыт в 2003 году.

Людям свойственно попадать в ловушку невозвратных затрат, потому что:

Не хотят показаться расточительными;

Хотят придерживаться своих планов;

Не хотят мириться с потерями и поэтому стремятся идти до конца.

Как не попасть в эту ловушку?

Исследования показывают: если человек воздерживается от принятия решений на основе эмоций, последствия ловушки невозвратных трат уменьшаются.

Никому не нравится терять деньги и признаваться в неудачном решении даже самому себе – но иногда признание потерь может быть лучшим решением, позволяющим избежать последующей череды неудач и ошибок.

Важно держать в голове общую, более масштабную картину, стратегическую цель – это позволит сосредоточиться на выборе возможных вариантов и, если один не сработает, перейти к другим, а не фиксироваться на единственном способе, ощущая себя связанным невозвратными тратами.

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