Можно ли жить на пассивный доход

Дивидендные аристократы – особая категория компаний, которые увеличивают дивидендные выплаты каждый год на протяжении более 25 лет.
Помимо увеличения дивидендов, есть еще три критерия, которым компания должна соответствовать:
- Присутствие в индексе S&P 500.
- Капитализация от 3 млрд долларов.
- Среднедневной объем торгов по бумаге от 5 млрд долларов.
У дивидендных аристократов есть свой индекс – S&P 500 Dividend Aristocrats.
По состоянию на январь 2022 года, в список входит 64 компании.
Инвестор может самостоятельно сформировать такой портфель: на основе индекса (правда и России это сейчас будет сделать затруднительно) или купить ETF , но тут придется платить за управление.
Кому подходит
Инвесторам, которых интересует стабильный доход, который увеличивается со временем.
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