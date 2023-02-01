Можно ли жить на пассивный доход

Дивидендные аристократы – особая категория компаний, которые увеличивают дивидендные выплаты каждый год на протяжении более 25 лет.

Помимо увеличения дивидендов, есть еще три критерия, которым компания должна соответствовать:

Присутствие в индексе S&P 500. Капитализация от 3 млрд долларов. Среднедневной объем торгов по бумаге от 5 млрд долларов.

У дивидендных аристократов есть свой индекс – S&P 500 Dividend Aristocrats.

По состоянию на январь 2022 года, в список входит 64 компании.

Инвестор может самостоятельно сформировать такой портфель: на основе индекса (правда и России это сейчас будет сделать затруднительно) или купить ETF , но тут придется платить за управление.

Кому подходит

Инвесторам, которых интересует стабильный доход, который увеличивается со временем.

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