Как закрыть ИП: Пошаговая инструкция!👇

Этот шаг позволяет расширить перечень доступных сфер работы, а также клиентскую базу. Однако сначала имеет смысл прекратить деятельность в качестве ИП. Как это сделать быстро и без ошибок?🤷‍♂️

Даже если ИП ничего не зарабатывает, он должен платить обязательные взносы.☝

В 2022 году это 43 211 Р. Если бизнес не пошел, ИП выгоднее закрыть. Юристы называют это «аннулировать регистрацию ИП».

Зарегистрироваться снова можно в любое время. Раньше после повторной регистрации нельзя было уйти на налоговые каникулы, а с 2018 года – можно.

✔ШАГ 1

Рассчитать и уволить работников.

Чтобы закрыть ИП с работниками, нужно уволить всех – в том числе нетрудоспособных, отпускников, несовершеннолетних и беременных сотрудниц.

Сотрудников нужно предупредить об увольнении заранее. Обычно это делают за две недели, если иной срок не прописан в трудовом договоре. Уведомление составляют в произвольной форме и выдают работникам под подпись.

За две недели до увольнения работников нужно уведомить службу занятости. На сайте центра занятости в разделе «Документы для работодателя» есть форма уведомления. Заявления нужно отправить в службу занятости по месту жительства ИП.

Чтобы оформить увольнение, нужно составить приказ об увольнении и записку-расчет. Сотруднику нужно будет выдать на руки:

1. Трудовую книжку, если вели ее в бумажном виде и хранили у себя, или выписку со сведениями о трудовой деятельности, если работник отказался от бумажной трудовой книжки.

2. Справку о заработке для расчета пособий за текущий и два предыдущих года.

3. Выписку из отчетов СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ, а также ДСВ-3, если за работника перечисляли дополнительные пенсионные взносы.

4. Копию или выписку из раздела 3 расчета по страховым взносам – РСВ.

5. Расчетный листок.

6. По заявлению работника – справку о доходах и суммах налога физического лица и другие документы, связанные с его работой, например справки или приказы.

В трудовой книжке нужно написать, что увольняют сотрудника на основании п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Если вели электронную трудовую книжку, в ней нужно оставить аналогичную запись. Подробнее мы писали об увольнениях в статье «Как правильно оформить сотрудника в штат, а потом уволить его».

Предпринимателю по уволенным сотрудникам нужно сдать отчетность:

1. В налоговую – Расчет по страховым взносам и 6-НДФЛ.

2. В пенсионный фонд – СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД, а также ДСВ-3, если платили дополнительные пенсионные взносы.

3. В фонд социального страхования – 4-ФСС.

В течение 15 календарных дней со дня подачи расчета нужно уплатить страховые взносы, которые насчитали в расчете по страховым взносам и отчете 4-ФСС.

Если хотите закрыть ИП без работников, начинайте со сбора документов, потом уже все остальное.

✔ШАГ 2

Снять с учета онлайн-кассу.

Для этого можно подать заявление в налоговую и приложить отчет о закрытии фискального накопителя. Заявление можно подать лично в налоговой или на сайте ФНС.

Подавать заявление о снятии кассы с учета не обязательно. Если этого не сделать, налоговая инспекция снимет кассу с учета сама после того, как зарегистрирует прекращение деятельности ИП.

Контрольно-кассовая техника снимется с учета в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления в бумажном или электронном виде. После этого формируется карточка о снятии ККТ с регистрационного учета. В электронном виде такая карточка формируется за пару часов.

✔ШАГ 3

Подать документы в налоговую.

Чтобы закрыть ИП, нужно отдать в ИФНС пакет документов:

1. Заявление.

2. Квитанцию об оплате госпошлины. Если заявление подается через МФЦ – не нужна.

3. Справку из ПФР, но она не обязательна.

Подать документы на закрытие ИП нужно в ту налоговую, где вы регистрировались. Заявление по форме № Р26001 заполняем либо на компьютере, либо вручную печатными буквами черной ручкой.

Госпошлину за ликвидацию ИП можно оплатить либо прямо на сайте налоговой, либо заполнить там же квитанцию, а оплатить в отделении банка.160 Р стоит закрыть ИП в 2022 году.

Закрытие ИП в 2022 году будет стоить вам 160 Р. Если будете подавать документы через сайт ФНС или МФЦ, госпошлину платить не надо.

Еще на сайте налоговой написано, что нужна справка из пенсионного фонда о том, что вы предоставили все сведения по взносам. Но тут же написано, что эта справка не обязательна – налоговая умеет делать внутренний запрос в ПФР. Я эту справку ни разу не прикладывала.

Документы можно сдать одним из пяти способов:

1. в налоговой, где регистрировали ИП, – лично или отправить кого-то с нотариальной доверенностью;

2. по почте – ценным письмом с описью вложения. Подпись на заявлении нужно заверить у нотариуса;

3. через сайт налоговой, в разделе «Подача электронных документов на государственную регистрацию»;

4. с помощью учетной записи портала госуслуг;

5. через нотариуса.

При личной подаче документов берите с собой паспорт. В этом случае инспектор выдаст расписку с подписью, датой и штампом – она подтверждает, что вы сдали документы.

43 211 Р должен платить ИП в качестве обязательных взносов в 2022 году.

При отправке по почте таким подтверждением считаются кассовый чек и опись вложения, подписанная сотрудником почты. Датой подачи заявления считается день, когда налоговая получит письмо.

Срок закрытия ИП в 2022 году – 5 рабочих дней с момента получения документов налоговой. После этого она выдает уведомление о снятии с учета и лист записи ЕГРИП. Если подавали документы через МФЦ, то срок увеличивается до 11 дней.

✔ШАГ 4

Закрыть расчетный счет.

Тут все просто. Чтобы закрыть счет, нужно заполнить заявление, форму для него дадут в банке. Банк все сделает сам.

✔ШАГ 5

Уплатить взносы.

Фиксированные взносы платят все ИП. В 2022 году срок уплаты – в течение 15 календарных дней с даты внесения записи о закрытии ИП в ЕГРИП. Если вы закрываетесь в середине года, то сумму взносов нужно рассчитывать пропорционально отработанным месяцам и дням. Их платят отдельно за обязательное пенсионное и медицинское страхование.

Еще нужно будет заплатить дополнительный 1% пенсионных взносов от суммы, на которую полученный доход превысил 300 000 Р.

✔ШАГ 6

Сдать отчетность и заплатить налоги.

Сумма налога и срок подачи декларации зависят от системы налогообложения, на которой вы работали. ИП на УСН должен подать декларацию не позднее 25 числа месяца, который следует за месяцем закрытия ИП. Она заполняется так же, как ежегодная, но с одним отличием: на титульном листе в поле «Код налогового периода» ставьте 50.

ИП на ОСН подают 3-НДФЛ и декларацию по НДС. Дедлайн декларации 3-НДФЛ – 5 дней после внесения записи в ЕГРИП, налог нужно уплатить в течение 15 дней. Декларация по НДС подается не позже 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором ИП закрылся. Налог нужно уплатить либо сразу, либо разделить на три части и платить в течение квартала ежемесячно до 25 числа.

Пусть ИП из примера выше работал на ОСН. Он закрылся как раз в конце второго квартала и декларацию по НДС подаст не позже 25 июля.

ИП на ПСН имеет право пересчитать стоимость патента пропорционально отработанному времени. Переплату можно зачесть в другие налоги или вернуть. Подать заявление на перерасчет нужно до того, как патент закончится.

❓Если просрочить отчеты и налоги❓

Если вы закроете ИП и останетесь должны государству или своим кредиторам, долги вам не простят – сумма долга перейдет на вас как на физическое лицо.

Погасить долги можно добровольно. Еще их могут взыскать через суд, через процедуру банкротства. В течение пяти лет после суда вы не сможете заниматься бизнесом, а еще и выезд из страны могут закрыть.

✔ШАГ 7

Хранить документы вечно.

Документы по работе ИП налоговые документы – нужно хранить еще 5 лет, даже если ИП уже закрылось. Из этого правила есть несколько исключений.

Квитанции и платежки по страховым взносам хранятся в течение 6 лет. Документы по сотрудникам – в течение 50 лет.

Столько же требуется хранить документы по сотрудникам, в том числе по выплате зарплаты, а при отсутствии лицевых счетов – 50 или 75 лет. Документы хранятся 50 лет, если они составлены до 18 февраля 2020 года, а 75 лет – если после этой даты.

Приказ Росархива РФ от 20.12.2019 № 236

По тому же принципу определяется, 50 или 75 лет хранить договоры гражданско-правового характера с физическими лицами об оказании услуг и акты выполненных работ к этим договорам.

50 или 75 лет хранят сданные расчеты страховых взносов.

Декларации ИП, сданные до 2002 года, требуется хранить 75 лет.

Книги учета доходов и расходов предпринимателя на УСН за 2020 и следующие годы должны храниться 5 лет, а более ранние книги – 10 лет.