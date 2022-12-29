Фиксированные взносы ИП

ИП, не забудьте заплатить взносы!

В предпоследние дни четвертого квартала не забудьте заплатить взносы через личный кабинет ИП с электронной подписью.

Версия для печати
ИП, не забудьте заплатить взносы!

Напоминаем, что на взносы вы можете уменьшить:

  • налог по патенту;

  • авансовый платёж по упрощенке «Доходы».

Уменьшение по патенту актуально именно сейчас, так как именно многие брали его на год.

Соответственно, чтобы его не платить (или платить меньше), нужно заплатить взносы и подать заявление на уменьшение патента.

Заявление теперь можно подать заявление через личный кабинет ИП с электронной подписью. При уменьшении упрощенки, как и раньше, никаких заявлений писать не нужно. Налоговая увидит все в декларации по итогам года.

Екатерина Макаренко РЕФЕРЕНС
Екатерина Макаренко РЕФЕРЕНС
Руководитель

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Зарплата

📅 Бухгалтеры начали выплачивать зарплату за декабрь, чтобы в 2023 году начать жизнь с ЕНП с чистого листа

В 2023 год многие компании войдут с нулевым сальдо по счетам 70, 68.01 и 69. Бухгалтеры намерены выплатить зарплату за декабрь, уплатить НДФЛ и взносы уже завтра, 29 декабря.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ЕНП (единый налоговый платеж)

🙆 Бухгалтеры начали креативить с уведомлением по ЕНП

С 2023 года по налогам и взносам с авансовой системой уплаты (до сдачи отчета или вообще без отчета) надо подавать уведомления. А что если заранее в одном уведомлении заявить все будущие страховые взносы за весь год, указав примерную сумму «с потолка»?

Читать еще