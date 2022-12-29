ИП, не забудьте заплатить взносы!

Напоминаем, что на взносы вы можете уменьшить:

налог по патенту;

авансовый платёж по упрощенке «Доходы».

Уменьшение по патенту актуально именно сейчас, так как именно многие брали его на год.

Соответственно, чтобы его не платить (или платить меньше), нужно заплатить взносы и подать заявление на уменьшение патента.

Заявление теперь можно подать заявление через личный кабинет ИП с электронной подписью. При уменьшении упрощенки, как и раньше, никаких заявлений писать не нужно. Налоговая увидит все в декларации по итогам года.