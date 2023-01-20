71% россиян возлагают ответственность за состояние экологии на государство и бизнес

Аналитический центр НАФИ и коммуникационное агентство LikePR представляют результаты исследования об отношении россиян к проблемам экологии.
Ключевые факты исследования:
24% россиян недовольны экологической обстановкой в месте своего проживания;
большинство опрошенных (71%) склонны делегировать ответственность за состояние окружающей среды государственным или общественным институтам и ждать от них действий, направленных на изменение ситуации в лучшую сторону;
несмотря на ряд распространенных экологичных практик в повседневной жизни, таких как экономия ресурсов, потребляемых в ЖКХ (79%), или раздельный сбор мусора (49%), россияне не готовы уделять большого внимания проблемам экологии.
Подробную информацию вы можете найти на сайте НАФИ.