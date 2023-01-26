Ко дню студенчества: барьеры и драйверы молодых россиян в достижении лидерства

Аналитический центр НАФИ ко Дню студента представляет результаты исследования о взглядах российской молодежи на достижение лидерства: насколько молодые россияне ценят славу и успех, а также какие мировоззренческие различия по вопросам лидерства есть между девушками и юношами.
Ключевые факты исследования:
92% молодых россиян хотели бы занимать лидирующие позиции в своей сфере;
в достижении лидерства молодежи могли бы помочь программы дополнительного образования (49%), поддержка семьи (41%), материальные стимулы, а также мероприятия, на которых можно найти единомышленников (по 37%);
барьерами к успеху молодых россиян чаще всего становятся собственные переживания (55%), трудности в коммуникации с членами команды (30%), предвзятое отношение со стороны окружения, связанное с возрастом (25%) или полом (17%).
Подробную информацию вы можете найти на сайте НАФИ.