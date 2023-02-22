Россияне назвали барьеры, останавливающие от путешествий на Дальний Восток

В состав Дальнего Востока входят 11 регионов: Амурская область, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край и Чукотский автономный округ.

Ряд из этих регионов обладают высокой туристской привлекательностью, однако путешествия туда сложно назвать популярными.

Аналитический центр НАФИ выяснил[1], сколько жителей нашей страны хотели бы отправиться с турпоездкой в дальневосточные регионы и что чаще всего останавливает от такой поездки.

Ключевые факты исследования:

79% россиян считают привлекательными для туризма ряд регионов Дальнего Востока. Самый высокий интерес россияне демонстрируют к Камчатке (37%);

ТОП-3 барьеров для путешествий на Камчатку и в другие регионы Дальнего Востока: высокая стоимость билетов, транспортировки (45%), значительная удаленность от текущего места жительства (долгий перелет, переезд – 41%), общая дороговизна отдыха (30%);

в перспективе ближайших 12 месяцев серьезно задумываются о возможности поездки в Камчатский край только 6% опрошенных.

Больше подробностей вы можете найти на сайте Аналитического центра НАФИ.

[1] Всероссийский опрос населения проведен Аналитическим центром НАФИ в феврале 2023 г. с помощью собственной исследовательской платформы «Тет-о-твет». Опрошены 1600 человек старше 18 лет. Выборка построена на данных официальной статистики Росстат и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.