Индекс женской предпринимательской активности (WBI) достиг рекордного значения

Индекс женской предпринимательской активности, показывающий уровень благоприятности деловой и социальной среды для развития женского предпринимательства, достиг рекордного значения в 73,7 п. с начала измерений в 2015 году!

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Аналитический центр НАФИ и Комитет по развитию женского предпринимательства «Опоры России» представляют спецпроект об уровне благоприятности деловой и социальной среды для развития женского предпринимательства.

Ключевые факты:

— 50% женщин-предпринимателей отмечают улучшение отношения общества к занятию бизнесом;
— 65% женщин считают желание улучшить материальное положение главным мотивом для открытия своего бизнеса;
— 39% женщин-предпринимателей говорят об улучшении условий для старта бизнеса в их регионе.

Спецпроект поможет вам понять, как женщины оценивают условия для старта бизнеса в их регионах проживания, какие видят мотивы и барьеры для открытия своего дела.

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