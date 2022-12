БЕНИЯВАЛЕРЬЯННУГЗАРОВИЧ

ПОДОЖГИ ДОЖДЬ / СНОВА ПРИВЕТ / Бурю недовольства, обещал обдумать - мой друг Бения Валерьян Нугзарович

Мой друг Лукьян Кубилаев / lukyankubilaev _ Воскресенье, одиннадцатого декабря две тысячи двадцать второго года. Трудно и мучительно я ( Крутикова Диана Андреевна ) прощаюсь со своим прошлым посредством надежд на светлое будущее, но также и посредством тяжких воспоминаний. Что местами совсем уж странные, а иногда и просто уже отжившие, совсем уже ненужные, сквозные и даже случайно сохранившиеся в подвалах моей памяти, что в последнее время слово "Авгиевы конюшни, причем в самой нижней точке своего падения". Оставить все позади - моя мечта и цель. Под стать моему сегодняшнему настроению в континууме выходного дня - в районе десяти часов вечера одиннадцатого декабря две тысячи двадцать второго года (специально не поленилась лишний написать дату сегодняшнего умопомрачительного дня) произошел душераздирающий случай: в дверь позвонила соседка Вера. На пороге я увидела ее с вещами и пуховиком в руках, а также ее огромным и непреодолимым желанием обосноваться у меня в квартире на неопределенное время. У моей соседки вновь случился психиатрический приступ. Она мне заявила о том, что ее собираются убить неизвестные ее люди, которые сейчас якобы у нее в квартире. Но в ее квартире никого не было. В этом убедилась и я, и члены моей семьи, и другие мои соседи по лестничной площадке, что собрались по такому совсем не замечательному случаю. Это началось с моей соседкой Верой в этом году. В этом сумасшедшем году. И что будет дальше я не знаю. В итоге: настроение моё пережило мощную встряску, внезапную и неожиданную. Давление под сто семьдесят. У моей кошки, подозреваю, что давление ещё больше - ведь она дико испугалась собаки соседей, что по такому происшествию в том числе оказалась на несколько мгновений и у меня дома. Видимо под стать происходящему мне накануне снились кошмары... Завтра, в понедельник двенадцатого декабря, к моей одинокой и сумасшедшей соседке Вере обещал приехать не внук Максим. Видимо он вновь отправит ее на несколько месяцев в психиатрическую больницу. Благо у меня есть телефон этого Максима и мне удалось сегодня вечером до него дозвониться... Сейчас же моя соседка Вера на лестничной площадке. К себе домой возвращаться отказывается категории. Ведь ее там должны якобы убить несуществующие бандиты. Мне жалко свою соседку, видимо она всю ночь проведёт на лестничной площадке, и это в лучшем случае для неё. Это судьба человека... В моем доме, к слову, газ - и это не шутки!... Что может прийти в голову моей соседке Вере я не знаю. Жить в этой связи страшно! А как вы проводили время в свой выходной день в этот день? Впрочем, все этапы в жизни рано или поздно заканчиваются

protuberanetss@gmail.com / Ни одна женщина

protuberanetss - этот пароль я использовала на своем компьютере более двух лет назад. В июле двадцатого года я решила больше его не использовать. И сейчас я об этом вспомнила, вспомнила и данный пароль. Сегодня ночью мне приснился он - Бения Валерьян Нугзарович. Красивые шторы удивительного серого цвета. Разбежались наши пути с ним в далёком 2015-м году. Где он сейчас и что с ним? 22 октября 2013-года я с ним встречалась в городе Пушкине (между прочим это тоже Санкт-Петербург). Дата мне запомнилась из-за того, что в этот день наш Санкт-Петербургский "Зенит" выиграл "в гостях" у португальского "Порту" со счётом 1:0. Выиграл и очень расстроил Валерия, так как он в этот день в букмекерской конторе поставил на победу "Порту". Не патриотично, но прагматичного. Однако, повторюсь, все пошло не по его плану. Видимо я вспомнила этот случай из своего совсем уж теперь далёкого прошлого из-за того, что сейчас мой муж (это не Бения Валерьян Нугзарович) тоже "весь в футболе". Теперь он (мой муж) утверждает, что в финале текущего чемпионата мира по футболу в Катаре встретятся между собой футбольные сборные Франция и Хорватия. Неужели букмекерская контора в городе Ломоносове вновь получит посильную гуманитарную помощь от моей семьи в виде очередной проигранной моим мужем ставки?... Учим прошедшее время. Своеобразный финал сегодняшнего дня. Утро же сегодняшнего дня началось для меня с песни под названием "Nobody Knows" от "The Lumineers". Как знала...

ernestsovershaev (Эрнест Совершаев) - по репутации своей блестящий офтальмолог-хирург, но также главное что и графоман - всегда с близкими друзьями стремится поделиться своим мироощущением / ...заложен в личности каждого человека / firsshkotkin (Фирс Шкоткин) - юрисконсультами по статистике чаще работают женщины, так что он большая редкость. Рассказывая его историю... В двенадцатом году нашего (третьего) славного тысячелетия мой давний знакомый из города Пушкина по имени Бения Валерьян Нугзарович установил у себя в квартире новые пластиковые окна отличного качества - самые совершенные на тот (исторический) момент. На внутренней металлической раме данных новых окон были выгравированы одинаковые по содержанию четырёхзначные серийные номера-коды, которые состояли из случайных цифр (естественно что арабских). Внезапная идея моего давнего знакомого Валерия использовать данные цифры с рамы пластикового окна (к слову, но совсем уж не по прямому назначению) в качестве четырёхзначного PIN-кода от его банковской карты, могла вполне себе сгодится "в хозяйстве" и принести некоторую пользу в его личном банковском, коммуникационном быту. Просто не надо было всем подряд рассказывать о подобном забавном, но странном лайфхаке под названием "как гарантированно не забыть свой пин-код и при этом не тратить лишнего времени на то, чтобы этот самый пин-код запомнить". Достаточно просто запомнить, что пин-код "записан" на металлической раме его новых пластиковых окон. Подобного способа мошенничества с банковскими картами мир ещё не знал. В конце две тысячи тринадцатого года Валерий остался без средств к существованию на своём банковском счете. В некотором роде это забавная, почти что, да точно уж эксклюзивная история (в которую Валера попал по собственной глупости) Поэтому мне и нравилось общаться с Валерой. Подобные необычные истории сами тянулись к нему. С Валерой было весело и интересно. Человек притягивается к человеку. Культурное и социальное взаимопроникновение. Переживает себя. Местами грустные будни уникального человека... / всегда удавалось сохранить

О СЕКУНДОМЕРЕ / БАНКУМ - ВЬЮГА / СЕМЬ ХРИЗАНТЕМ / тружусь на благо индустрии. Вступая в новый год - вдоволь сыграли грусть в ненастье... видимо по воле Божией текущий странный, возможно переходный период моей жизни уложиться в период равный 468-ми дням - с 23-го октября 2021-го года по 2-го февраля 2023-го... Мне так искренне кажется. Это был совсем не замечательный год, особенно на начало зимы... Догорает эпоха, моё неурочное время здесь и сейчас , встрепенулась душа / и непохожесть на них - подобно тому, как экс-участницу «Дома-2» Оксану Аплекаеву изнасиловали после смерти, так и... / Они придут в пять часов вечера, а любители жанра помнят и любят... Запоздалая мысль окончательно и бесповоротно упущена из виду, встревожена и огорчена

Живем на широкую ногу. Не грусти и не печалься. Границы родного города. Болтали про жизнь. Из-за сильного снегопада. Намедни дала себе слово, что больше не буду ругаться (матом) на пешеходов. Время рассказать. Стеклянные бутылки, желающие принять участие. Приглашаем весёлый день присоединиться к нам. Этот день (девятого августа две тысячи двенадцатого года, точнее, дико извиняюсь, двадцать седьмого июля две тысячи двенадцатого) - стал для нас (мой друг Бения Валерьян Нугзарович и Я с большой буквы) отличной возможностью поучаствовать в дне празднования (в том числе и просто хорошего настроения) вместе с общими друзьями в ресторане на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Константиновский" в Пушкине, а также стал отличной возможностью заодно и обсудить последние события из личных жизней участвующих, да и просто новости по сторонам истории - включая даже июльское ночное ограбление ломбарда около станции метро Электросила на улице Решетникова в Санкт-Петербурге. Точная дата мероприятия запомнилась мне токмо лишь и исключительно церемонией открытия Олимпийских игр, что происходила на экране большого широкоформатного телевизора и которая врезалась мне в память, когда мы почти что смотрели телевизор. Огромная благодарность / Сегодня утром - четырнадцатого декабря две тысячи двадцать второго года - мой муж утвердительно заявил, что в финале чемпионата мира по футболу в Катаре сыграют между собой сборные Аргентины и Франции. Неужели это его первый прогноз на текущий чемпионат мира, который сбудется? Он даже абсолютно уверен в победе сборной Аргентины в этом финальном матче. Что же, пожелаем Месси удачи! Из России с удачей! / Сегодня утром - четырнадцатого декабря две тысячи двадцать второго года - в одной из платных поликлиник Санкт-Петербурга увидела мужчину в жёлтом свитшоте. Он страдал от зубной боли. В конце нашей случайной беседы я пожелала ему удачи! Превратили Рождество и Новый год в потребительское мероприятие... Воспоминания, сны, размышления. В размышлениях в том числе о текущих событиях и современной жизни. Намедни сломалась ножка от телевизора, так что пришлось использовать в качестве подставки справочник по дизельным двигателям - не самую объёмную книгу из моей домашней библиотеки. Декорации по телевизору - словно паразитирующие вши, прыгающие из канала на канал... Сегодня опять курила во сне на пересечении улиц Южного шоссе и Московской-сортировочной и постоянно мёрзла. / и съели / Восемьдесят вегетарианских капсул

Тело и мозг. Сегодня решила окончательно отказаться и от капсул ФЛОРАССИСТА ГИ, что практиковались токмо лишь и исключительно для здорового пищеварения, и от прочих заводских сенолитиков. По времени. Зима и холод. Растеряна. Моя соседка Вера всю ночь (с одиннадцатого на двенадцатого декабря) провела на морозе - сидела на скамейке. Она категории отказывалась возвращаться к себе домой, ведь там, по её словам, ее хотят убить некие плохие люди. Но это галлюцинации. Сейчас она, наверное, в больнице - либо из-за обморожения, либо из-за психиатрического приступа. Мне жалко этого странного человека, по совместительству мою соседку. Страшно, очень страшно когда Бог лишает человека разума. / Забрать письмо / Стояла лицом к лицу... Последний год, к слову, поведение моей соседки вызывало некоторые вопросы и прочие совсем уж темные догадки. Так, например, Вера утверждала что устроилась на работу "уборщицей" в какой-то медицинскую организацию в центре Санкт-Петербурга, поэтому она каждый свой рабочий день вынуждена тратить минимум два с половиной часа в одно направление для того, чтобы добраться на работу или же с работы. Однако, по социальному статусу своему и уровню образования и достатка (в том числе на банковских счетах, а не только наличием автомобиля, дачи- загородного дома, гаража, равно как и прочего полезного ценного имущества в ее квартире) Вера явно не могла работать уборщицей, ну если только "по приколу" - то есть токмо лишь и исключительно по причине совсем уж острых ощущений. Теперь я понимаю почему последний год Вера каждый день рано утром уезжала и поздно вечером приезжала. Только вопрос куда же всё-таки она ездила? Не верю что и впрямь на работу. В этой странной связи вспомнила намедни сюжет старенького, относительно старенького итальянского фильма под названием "Бедный богач". Правда, как всегда и бывает в реальной жизни, в фильме все закончилось намного более хэппиэндовски...

СОБЫТИЕ / Если послезавтра тоже война? НЕУЖЕЛИ МАРОККО СЕГОДНЯ ПРОИГРАЕТ? Сегодня один мелкий клерк из одного государственного учреждения на неопределенное время превратил меня в отчаянную экзистенциальную (последнее слово "написалось" автоматически как-то само собой токмо лишь и исключительно ввиду необычайной моды на это слово) русофобку, экзистенциальная русофобия - это то, чем можно заразиться в российских государственных учреждениях! Не буду призывать вас было в этой связи осторожными, так как это будет очень глупо с моей стороны...

ЗАБОЛЕЛА ГОЛОВА / Мыслии внимательны и осторожны, но только лишь в силу острой необходимости, и по обыкновению такими они бывают у меня почти что исключительно не в свободное время... Пересчитываю дни. Среда в в экзистенциальном кризисе? Спасаюсь иногда в том числе благодаря только лишь отсутствием сил на излишние переживания / Что на переднем плане? На проверку снег холодный. Многоэтажки на горизонте. Это законы физики в нашем русском мире привычного беззакония. Обижена на жизнь, особенно русскую. Шесть минут на фоне совсем уж неосвещённых улиц. Наконец в Санкт-Петербурге декабрь стал по-настоящему зимним месяцем. Эталон рождественской снежной бури этой ночью. В ближайшее дни и, надеюсь, недели снег не прекратиться - и это хорошая новость. Снегопад и снег - чувственное удовольствие, переживаемое мозгом. Наличествующий русский мир был бы совсем избыточно красивым, если бы коммунальные службы НЕ убирали бы этот замечательный снежный белый покров. Как жестоко они (коммунальщики-наемники) расправляются варварски со снегом. Так что здесь и сейчас я недовольна уборкой снега в прямом смысле слова... Скучаю. Десять минут... Такие банальные пространственные композиции - и это предложение не только о снежном дне, равно как и прочей природе по сторонам. Помялась. Мое сегодняшнее совсем уж бесхитростное настроение-ощущение. Кошачье. В лёгкой степени раздражения. Воспоминания прибавляют в актуальности. Перепады дыхания. Продираясь сквозь наличествующее безразмерное историческое пространство, что словно этот снегопад и снег - уплотнённая среда. Следует одергивать. Неожиданно в судьбе замаячила активная движуха. Я люблю подобные моменты бытия. Происшествие в моей жизни, что претендует стать монтажным стыком между "сейчас" и "ближайшее"... Сегодня на почте (где мне нахамила какая-то деклассированная сотрудница) получила извещение от местного мирового суда о том, что на меня подало в суд полугосударственное юридическое лицо. По впечатлению - ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ. Четырнадцатое декабря две тысячи двадцать второго года. И это среда. Пока моё тело живёт в России невозможно не быть пессимистом. Вынуждены развлекать. Она не может быть порочна. Здесь по определению очень трудно приучить себя к счастливой жизни, иногда практически и невозможно. Это критика конструктивизма - домов на Александровской улице где я сегодня чуть было не упала в сугроб. Формальная родина. Вынуждены развлекать. Место где светлое будущее всегда и во все времена откладывается на потом. Самое чудовищное ещё и в том, что это всегда укладывается и укладывается будет. Русский человек в этой связи словно таракан - выживает при любых обстоятельствах, возможно даже в виде ядерной войны или свиного гриппа. С этого ощущения. На ужин хочется плова. Плов (здесь и сейчас) - в эпицентре всего, внутри моей потребительской души. Может быть так и лучше, хоть что-то сдвинется с мертвого места от сжигания лишних калорий, которые тратятся на непреодолимое. В довесок ко всему - сегодня застала на несколько минут фильм "Двенадцать стульев" по телеканалу "Золотая коллекция"... именно что особый. Вот и вся история. Человек на своей волне. ЭМОЦИИ РАСПЯТЫ. На автостоянке скользят ноги. Я вновь и вновь против себя. Мои два противоположных процесса. Середина декабря. Русский мир изнашивается (теперь почти что каждый день). ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ. Несмотря на валенки.

– Это случайно не ты написал? – Бения Валерьян Нугзарович, в очередной бесчисленно-миллионный раз безэмоционально проходя мимо этой срамной надписи на стене в парадной своего дома, поразившей моё воображение своей пошлостью до такой крайней степени, что я про неё до сих пор принципиально иногда вспоминаю, даже не счёл нужным отшутиться на мой прямой вопрос, который совершенно был без какого-либо подвоха и какой-то полусопутствующей интриги... эти заглавные буквы кириллического алфавита в его парадной теперь в подвалах моей памяти... С подобной настенной живописью вполне себе актуально и привычно встретиться сейчас в каком-нибудь Мурино или Кудрово, но было очень обидно встретиться с ней в декабре одиннадцатого года в парадной дома в более-менее культурном, но точно историческом городе Пушкине (Царском Селе). Тем более было обидно и из-за того, что в этой парадной, где пусть и жил Бения Валерьян Нугзарович (возможно и продолжает жить), в том декабре висел пусть рекламный, но всё же портрет какого-то депутата из "Единой России", да и не только его... Подозреваю что токмо лишь и исключительно из принципа местные коммунальные службы не запрашивали данную срамную надпись в парадной дома где жил Валера. Хотя, возможно, это просто банальное бездействие. Подозреваю что токмо лишь и исключительно инкогнито написал это на стене в парадной "Пушкинского" дома из хулиганских побуждений, а не с целью рекламы либо самопиара... Однако срамное и пошлое слова "Копровыдача" пригодилось мне в хозяйстве! Заменив первые пять букв на слово "КОБРА" я получила соответственно - "КОБРАВЫДАЧА"... Пароль "kobbravydacha" (с двумя буквами "Б") почти что целый две тысячи двенадцатый год служил мне верой и правдой на смартфоне, компьютере, прочих интернет-сервисах - меня так никто и не взломал... Неужели были времена, когда можно было не менять пароль в течение года? ГОДА... Мой друг БЕНИЯВАЛЕРЬЯННУГЗАРОВИЧ