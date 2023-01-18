Какие события произошли 16 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:
День Ледовара;
Всемирный день The Beatles!
🕑 Исторические события дня:
27 до н.э. – Октавиан получил титул Августа
1920 – Сухой закон в США закреплен Конституцией
1957 – В Ливерпуле открылся клуб «Пещера», где начинали свою дорогу к славе «Битлз»
1963 – Никита Хрущев заявил миру о создании в СССР водородной бомбы
🌍 Главное
• $/€ с выходных: 67,57/73,11 ₽
• С 1 января НСП снизила комиссию, которую банк-эквайер платит банку эмитенту при расчёте картами «Мир»
• Европейский банк реконструкции и развития думает продать 30% в кондитерском производителе «Хлебпром»
• Магазины игрушек Hamleys в РФ переименуют в «Винни»
• Приостановка производства Coca-Cola и Pepsi в РФ привела к сжиманию рынка газированных напитков без сахара
• Ассоциация морских торговых портов просит ФАС разрешить ей не раскрывать публично данные о тарифах и сборах
• В 2022-м на «Авито» вырос спрос на аренду игровых приставок – на 43%
• Выручка от РФ ИИ-решений для распознавания лиц выросла в 2022-м на 30-35%
• В 2022-м количество кибератак на государственный сектор РФ выросло вдвое-втрое по сравнению с 2021-м
• В 2022-м общее число заявок на внутренние автоперевозки увеличилось на 7% – несмотря на спад весной
• К концу 2022-го количество предложений жилья на первичном рынке МСК составило на 37% больше, чем к концу 2021-го
• Спортивные лиги попросили правительство разрешить рекламу пива во время матчей
• Иран и РФ думают о запуске совместного стейблкойна с привязкой к золоту
• Минюст Казахстана получил заявки на регистрацию товарных знаков «Вкусно – и точка»
• «Авито» добавил возврат товаров от частных продавцов
• Управление кибербезопасности Китая разрешило Didi регистрировать новых пользователей. Компания также заплатит штраф в $1,2 млрд за «угрозу национальной безопасности»
• В 2022-м Турция выдала россиянам 153 000 ВНЖ – они лидеры среди иностранцев
• Revolut наймёт психологов из-за критики корпоративной культуры
• Россияне стали крупнейшими покупателями недвижимости в Дубае среди нерезидентов в 2022
🔬 Наука и техника
• До «квантового апокалипсиса» осталось всего несколько лет, предупреждают эксперты
• Самый большой в мире самолёт Roc выполнил свой самый длительный полёт
• Глобальное потепление происходит не из-за людей, утверждают российские специалисты
• Негативные эмоции – один из факторов риска развития онкологических заболеваний
• Дети в возрасте двух лет понимают, когда собаке нужна помощь
• Новый вид карликового удава обнаружили в Амазонке
🎭 Культура
• Гая Ричи раскритиковали за фильм с украинскими гангстерами
• Продюсер «Пацанов» назвал «самым отвратительным в своей карьере» четвертый сезон сериала
• Оперного певца Пласидо Доминго вновь обвинили в домогательствах
• «Всё везде и сразу» заработал пять наград на Critics Choice Awards
• «Чебурашка» первым среди российских фильмов собрал более 13 млн зрителей
• Netflix покажет в «Викингах: Вальхалла» чернокожего воина Новгорода
• Состоялась премьера первого эпизода The Last of Us
🥇 Спорт
• «Барса» выиграла Суперкубок Испании, победив «Реал» – 3:1
• Чемпионат Англии: «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм», «Челси» победил «Кристал Пэлас»
• НХЛ: «Рейнджерс» уступили «Монреалю», «Ванкувер» одолел «Каролину», «Виннипег» обыграл «Аризону»
• Чемпионат Франции: «Ренн» обыграл «ПСЖ», «Монако» забил 7 голов «Аяччо»
• КХЛ: СКА победил «Амур», «Локомотив» уступил московскому «Динамо», ЦСКА обыграл «Северсталь»
• НБА: 43+13 от Вучевича помогли «Чикаго» обыграть «Голден Стэйт», «Лейкерс» уступили «Филадельфии»
• Кубок мира: Бо выиграл масс-старт, Кристиансен – 2-й, Лагрейд – 3-й
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