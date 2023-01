Какие события произошли 16 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:

День Ледовара;

Всемирный день The Beatles!

🕑 Исторические события дня:

27 до н.э. – Октавиан получил титул Августа

1920 – Сухой закон в США закреплен Конституцией

1957 – В Ливерпуле открылся клуб «Пещера», где начинали свою дорогу к славе «Битлз»

1963 – Никита Хрущев заявил миру о создании в СССР водородной бомбы

🌍 Главное

• $/€ с выходных: 67,57/73,11 ₽

• С 1 января НСП снизила комиссию, которую банк-эквайер платит банку эмитенту при расчёте картами «Мир»

• Европейский банк реконструкции и развития думает продать 30% в кондитерском производителе «Хлебпром»

• Магазины игрушек Hamleys в РФ переименуют в «Винни»

• Приостановка производства Coca-Cola и Pepsi в РФ привела к сжиманию рынка газированных напитков без сахара

• Ассоциация морских торговых портов просит ФАС разрешить ей не раскрывать публично данные о тарифах и сборах

• В 2022-м на «Авито» вырос спрос на аренду игровых приставок – на 43%

• Выручка от РФ ИИ-решений для распознавания лиц выросла в 2022-м на 30-35%

• В 2022-м количество кибератак на государственный сектор РФ выросло вдвое-втрое по сравнению с 2021-м

• В 2022-м общее число заявок на внутренние автоперевозки увеличилось на 7% – несмотря на спад весной

• К концу 2022-го количество предложений жилья на первичном рынке МСК составило на 37% больше, чем к концу 2021-го

• Спортивные лиги попросили правительство разрешить рекламу пива во время матчей

• Иран и РФ думают о запуске совместного стейблкойна с привязкой к золоту

• Минюст Казахстана получил заявки на регистрацию товарных знаков «Вкусно – и точка»

• «Авито» добавил возврат товаров от частных продавцов

• Управление кибербезопасности Китая разрешило Didi регистрировать новых пользователей. Компания также заплатит штраф в $1,2 млрд за «угрозу национальной безопасности»

• В 2022-м Турция выдала россиянам 153 000 ВНЖ – они лидеры среди иностранцев

• Revolut наймёт психологов из-за критики корпоративной культуры

• Россияне стали крупнейшими покупателями недвижимости в Дубае среди нерезидентов в 2022

🔬 Наука и техника

• До «квантового апокалипсиса» осталось всего несколько лет, предупреждают эксперты

• Самый большой в мире самолёт Roc выполнил свой самый длительный полёт

• Глобальное потепление происходит не из-за людей, утверждают российские специалисты

• Негативные эмоции – один из факторов риска развития онкологических заболеваний

• Дети в возрасте двух лет понимают, когда собаке нужна помощь

• Новый вид карликового удава обнаружили в Амазонке

🎭 Культура

• Гая Ричи раскритиковали за фильм с украинскими гангстерами

• Продюсер «Пацанов» назвал «самым отвратительным в своей карьере» четвертый сезон сериала

• Оперного певца Пласидо Доминго вновь обвинили в домогательствах

• «Всё везде и сразу» заработал пять наград на Critics Choice Awards

• «Чебурашка» первым среди российских фильмов собрал более 13 млн зрителей

• Netflix покажет в «Викингах: Вальхалла» чернокожего воина Новгорода

• Состоялась премьера первого эпизода The Last of Us

🥇 Спорт

• «Барса» выиграла Суперкубок Испании, победив «Реал» – 3:1

• Чемпионат Англии: «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм», «Челси» победил «Кристал Пэлас»

• НХЛ: «Рейнджерс» уступили «Монреалю», «Ванкувер» одолел «Каролину», «Виннипег» обыграл «Аризону»

• Чемпионат Франции: «Ренн» обыграл «ПСЖ», «Монако» забил 7 голов «Аяччо»

• КХЛ: СКА победил «Амур», «Локомотив» уступил московскому «Динамо», ЦСКА обыграл «Северсталь»

• НБА: 43+13 от Вучевича помогли «Чикаго» обыграть «Голден Стэйт», «Лейкерс» уступили «Филадельфии»

• Кубок мира: Бо выиграл масс-старт, Кристиансен – 2-й, Лагрейд – 3-й