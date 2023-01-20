Общество

Какие события произошли 19 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

Соцсети Цукерберга разрешат женщинам показывать соски, Microsoft прекратит продавать лицензии Windows 10 с 1 февраля, объявлены номинанты на анимационную премию «Энни», «Интер» выиграл Суперкубок Италии, разгромив «Милан»

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Какие события произошли 19 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном
Ветеринары прооперировали редкого каракала, проглотившего тапок ?

🎉 Сегодня:
День рождения Ульяновской области;
День нежности ко всем существам;
День хорошей памяти;
День ныряния в прорубь;
День патологоанатома!

🕑 Исторические события дня:
1919 – Композитор Игнацы Падеревский возглавил правительство Польши
1920 – Состоялась закладка памятника Герцену и Огареву
1955 – Президент США Эйзенхауэр провел первую в мире телевизионную пресс-конференцию
1963 – Состоялось сенсационное выступление «Битлз» на сцене театра «Палладиум» в Лондоне
1991 – В Персидский залив вылито 816 000 тонн нефти

🌍 Главное

$/€ вверх: 68,87/74,58 ₽
• Apple представила «умную» колонку HomePod второго поколения
• Госдума поддержала законопроект о повышении пошлин на лицензии для операторов до 1 млн ₽
• DLBI: «Можно сказать, что в прошлом году утекли данные 75% жителей России»
• OpenAI использовала труд сотрудников на аутсорсе за $2 в час, чтобы сделать ChatGPT менее «токсичным»
• «Википедия» провела редизайн – впервые более чем за 10 лет
• «Победа» намерена увеличить объём перевозок на 11% – до 13 млн пассажиров
• Университет «Иннополис» предложил РФ разработчикам вложить по 20 млн ₽ в перезапуск Опорного образовательного центра
• МТС начал уведомлять абонентов о подорожании услуг
• Потребительское кредитование в 2022-м едва смогло восстановиться до показателей 2021-го
• В 2022-м в качестве автозалога россияне чаще всего использовали Hyundai и Kia, а также Ford, Volkswagen и Toyota
• По итогам 2022-го продажи парфюмерии в РФ увеличились год к году на 27,6% во флаконах и на 30,1% в деньгах
• Производитель «умных» устройств SberDevices занялся компьютерами и планшетами
• Amazon отложила продуктовые релизы и рекламные кампании в соцсетях «в знак уважения» к сокращённым сотрудникам
• Shein начал переговоры об инвестициях при сниженной оценке в $64 млрд
• Apple начала работу над похожим на iPad экраном для управления «умным» домом
• Соцсети Цукерберга разрешат женщинам показывать соски

🔬 Наука и техника

• ВТБ запускает цифровой банк в Telegram
• Microsoft прекратит продавать лицензии Windows 10 с 1 февраля
• Турецкие учёные обнаружили артефакты, которые могут быть частями Ноева ковчега
• Национальный музей американской истории Смитсоновского института восстанавливает коллекцию из 300 экспериментальных аудиозаписей, сделанных Александром Беллом
• Ветеринары прооперировали редкого каракала, проглотившего тапок

🎭 Культура

Опубликованы кадры из фильма ужасов «Крик 6»
• Звезда «Игры престолов» сыграет вождя злых на'ви в «Аватаре 3»
• Мадонна объявила о юбилейном туре
• Энтони Хопкинс сыграет римского императора Веспасиана в историческом сериале
• Антуан Фукуа снимет байопик о Майкле Джексоне
Объявлены номинанты на анимационную премию «Энни»

🥇 Спорт

Australian Open: Надаль выбыл, Медведев, Хачанов, Циципас, Оже-Альяссим, Норри, Хуркач, Синнер, Шаповалов, Корда вышли в 3-й круг
Australian Open: Касаткина взяла 2 гейма у Грачёвой, Потапова, Самсонова, Кудерметова, Александрова вышли во 2-й круг
• «Интер» выиграл Суперкубок Италии, разгромив «Милан»
• «Манчестер Юнайтед» на 91-й упустил победу над «Кристал Пэлас» (1:1)
КХЛ: «Авангард» победил «Металлург», «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев», «Сибирь» одолела «Нефтехимик»
НХЛ: «Тампа» забила 5 голов «Ванкуверу», «Питтсбург» уступил «Оттаве», «Колорадо» обыграл «Калгари»
НБА: «Мемфис» взял верх над «Кливлендом» и одержал 11-ю победу подряд, «Лейкерс» проиграли «Сакраменто»
• «Атлетико» вышел в 1/4 Кубка Испании, победив «Леванте»
• Роналду не может найти суши-повара на ₤4500 в месяц в свой португальский особняк

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Вадим Д.
Вадим Д.

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Какие события произошли 19 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

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