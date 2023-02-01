Общество

Какие события произошли 30 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

«Автотор» начал выпускать китайские машины Kaiyi; в России изучили перспективное топливо из отходов; трейлер хоррора «Бугимен» по рассказу Кинга появился в Сети; Джокович стал 10-кратным чемпионом Australian Open.

Версия для печати
Какие события произошли 30 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном
Учёные придумали, как эффективнее бороться с болью при мигрени

🎉 Сегодня:
Киберпонедельник в России;
День деда Мороза и Снегурочки!

🕑 Исторические события дня:
1790 – В Англии впервые в мире испробована на море спасательная шлюпка
1931 – Состоялась премьера фильма Чарли Чаплина «Огни города»
1933 – Состоялось роковое назначение Гитлера на пост рейхсканцлера Германии
1948 – Открылись V зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице (Швейцария)
1953 – Учрежден Всемирный день помощи больным проказой

🌍 Главное

$/€ с выходных: 69,33/75,4 ₽
• Goldman Sachs реструктурировал свои активы в РФ
• «Аэрофлот» планирует перевозить половину всех пассажиров в стране
• АФК «Система» создала дистрибьютора «Гуру Электроникс» для ввоза в ЕАЭС техники Apple, Dyson и Samsung
• «Ростелеком» ведёт переговоры по приобретению «МегаФона» у USM Group
• «АвтоВАЗ» столкнулся с временной нехваткой лакокрасочных материалов, сейчас авто можно заказать только в белом, чёрном и тёмно-зеленом цветах
• The Bell рассказывает про 6 виз для ИТ-специалистов, которые могут получить и РФ айтишники
• В СПб планируют протестировать доставку летающими беспилотниками
• Правительство смягчило требования при получении льготной ипотеки для ИТ-специалистов
• О жизни Цукерберга снимут документальный фильм. Рабочее название «Цукерберг: Король метавселенной»
• Китайская Baidu выпустит аналог ChatGPT, которого собирается встроить в поисковик
• Калининградский завод «Автотор» начал выпускать китайские машины Kaiyi
• Utair восстановила свои сервисы для iOS – они доступны в приложении «Уютное небо»
• «ВКонтакте» открыла приём заявок на хакатон для NFT-разработчиков, призовой фонд – 1,5 млн ₽

🔬 Наука и техника

• Apple намерена создать AR-очки, которые заменят пользователю смартфон
• Огромная видеокарта NVIDIA Titan нового поколения получит вертикальную печатную плату
• Учёные придумали, как эффективнее бороться с болью при мигрени
• В России изучили перспективное топливо из отходов
• Физики создали долгоживущие квантовые биты на базе квантовых точек

🎭 Культура

• Сериал о группе «Король и Шут» выйдет на «Кинопоиске» 2 марта
• Депутат Драпеко поддержала идею о приостановке авторских прав ради иностранных продуктов
• Издательство АСТ выпустило книгу по фильму «Чебурашка»
• Джулия Робертс и Дженнифер Энистон сыграют в комедии об обмене телами
• Трейлер хоррора «Бугимен» по рассказу Кинга появился в Сети
• HBO представил превью четвёртого эпизода The Last of Us
• Группа ДДТ сообщила о переносе концертов

🥇 Спорт

• Джокович обыграл Циципаса и стал 10-кратным чемпионом Australian Open
• «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Брайтону»
• «Милан» разгромно проиграл «Сассуоло» дома – 2:5
• «Наполи» обыграл «Рому» – 2:1
• «ПСЖ» на 96-й упустил победу над «Реймсом» – 1:1
КХЛ: «Локомотив» уступил «Автомобилисту», «Ак Барс» забил 6 голов «Трактору», «Барыс» проиграл «Динамо»
• PARI Кубок Содружества: Сливко победила в масс-старте, Гореева – 2-я, Батманова – 3-я
• Adidas расторг контракты со всеми игроками из России, кроме Миранчука, так как Алексей играет в Европе
Единая лига ВТБ: ЦСКА одержал 23-ю победу подряд в матче с МБА, «Зенит» проиграл «Локомотиву-Кубань»

Поддержите нас, подписывайтесь на телеграм-канал!

Вадим Д.
Вадим Д.

Какие события произошли 31 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

МВФ изменил прогноз по РФ экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%; в пещере неандертальцев обнаружили коллекцию черепов; в Okko вышел документальный сериал о Мавроди; умер Бобби Халл. Ему было 84 года

Какие события произошли 31 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

Минфин рассказал, как правильно считать пени. Ясно еще далеко не все

Разъяснения Минфина никогда не отличались особой ясностью. Но сейчас от чиновников требуется объяснить налогоплательщикам, как правильно применять новую систему ЕНС. Объясняют они… Так себе. Например, как начислять пени в разных ситуациях.

Минфин рассказал, как правильно считать пени. Ясно еще далеко не все
Инвестиции

Инвестобзор от «Клерка»: важное по инвестициям за неделю. Новые инструменты, растущая экономика США и блокировка сделки по продаже Билайна

Норникель и X5 Retail Group (владелец сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток») отчитались об успехах, в США стало меньше заявок на пособия по безработице, Билайн не продадут нидерландской компании. Собрали интересные новости за прошедшую неделю.

Инвестобзор от «Клерка»: важное по инвестициям за неделю. Новые инструменты, растущая экономика США и блокировка сделки по продаже Билайна

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ЕНП (единый налоговый платеж)

⚡⚡⚡ Для уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы годятся платежки: новое разъяснение ФНС

Недавно Минфин и ФНС наконец-то выдали бизнесменам механизм уменьшения налога на фиксированные взносы. Но прошла неделя и вышли новые вводные – вместо заявлений с ЭЦП нужны платежки-уведомления. То есть, появился способ №2.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
НДС

Применение заявительного порядка возмещения НДС в 2023 году

Организации и ИП могут возмещать НДС за 2022 и 2023 годы в заявительном (ускоренном) порядке без банковской гарантии в пределах рассчитываемого лимита. Заявление по форме по КНД 1151155 могут подать заявление в налоговый орган не позднее 5 дней со дня подачи налоговой декларации

Применение заявительного порядка возмещения НДС в 2023 году
Читать еще