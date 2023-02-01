Какие события произошли 30 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:
Киберпонедельник в России;
День деда Мороза и Снегурочки!
🕑 Исторические события дня:
1790 – В Англии впервые в мире испробована на море спасательная шлюпка
1931 – Состоялась премьера фильма Чарли Чаплина «Огни города»
1933 – Состоялось роковое назначение Гитлера на пост рейхсканцлера Германии
1948 – Открылись V зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице (Швейцария)
1953 – Учрежден Всемирный день помощи больным проказой
🌍 Главное
• $/€ с выходных: 69,33/75,4 ₽
• Goldman Sachs реструктурировал свои активы в РФ
• «Аэрофлот» планирует перевозить половину всех пассажиров в стране
• АФК «Система» создала дистрибьютора «Гуру Электроникс» для ввоза в ЕАЭС техники Apple, Dyson и Samsung
• «Ростелеком» ведёт переговоры по приобретению «МегаФона» у USM Group
• «АвтоВАЗ» столкнулся с временной нехваткой лакокрасочных материалов, сейчас авто можно заказать только в белом, чёрном и тёмно-зеленом цветах
• The Bell рассказывает про 6 виз для ИТ-специалистов, которые могут получить и РФ айтишники
• В СПб планируют протестировать доставку летающими беспилотниками
• Правительство смягчило требования при получении льготной ипотеки для ИТ-специалистов
• О жизни Цукерберга снимут документальный фильм. Рабочее название «Цукерберг: Король метавселенной»
• Китайская Baidu выпустит аналог ChatGPT, которого собирается встроить в поисковик
• Калининградский завод «Автотор» начал выпускать китайские машины Kaiyi
• Utair восстановила свои сервисы для iOS – они доступны в приложении «Уютное небо»
• «ВКонтакте» открыла приём заявок на хакатон для NFT-разработчиков, призовой фонд – 1,5 млн ₽
🔬 Наука и техника
• Apple намерена создать AR-очки, которые заменят пользователю смартфон
• Огромная видеокарта NVIDIA Titan нового поколения получит вертикальную печатную плату
• Учёные придумали, как эффективнее бороться с болью при мигрени
• В России изучили перспективное топливо из отходов
• Физики создали долгоживущие квантовые биты на базе квантовых точек
🎭 Культура
• Сериал о группе «Король и Шут» выйдет на «Кинопоиске» 2 марта
• Депутат Драпеко поддержала идею о приостановке авторских прав ради иностранных продуктов
• Издательство АСТ выпустило книгу по фильму «Чебурашка»
• Джулия Робертс и Дженнифер Энистон сыграют в комедии об обмене телами
• Трейлер хоррора «Бугимен» по рассказу Кинга появился в Сети
• HBO представил превью четвёртого эпизода The Last of Us
• Группа ДДТ сообщила о переносе концертов
🥇 Спорт
• Джокович обыграл Циципаса и стал 10-кратным чемпионом Australian Open
• «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Брайтону»
• «Милан» разгромно проиграл «Сассуоло» дома – 2:5
• «Наполи» обыграл «Рому» – 2:1
• «ПСЖ» на 96-й упустил победу над «Реймсом» – 1:1
• КХЛ: «Локомотив» уступил «Автомобилисту», «Ак Барс» забил 6 голов «Трактору», «Барыс» проиграл «Динамо»
• PARI Кубок Содружества: Сливко победила в масс-старте, Гореева – 2-я, Батманова – 3-я
• Adidas расторг контракты со всеми игроками из России, кроме Миранчука, так как Алексей играет в Европе
• Единая лига ВТБ: ЦСКА одержал 23-ю победу подряд в матче с МБА, «Зенит» проиграл «Локомотиву-Кубань»
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