Какие события произошли 30 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:

Киберпонедельник в России;

День деда Мороза и Снегурочки!

🕑 Исторические события дня:

1790 – В Англии впервые в мире испробована на море спасательная шлюпка

1931 – Состоялась премьера фильма Чарли Чаплина «Огни города»

1933 – Состоялось роковое назначение Гитлера на пост рейхсканцлера Германии

1948 – Открылись V зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице (Швейцария)

1953 – Учрежден Всемирный день помощи больным проказой

🌍 Главное

• $/€ с выходных: 69,33/75,4 ₽

• Goldman Sachs реструктурировал свои активы в РФ

• «Аэрофлот» планирует перевозить половину всех пассажиров в стране

• АФК «Система» создала дистрибьютора «Гуру Электроникс» для ввоза в ЕАЭС техники Apple, Dyson и Samsung

• «Ростелеком» ведёт переговоры по приобретению «МегаФона» у USM Group

• «АвтоВАЗ» столкнулся с временной нехваткой лакокрасочных материалов, сейчас авто можно заказать только в белом, чёрном и тёмно-зеленом цветах

• The Bell рассказывает про 6 виз для ИТ-специалистов, которые могут получить и РФ айтишники

• В СПб планируют протестировать доставку летающими беспилотниками

• Правительство смягчило требования при получении льготной ипотеки для ИТ-специалистов

• О жизни Цукерберга снимут документальный фильм. Рабочее название «Цукерберг: Король метавселенной»

• Китайская Baidu выпустит аналог ChatGPT, которого собирается встроить в поисковик

• Калининградский завод «Автотор» начал выпускать китайские машины Kaiyi

• Utair восстановила свои сервисы для iOS – они доступны в приложении «Уютное небо»

• «ВКонтакте» открыла приём заявок на хакатон для NFT-разработчиков, призовой фонд – 1,5 млн ₽

🔬 Наука и техника

• Apple намерена создать AR-очки, которые заменят пользователю смартфон

• Огромная видеокарта NVIDIA Titan нового поколения получит вертикальную печатную плату

• Учёные придумали, как эффективнее бороться с болью при мигрени

• В России изучили перспективное топливо из отходов

• Физики создали долгоживущие квантовые биты на базе квантовых точек

🎭 Культура

• Сериал о группе «Король и Шут» выйдет на «Кинопоиске» 2 марта

• Депутат Драпеко поддержала идею о приостановке авторских прав ради иностранных продуктов

• Издательство АСТ выпустило книгу по фильму «Чебурашка»

• Джулия Робертс и Дженнифер Энистон сыграют в комедии об обмене телами

• Трейлер хоррора «Бугимен» по рассказу Кинга появился в Сети

• HBO представил превью четвёртого эпизода The Last of Us

• Группа ДДТ сообщила о переносе концертов

🥇 Спорт

• Джокович обыграл Циципаса и стал 10-кратным чемпионом Australian Open

• «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Брайтону»

• «Милан» разгромно проиграл «Сассуоло» дома – 2:5

• «Наполи» обыграл «Рому» – 2:1

• «ПСЖ» на 96-й упустил победу над «Реймсом» – 1:1

• КХЛ: «Локомотив» уступил «Автомобилисту», «Ак Барс» забил 6 голов «Трактору», «Барыс» проиграл «Динамо»

• PARI Кубок Содружества: Сливко победила в масс-старте, Гореева – 2-я, Батманова – 3-я

• Adidas расторг контракты со всеми игроками из России, кроме Миранчука, так как Алексей играет в Европе

• Единая лига ВТБ: ЦСКА одержал 23-ю победу подряд в матче с МБА, «Зенит» проиграл «Локомотиву-Кубань»

✅ Поддержите нас, подписывайтесь на телеграм-канал!