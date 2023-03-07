Сайты по продаже турецкой недвижимости

Один из самых востребованных сайтов – www.sahibinden.com. Речь идет о местном турецком ресурсе, работающем по методу аукциона. На сайте можно оформить покупку практически для всех видов жилых помещений.

Посещаемость платформы большая – ежемесячно показатель достигает 30 млн. интернет пользователей. По популярности ресурс уступает только google, youtube и facebook. Самые востребованные категории – продажа недвижимости и оформление аренды, реализация транспортных средств.

Наименование сайта Sahibinden в переводе с турецкого означает от хозяина. Но на сайт также выкладывают свои объявления риэлторы, сотрудничающие с собственниками апартаментов. Онлайн платформа представлена в турецкой и английской версиях.

Для лотов указаны на официальном сайте недвижимость и цены, актуальные на сегодняшний день. Выбрать можно раздел аренда, продажа или аренда посуточная. Отметьте регион, в котором Вас интересуют апартаменты.

Также встроенный фильтр предоставляет возможность определиться с такими критериями:

площадь квартиры;

как давно дом сдан в эксплуатацию;

сколько в здании этажей;

наличие отопления;

число ванных комнат;

наличие балкона или террасы.

Подбирая квартиру, обратите внимание на то, что жилье с мебелью стоит дороже квартир без мебели на 20–50%.

Еще один сайт, предлагающий жилье – www.hurriyetemlak.com. Здесь можно найти альтернативные лоты от риелторов. В описание каждого объекта добавлены фотографии резиденции. Площадка не переведена на английский язык, пригодится только тем, кто владеет турецким языком.

Отвечая на вопрос, на каких сайтах можно купить квартиру, нельзя обойти стороной emlakjet.com. На онлайн платформе много объявлений от агентов недвижимости. Есть инструмент Карта, использование которого позволяет найти квартиру в нужном районе Турции.

Выполнен сайт в лаконичном и современном дизайне. Сайт представлен на турецком языке. Поэтому чтобы найти недвижимость, иностранцу придется открыть гугл переводчик.

Каким бы популярным не был сайт по продаже квартир, всегда нужно тщательно проверять представленную информацию о лотах. Ведь выложившим предложения об аренде и продаже домов может оказаться мошенник.