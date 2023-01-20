Облачные сервисы для хранения файлов: Airdropia, MediaFire, Google Drive и другие.

MediaFire

Как утверждается на сайте сервиса, услугами этого хранилища пользуются более 150 миллионов пользователей ежемесячно. Делиться данными можно, отправив ссылку по электронной почте, в социальные сети.

Просмотр рекламы дает возможность без ограничений и снижения скорости продолжать работу с файлами, даже если они не пользуются популярностью. Хранить можно 10 Gb бесплатно.

Через браузер и приложения для мобильных устройств доступна загрузка одновременно нескольких файлов. Благодаря файловому менеджеру можно легко управлять вашими файлами. Платный тариф включает в себя отсутствие рекламы, 1 Tb места для ваших файлов, до 100 бесплатных одноразовых ссылок и другие полезные функции.

Подробнее можно ознакомиться на сайте MediaFire.

MEGA

Облачное хранилище позиционирует себя прежде всего как безопасный сервис. Данные защищены сквозным шифрованием, что делает не каждый конкурент.

Доступен чат и аудио-видео звонки, которые также защищены. Удобный и простой интерфейс не нагружает работу сервиса и позволяет быстро научиться пользоваться основными функциями.

При регистрации доступно 20 Gb дискового пространства. Доступно приложение для операционных систем настольных компьютеров (Windows, MacOS, Linux) и для мобильных устройств на Android, iOS. У сервиса есть бесплатный тариф и платный.

С подробностями можно ознакомиться на сайте MEGA.

NextCloud

Просто огромный облачный сервис с открытым исходным кодом, который постоянно совершенствуется совместными усилиями компании и пользователей. Перечислить все функции, которые доступны в этом облаке, займет слишком много времени.

Лучше просто перейти на официальный сайт и запросить пробную версию. Опции конечно будут ограничены, а сам сервис прежде всего ориентирован не просто на одиночных пользователей, а скорее на целые сообщества.

Корпоративные цены и тарифы очень сильно отличаются друг от друга. Подписка доступна только от 100 пользователей. Хостинг сервис не предлагает, что является как плюсом, так и минусом. Но для сравнения с другими сервисами стоило упомянуть про него.

Подробности смотрите на сайтеNextCloud.

Airdropia

Очень простой облачный сервис для хранения файлов и обмена ими с вашими друзьями. После быстрой регистрации бесплатно доступно рабочее пространство с 5 Gb места.

Все функции интуитивно понятны даже человеку, который не сталкивался с файловыми менеджерами. Премиум доступ доступен для зарегистрированных пользователей.

Сервис Airdropia предназначен прежде всего для повседневного использования. Вы можете отправить файл большого объема по электронной почте.

Облачное хранилище Airdropia отлично подходит для хранения резервных копий важных данных, чтобы получать к ним доступ с различных устройств.

Другие пользователи не могут просто так найти ваши файлы или получить к ним доступ. Поделиться файлами можно с помощью ссылки.

С тарифами на платные услуги можно ознакомиться на сайте Airdropia.

Google Drive

Нельзя было не упомянуть про самый популярный облачный сервис. 15 Gb места доступно для любого созданного аккаунта.

Удобство использования обеспечивается прежде всего связью всех сервисов Google друг с другом.

Загружаете фотографии или картинки, используете документы или таблицы Google, пользуетесь другими функциями – все данные хранятся в единой облачной системе.

Сквозного шифрования к сожалению на данный момент нет. Хранилище предназначено прежде всего для общедоступных файлов, которыми вы можете поделиться в любой момент с другими людьми.

Воспользоваться сервисом можно на сайтеGoogle Drive.