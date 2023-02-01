Как заработать на блогерах

Блогеры, как эффективный инструмент продвижения.

Социальные сети работали всегда. Однако, эффективность постинга в них зависит напрямую от количества активной аудитории.

Так, через блогеров, социальные сети и не только, начинают работать на вас. Раскрутка бизнеса с помощью блогеров становится эффективным инструментом современного маркетинга.

Продвижение через блогеров и их аккаунты в социальных сетях может дать мощный приток аудитории. Конечно, если знать, как их выбирать, чтобы они продвигали продукт.

Боитесь вкладываться в рекламу у блогеров, считаете это пустой тратой денег?

В статье собраны 5 принципов раскрутки через влиятельных публичных личностей, которые помогут получить максимальный профит, а также приток аудитории.

Принцип 1. Начните с малого

Малому бизнесу нет необходимости сразу идти к крупным блогерам. Эффективнее найти начинающего лидера мнений, постепенно расти вместе с ним.

Сотрудничество можно реализовать на основе бартера. Такая раскрутка через блогеров не только принесёт вам дополнительный поток клиентов, но и сэкономит вложения.

Принцип 2. Выбирайте с умом

Важно понимать, что существует огромное количество «типов» блогеров, ведущих свои страницы по различным тематикам.

Например, раскрутить своё турагентство у блогера-мамы не получится, у вас разная целевая аудитория, с разными запросами на контент.

Более мощный приток клиентов вы получите от тревел-блогера, подписчики которого с наибольшей вероятностью заинтересуются вашим бизнесом.

Проанализируйте страницу лидера мнений. Схожи ли ваши тематики? Совпадает ли целевая аудитория? Устраивает ли формат контента, в котором работает блогер? Если на все вопросы ответ «да», смело пробуйте раскрутиться через него.

Принцип 3. Доверяй, но проверяй

Интересный и качественный контент блогеров – не показатель больших охватов. Гораздо разумнее будет запросить статистику аккаунта, чтобы выгодно раскрутить себя.

На что обратить внимание?

Охват постов, количество переходов на сайт предыдущих рекламодателей. Соотношение числа лайков к числу подписок. Если отметок «нравится» сильно меньше, чем подписчиков, то блогера можно заподозрить в накрутке. Охваты профиля блогера в целом, количество взаимодействий с ним. Если есть резкий скачок в статистике, значит блогер проводил розыгрыш, который на короткое время добавил ему трафик. Это не поможет вам в раскрутке.

Принцип 4. Запомнитесь аудитории

Единоразовый пост или сторис пройдут мимо аудитории. Подписчики не поверят, что их любимый блогер действительно пользуется вашим продуктом.

Раскрутка станет намного эффективнее, если лидер мнений периодически напоминает о пользе и качества продукта, а не делает это разово.

Принцип 5. Следите за трендами

Блогеры часто быстро раскручиваются, набирая охваты.

Однако слава скоротечна, их популярность может упасть вместе с лайками и просмотрами.

Следите за трендами, проверяйте топы, активность аудитории, чтобы раскрутка через публичных личностей не разочаровала.

Заключение

Главное помнить, что неудача – это опыт, а не конец.

Не существует блогера с эффективностью раскрутки 100%. Больше рискуйте, пробуйте снова. Пользуйтесь представленными принципами, тогда раскрутка через блогеров оправдает себя.