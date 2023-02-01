Общество

Как организации оставаться в топах онлайн-карт?

Как оставаться в топах на картах.

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Зачем оставаться в топах на картах

Онлайн-карты – один из самых популярных каналов продвижения для организации. Занять топы геосервисов, а также остаться там надолго,очень важно для роста числа клиентов компании, ведь посещаемость таких сайтов невероятно высока.

Однако, необходимо помнить о сохранении репутации организации, ведь пренебрежение этим может снизить рейтинг компании.

Даже если вы выполняете свою работу качественно, негативные отзывы всё равно будут появляться на разных площадках, снижать ваше место в топе сайта. Их могут оставлять как обиженные клиенты, так и конкуренты.

Мы расскажем, как бороться с такими откликами, чтобы оставаться в топах онлайн-карт.

Оставаться в топах: Яндекс.Карты

Убрать комментарий можно, когда отклик:

  • Неинформативный;

  • Использован капс;

  • Содержит оскорбления;

  • Содержит прямое сравнение с конкурентами, заказной;

  • Претензии и фотографии не относятся к компании.

Важно при необходимости прикрепить все доказательства вашей правоты, чтобы негативные комментарии не влияли на рейтинг вашей организации и вы были в топе сервиса.

Как оставаться в топах Google Карт

Так как у продавца нет возможности самостоятельно удалить отзыв, оставленный недовольным клиентом, необходимо рассмотреть следующие стратегии:

  • Отвечаем негативно настроенному комментатору, если не согласны с аргументами, можем их опровергнуть.

Не бойтесь давать обратную связь. Грамотно составленный ответ только повысит авторитет организации.

  • Перекрываем негативный отзыв положительными.

Просим довольных клиентов оставить оценку компании за бонус или скидку. Так мы не только сохраним рейтинг организации, но и сможем повысить место в топе.

  • Обращаемся к тех. поддержке.

У данного варианта нет 100%-ной гарантии, так как неубедительно составленное обращение сервис онлайн-карт может отклонить.

Оставаться в топах 2gis

Грамотная работа с отзывами – залог нахождения компании на вершине топа онлайн-карт. Геосервис2gis позволяет отследить, отфильтровать отзывы карточки организации.

Нашли комментарий, снижающий ваш рейтинг? Постарайтесь узнать у недовольного клиента контактную информацию, когда именно он посещал вашу организацию.

Если отклик поступил, попытайтесь урегулировать конфликт, загладить вину бонусом при следующем посещении, а после тактично попросите удалить отзыв.

И главное, помните, что негативные отзывы – это нестрашно, если уметь с ними правильно работать!

digital-abs
digital-abs
Директор

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