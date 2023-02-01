Как организации оставаться в топах онлайн-карт?

Зачем оставаться в топах на картах

Онлайн-карты – один из самых популярных каналов продвижения для организации. Занять топы геосервисов, а также остаться там надолго,очень важно для роста числа клиентов компании, ведь посещаемость таких сайтов невероятно высока.

Однако, необходимо помнить о сохранении репутации организации, ведь пренебрежение этим может снизить рейтинг компании.

Даже если вы выполняете свою работу качественно, негативные отзывы всё равно будут появляться на разных площадках, снижать ваше место в топе сайта. Их могут оставлять как обиженные клиенты, так и конкуренты.

Мы расскажем, как бороться с такими откликами, чтобы оставаться в топах онлайн-карт.

Оставаться в топах: Яндекс.Карты

Убрать комментарий можно, когда отклик:

Неинформативный;

Использован капс;

Содержит оскорбления;

Содержит прямое сравнение с конкурентами, заказной;

Претензии и фотографии не относятся к компании.

Важно при необходимости прикрепить все доказательства вашей правоты, чтобы негативные комментарии не влияли на рейтинг вашей организации и вы были в топе сервиса.

Как оставаться в топах Google Карт

Так как у продавца нет возможности самостоятельно удалить отзыв, оставленный недовольным клиентом, необходимо рассмотреть следующие стратегии:

Отвечаем негативно настроенному комментатору, если не согласны с аргументами, можем их опровергнуть.

Не бойтесь давать обратную связь. Грамотно составленный ответ только повысит авторитет организации.

Перекрываем негативный отзыв положительными.

Просим довольных клиентов оставить оценку компании за бонус или скидку. Так мы не только сохраним рейтинг организации, но и сможем повысить место в топе.

Обращаемся к тех. поддержке.

У данного варианта нет 100%-ной гарантии, так как неубедительно составленное обращение сервис онлайн-карт может отклонить.

Оставаться в топах 2gis

Грамотная работа с отзывами – залог нахождения компании на вершине топа онлайн-карт. Геосервис2gis позволяет отследить, отфильтровать отзывы карточки организации.

Нашли комментарий, снижающий ваш рейтинг? Постарайтесь узнать у недовольного клиента контактную информацию, когда именно он посещал вашу организацию.

Если отклик поступил, попытайтесь урегулировать конфликт, загладить вину бонусом при следующем посещении, а после тактично попросите удалить отзыв.

И главное, помните, что негативные отзывы – это нестрашно, если уметь с ними правильно работать!