АКУП: что за ассоциация и почему уже 100 аутсорсинговых компаний присоединились к ней?

Еще несколько лет назад бизнес стремился к тому, чтобы производить как можно больше товаров и предлагать как можно больше услуг, чтобы прирастать в прибыли. Но современные, дальновидные предприниматели переориентировались на то, чтобы вкладываться в качество товаров и услуг, а не в количество. Конкуренция растет и удержать клиента можно только сделав уникальное торговое предложение.

Именно поэтому со стороны работодателя стали более жесткими требования и к сотрудникам. Они должны иметь опыт в должности, владеть хорошей экспертизой в своей сфере, ведь это напрямую влияет на прибыль компании. Со стороны бизнеса прослеживается вектор на повышение престижа компании, роста профессионализма, стремление к обучению топ-менеджеров и укрепления позиций своей сферы в целом на рынке.

Следуя этим целям и была создана ассоциация компаний по управлению персоналом АКУП.

Для чего создана АКУП?

Бизнес активно использует аутсорсинг, передавая непрофильные участки работ персоналу сторонних организаций. Административные, маркетинговые, IT-функции, рекрутмент, бухучет, делопроизводство, складские задачи - все это можно заказать по аутсорсингу. И с ростом спроса на эти услуги неизбежно стало страдать качество.

Чтобы сформировать положительный образ компаний в сфере, координировать их деятельность и участвовать в создании единых регламентов оказания услуг, была создана некоммерческая организация АКУП.

В 2015 году ее основали представители нескольких аутсорсинговых компаний. Проводились выставки, семинары, заседания и форумы. Ассоциация привлекала единомышленников в лице других аутсорсинговых компаний, которые тоже хотели участвовать в развитии своей сферы.

Компаний становилось все больше и было решено создать Реестр Качественных Аутсорсинговых Компаний (РКА). Это объединение организаций, которые работают по всей России в разных нишах аутсорсинга: предоставляют услуги клининга, персонал для рядовых и строительных задач, бухгалтеров, курьеров и не только. Но объединены общими целями и совместно воплощают планы АКУП.

На начало 2023 года в РКА уже 100 компаний из разных уголков России.

В чем состоит деятельность АКУП?

Участвуя в закрытых встречах и семинарах, участники АКУП непрерывно развиваются профессионально. Они всегда в курсе новостей и изменений в сфере, держат руку “на пульсе” и быстро применяют полученные знания в работе.

Кроме того, быть частью ассоциации - значит иметь абсолютную поддержку от коллег на рынке, утвердить свои позиции и повысить узнаваемость в b2b-сфере.

Преимуществами, которые получают члены АКУП, можно назвать возможность получить правовые консультации по вопросам управления персоналом, трудовых и налоговых споров, миграционных рисков, когда компании это потребуется.

АКУП также позволяет использовать автоматизированные программы, системы учета и контроля оказания услуг по предоставлению персонала. Дает тендерное сопровождение и помогает в участии в государственных и коммерческих торгах.

Совместно участники ассоциации проводят аудит профессиональной деятельности и непрерывно работают над повышением качества услуг.

Как стать членом ассоциации?

Если вы владеете, управляете аутсорсинговой компанией или компанией по подбору, предоставлению и управлению персоналом, приглашаем стать частью некоммерческой ассоциации АКУП.

Сделать это можно на сайте https://akup.club

Вместе мы сможем быстрее достичь общих целей и укрепить позиции аутсорсинга на рынке предоставления услуг!