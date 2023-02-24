Новая судебная практика отказов в привлечении к административной ответственности должностных лиц.

Основная цель формирования новой судебной практики отказов в необоснованном привлечении должностного лица к административной ответственности – прекращение избыточного административного давления на бизнес.

Мы с коллегами добились судебного запрета в массовом наложении штрафов за аналогичные нарушения (одна статья КоАП), которые выявлены в рамках одной проверки.

В июне 2022 года, впервые в РФ, в Арбитражном суде Московской области нами по 8 административным делам (А41-28665/22, А41-28675/2022, А41-28673/2022, А41-28671/2022, А41-28667/2022, А41-28660/2022, А41-28656/2022, А41-28655/2022) сформирована новая судебная практика отказов в привлечении к административной ответственности должностного лица по ст.14.48 КОАП.

Данная практика была сформирована после многочисленных и продолжительных судебных процессов на основании закона № 70-ФЗ от 26.03.2022.

Доводы юристов ФСА, озвученные в судебных заседаниях о том, что подобной отказной судебной практики ранее не существовало показались судьям Арбитражного суда Московской области не убедительными и не существенными.

Напротив, хочет отметить высокий уровень профессионализма, квалификации, компетенции и независимости судей Обарчук А.А., Криворучко Е.С., Афанасьева М.В., Цховребова А.В. и Шайдуллина А.С., которые вынесли законные, мотивированные и обоснованные судебные решения.

Обратимся к фактуре дела: в рамках осуществления возложенных на Росаккредитацию (далее ФСА) полномочий в отношении юридического лица (аккредитованное лицо, испытательная лаборатория) решением ФСА от июля 2021 года инициирована внеплановая выездная проверка.

По результатам внеплановой выездной проверки ФСА были оформлено в общей сложности 50 (пятьдесят) протоколов об административном правонарушении за нарушение по ст.14.48 КоАП на юридическое лицо (ООО) и должностное лицо (ООО).

ФСА в рамках одной проверки юридического лица были выявлены два административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена одной и той же статьей (частью статьи) раздела КОАП.

После чего ФСА обратилось с 25 (двадцатью пятью) заявлениями в Арбитражный суд города Москвы о привлечении к административной ответственности юридического лица и направила 25 протоколов административной ответственности в мировой суд с заявлениями о привлечении ООО к административной ответственности должностного лица.

Далее, Арбитражный суд вынес решения о привлечении юридического лица к административной ответственности по ст.14.48 КОАП и назначении административного штрафа в размере 400 000 рублей за вменяемое нарушение за выдачу протоколов испытаний.

Думаю, многие компании прости не выживут после уплаты штрафов на сумму в 10 000 000 рублей.

За нарушения при выдаче вышеуказанных протоколов испытаний ФСА повторно обратилось в мировой суд для привлечения к административной ответственности уже должностного лица (руководителя лаборатории).

После изменений законом № 70-ФЗ от 26.03.2022 была изменена подсудность и дела направили в Арбитражный суд Московской Области.

Таким образом, ФСА пыталось дважды привлечь за выдачу вышеуказанных протоколов испытаний, сначала юридическое лицо, а затем должностное лицо.

Согласно новому закону, если в ходе проверки контролеры выявили несколько правонарушений, ответственность за которые предусмотрена одной статьей КоАП или региональным законом, то суммировать штрафные санкции они теперь не имеют права (ч. 5 ст. 4.4, введ. законом № 70-ФЗ).

Арбитражный суд Московской Области законно отказал ФСА в привлечении должностного лица к административной ответственности по ст.14.48 КОАП по всем 8 (восемь) заявлениям.

Верховный суд выражает достаточно ясную правовую позицию, что нарушения требований при осуществлении предпринимательской деятельности, выявленные в рамках одной проверки одним и тем же контролирующим органом в отношении одного и того же лица, образуют состав одного правонарушения, предусмотренного КоАП.

Полагаю, что многие государственные органы, к сожалению, будут пытаться и дальше в нарушении нового закона № 70-ФЗ от 26.03.2022 продолжать пытаться привлекать и должностных лицо и компании одновременно к административной ответственности.

Возможно и Ваша компания столкнулась с подобным административным беспределом и нарушениями, пишите, поможем!

Уверен, вместе мы победим!

Наш телеграмм канал: https://t.me/Business_Legal_Defenceman.