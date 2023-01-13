Бухгалтеры на удаленке и консалтинговые фирмы довели бухгалтеров до нищеты

Мне не понятны эти сопли и слюни, что бухгалтер на удаленке - это круто

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Листая популярный телеграм-канал по поиску работы бухгалтером от Клерка https://t.me/buhhunter, вижу очень интересные комментарии к вакансии бухгалтер в офисе. Вижу что стадо бухгалтеров разделилось на два лагеря. Хочу сказать, что в данном вопросе золотой середины не существует.

У меня около 300 входящих документов через ЭДО И около 100 входящих на бумаге в месяц.

Пока ЭЦП можно было копировать, из дома было классно работать.

Но как только подпись стала не копированной, ты не можешь подписать документы из дома. Ты не можешь взять на себя ответственность подписывать документы своей подписью за эти жалкие копейки, что тебе платят...потому что риск....

И подпись ДИРЕКТОРА ЭЦП не работает, если токен воткнуть на твоем рабочем место, а ты из дома пытаешься принять документы и загрузить их в 1 С.

И требования ты не сможешь из дома открыть, если у тебя нет подписи ЭЦП. А нужны ли тебе все риски оформления доверенности на себя?

От 10 до 15 требований в месяц по встречкам. Нужна первичка, а она вся в офисе...

Поэтому мне не понятны эти сопли и слюни, что бухгалтер на удаленке - это круто!!!

Потому что все эти бухгалтера на удаленке и консалтинговые фирмы довели бухгалтеров до нищеты...., ищущих подработку...

Читаешь вакансии - волосы дыбом...Объем работы "не поднимая головы", а платят копейки...

Поэтому, если ДАМА в объявлении ищет себе бухгалтера в офис - она знает, что делает....

Это ее ПОЛНОЕ ПРАВО!

И я ее поддерживаю!!!!

А вот эти все скороспелки домушники, понахватают фирм за три копейки, демпингуя зп бухгалтеров, и качество у них соответвующее....

Три недели она побыла в офисе и на производстве и все поняла....

Вот так врачи нас и лечат.....

Всем хорошего настроения!!!

Мнение «Ольга_Хапова» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?
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Ольга_Хапова
Ольга_Хапова

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