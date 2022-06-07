ЦБ ещё колеблется, стоит ли идентифицировать новых клиентов банков через коммерческие сервисы видеосвязи, но всё равно обсуждает с участниками рынка инструменты. Один из них — банкоматы с видеоидентификацией. Скоро такая разработка компании BFS может попасть в «регуляторную песочницу».

Предыдущий вариант — идентификация через камеру смартфона или ноутбука пользователя — выглядит слишком ненадёжным. В случае банкомата сеанс видеосвязи осуществляется через устройство, которое находится полностью в контуре безопасности банка, паспорт клиента валидируется в шести проекциях.

Превращение «ящика с наличными» в полноценный цифровой офис идёт со скрипом, хотя преимущества налицо. Банки с широкой сетью отделений смогут её сократить, а те, кому не хватает физического присутствия, дотянуться до аудитории. Похожие устройства есть у ПСБ, но только для существующих клиентов. По оценке банка, они могут взять на себя до 90% сервисов офиса.

Можно пойти дальше и добавить принтер, сканер документов, телефонную трубку для связи с сотрудником, dropbox для подписанных документов, модули для выдачи карт и другие сервисы.

Главное, чтобы не получился «франкенштейн», напичканный умными сервисами в хаотичном порядке. Чтобы такое устройство реально решало бизнес-задачи банка, UX/UI специалистам предстоит много труда.