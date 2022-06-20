Про отрицательные ставки по валютным счетам и позицию ЦБ. Что делать?

Удивительно, что все, кто тиражирует новость, ничего не поясняет ни про статус "Информационных писем", ни про реальное влияние письма на клиентов банков.

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1. ЦБ РФ заявил, что «считает недопустимым», чтобы мы с вами платили проценты за факт нахождения валюты на счетах в банках.

2. После этого многие решили, что "ЦБ запретил банкам" так поступать и все будет хорошо, можно не трогать долларовые счета.

3. Друзья, статус документа — "информационное письмо". Информационные письма ЦБ носят рекомендательный характер для банков и за их нарушение не предусмотрены штрафы и иные санкции. Это не нормативный акт, не закон, не требование.

4. Ни один из тех банков, которые объявляли о минусовых ставках по валюте, пока ничего в обратную сторону не отыграл. Возможно, какие-то новости последуют, возможно, ЦБ и банки сейчас что-то дискутируют. А может и нет.

5. Если вы оптимистичный жизнерадостный человек и ваше настроение в последние месяцы ничего не поколебало, наверное, можно подождать следующих новостей. 

Но за базовый сценарий я бы брал вариант, что ничего не изменится, и с долларами на счету нужно что-то делать (свои варианты выше в посте писал). 

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