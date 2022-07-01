ЦБ больше не публикует статистику по трансграничным переводам физлиц — резидентов и нерезидентов

Зафиксируем показатели за I квартал этого года

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ЦБ больше не публикует статистику по трансграничным переводам физлиц — резидентов и нерезидентов

ЦБ больше не публикует статистику по трансграничным переводам физлиц — резидентов и нерезидентов. Закрыты абсолютно все данные.

Зафиксируем показатели за I квартал этого года:

  • В Россию через переводы поступило $632 млн.
  • Из России было отправлено $1,363 млрд. 
  • Из стран дальнего зарубежья в Россию поступает больше, чем из стран СНГ.
  • В СНГ из России уходит в разы больше денег, чем в дальние страны.

На конец прошлого года, через платежные системы физлица из России отправили за рубеж 8,662 млрд долларов, а получили из-за границы 3,237 млрд.

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