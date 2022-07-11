Cписок банков, которые отправляют SWIFT, и их актуальные комиссии

Таких банков пока еще много, но у всех разные комиссии.

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Cписок банков, которые отправляют SWIFT, и их актуальные комиссии

Один хороший человек сделал список банков которые отправляют SWIFT с актуальной на данный момент комиссией.

Таких банков пока еще много. Но у всех разные комиссии. В скобках указана комиссия, минимальная и максимальная сумма.

  • Аверс: 0.125% (30 usd — ∞)
  • Банк Интеза: 0.2% (30 — 300 usd)
  • Меткомбанк (Каменск-Уральский): 0.2% (30 usd — 200 usd)
  • ЦентроКредит: 0.3% (1200 — 7200 руб)
  • Бэнк оф Чайна: 0.3% (20 — 200 usd)
  • Ренессанс Кредит: 0.3% (10 — 100 usd)
  • Таврический Банк: 0.5% (3000 руб — ∞)
  • Держава: 0.5% (50 — 250 usd)
  • Всероссийский Банк Развития Регионов: 0.6% (30 — 100 usd)
  • Авангард: 1% (25 — 200 usd)
  • Экспобанк: 1% (150 usd — 1000 usd)
  • Газпромбанк: 1% (1000 — 15000 руб)
  • ЮниКредит Банк: 1% (25 — 250 usd)
  • Пересвет: 1% (30 — 200 usd)
  • Уральский Банк Реконструкции и Развития: 1% (20 — 200 usd)
  • Хоум Кредит Банк: 1% (25 — 250 usd)
  • Русский Стандарт: 1% (50 — 1000 usd)
  • ВУЗ-Банк: 1% (20 — 200 usd)
  • Азиатско-Тихоокеанский Банк: 1% (25 — 250 usd)
  • Локо-Банк: 1% (20 — 200 usd)
  • Союз: 1% (30 — 250 usd)
  • Банк Финсервис: 1% (50 — 250 usd)
  • Левобережный: 1% (60 — 300 usd)
  • Международный Финансовый Клуб: 1% (60 — 200 usd)
  • СДМ-Банк: 1% 50 usd — 250 usd)
  • Ак Барс: 1.2% (25 — 250 usd)
  • БКС Банк: 1,5% (50 — 200 usd)
  • Банк Зенит: 1.5% (35 usd — 250 usd)
  • Металлинвестбанк: 1.5% (100 — 300 usd)
  • Уралсиб: 0.7% (35 — 200 usd)
  • Райффайзенбанк: 2% (60 — 200 usd)
  • ОТП Банк: 2% (20 usd — 250 usd), через приложение 0,5% (макс. 200 usd)
  • Кредит Европа Банк: 3% 230 usd — ∞)
  • МТС Банк: 3% (50 usd — 350 usd)
  • Сургутнефтегазбанк: 5% (3000 — 16500 руб)
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