Cписок банков, которые отправляют SWIFT, и их актуальные комиссии

Один хороший человек сделал список банков которые отправляют SWIFT с актуальной на данный момент комиссией.
Таких банков пока еще много. Но у всех разные комиссии. В скобках указана комиссия, минимальная и максимальная сумма.
- Аверс: 0.125% (30 usd — ∞)
- Банк Интеза: 0.2% (30 — 300 usd)
- Меткомбанк (Каменск-Уральский): 0.2% (30 usd — 200 usd)
- ЦентроКредит: 0.3% (1200 — 7200 руб)
- Бэнк оф Чайна: 0.3% (20 — 200 usd)
- Ренессанс Кредит: 0.3% (10 — 100 usd)
- Таврический Банк: 0.5% (3000 руб — ∞)
- Держава: 0.5% (50 — 250 usd)
- Всероссийский Банк Развития Регионов: 0.6% (30 — 100 usd)
- Авангард: 1% (25 — 200 usd)
- Экспобанк: 1% (150 usd — 1000 usd)
- Газпромбанк: 1% (1000 — 15000 руб)
- ЮниКредит Банк: 1% (25 — 250 usd)
- Пересвет: 1% (30 — 200 usd)
- Уральский Банк Реконструкции и Развития: 1% (20 — 200 usd)
- Хоум Кредит Банк: 1% (25 — 250 usd)
- Русский Стандарт: 1% (50 — 1000 usd)
- ВУЗ-Банк: 1% (20 — 200 usd)
- Азиатско-Тихоокеанский Банк: 1% (25 — 250 usd)
- Локо-Банк: 1% (20 — 200 usd)
- Союз: 1% (30 — 250 usd)
- Банк Финсервис: 1% (50 — 250 usd)
- Левобережный: 1% (60 — 300 usd)
- Международный Финансовый Клуб: 1% (60 — 200 usd)
- СДМ-Банк: 1% 50 usd — 250 usd)
- Ак Барс: 1.2% (25 — 250 usd)
- БКС Банк: 1,5% (50 — 200 usd)
- Банк Зенит: 1.5% (35 usd — 250 usd)
- Металлинвестбанк: 1.5% (100 — 300 usd)
- Уралсиб: 0.7% (35 — 200 usd)
- Райффайзенбанк: 2% (60 — 200 usd)
- ОТП Банк: 2% (20 usd — 250 usd), через приложение 0,5% (макс. 200 usd)
- Кредит Европа Банк: 3% 230 usd — ∞)
- МТС Банк: 3% (50 usd — 350 usd)
- Сургутнефтегазбанк: 5% (3000 — 16500 руб)