Еще раз про доллары на счетах (даже обычных карточных и сберегательных) и возможность их блокировки

Читаю новость: «НКЦ с 29 августа прекратит считать доллары в обеспечении маржинальных позиций».

1. НКЦ — организация, которая проводит обмен валюты для биржи. И, в конечном итоге, и для обмена валют в интернет-банке и отделениях банков.

2. НКЦ не под санкциями.

3. Зато, например, под санкциями НРД (национальный расчетный депозитарий). Это хранилище иностранных ценных бумаг, купленных на российской бирже (питерской). Не единственное хранилище. Но все акции, которые питерская биржа хранила именно в этом депозитарии, сейчас заблокированы.

4. Что будет, если под санкции попадет НКЦ?

Можно видеть на примере швейцарского франка.

Швейцария присоединилась к шестому пакету санкций ЕС >> теперь франки на брокерских и иных счетах заблокированы.

5. В случае санкций против НКЦ существует ненулевая вероятность, что доллары на карточных счетах, расчетных счетах и брокерских счетах окажутся предельно долгосрочными инвестициями. Вы не сможете их обменять до неизвестного времени.

6. Вариант считается как бы маловероятным. Главный контраргумент — сложно накладывать санкции на обмен валют, пока валюту нужно платить за газ. С другой стороны, возможно все: например, санкции в формате "НКЦ блокируем, но делаем исключения для отправки денежек газпромбанку и обмена валюты газпромбанком".

7. Не является ли лицемерным и нелогичным репрессировать простых трудяг-подписчиков канала Ильи Александрова и блочить у них трудовую тысячу долларов на карточке, продолжая отправлять евро за газ? Ваше обращение зарегистрировано в международном суде геополитики и цинизма, спасибо!

8. Если коротко: ко всем долларовым и евровым активам на счетах я отношусь так: я понимаю, что в любой момент они могут оказаться заблокированными и я не смогу их даже обменять на рубли по чудовищному курсу. Это — для моих любимых внуков.

Если я смотрю на долларовый актив и не могу применить к нему это правило, я продаю его, вывожу свифтом или перевожу в юань или гонкогский доллар.

Если акулы банковского рынка обнаружили в рассуждениях ошибку — дайте мне знать, чтобы я поправил.

PS. Пост относится только к счетам в российских банках.