Как понять, сколько денег зависло в «евроклире»?

Но ладно когда бумаги остаются цифирками в приложении – но ситуация еще хуже.

Недавно пришла дата погашения еврооблигации. Я дал в долг доллары компании «Газпромнефть», компания платила мне проценты (купоны) по этому долгу, а в определенный день выплатила сам долг.

Оранжевым выделил пример того, что зависло:

Но что происходит в моем брокерском приложении? Бумага перестает отображаться, но деньги тоже не приходят – они зависли в «евроклире».

То есть в день Х у меня просто с баланса списываются несколько тысяч долларов.

Никакой вкладки, где отображается сумма заблокированных денег, нет.

В брокерском отчете отдельного пункта про заморозку ничего нет тоже.

Этот пост для тех, кто столкнулся с похожей ситуацией и хочет понять, на какую сумму он сейчес безвозмездно кредитует компанию «Евроклир».

Все мои четыре счета в «Тинькофф-инвестициях». Рассказываю на примере этого брокера. Если у вас другой брокер, расскажите, какая ситуация с отображением замороженных денег у вас.

1. Заходим в нужный счет > «Справки и отчеты». Выбираем «Справку о стоимости активов» на дату до начала санкций. Например, на 1 февраля.

2. Для каждого счета нужно выгрузить справку отдельно. Если справка выгрузилась пустая, то либо требуем у поддержки корректную, либо выгружаем брокерский отчет (например, с 1 февраля по сегодняшний день).

3. В списке ценных бумаг есть код актива. Нужны только те, которые начинаются с XS (типа такого: XS0861981180). Еврооблигации российских компаний обозначаются именно таким префиксом.

4. В принципе уже тут можно проверить, какие облигации отображатся в справке, но их сейчас нет в портфеле. Если бумага погасилась, вам должны были прийти на счет деньги – проверить это легко поиском в разделе «События».

5. Если облигаций нет, и по «событиям» (и по вашей памяти) денег никто не присылал, берем код пропавшей бумаги и идем на https://rusbonds.ru

6. На «Русбондс» видно, когда была дата погашения облигации и ее номинал. Количество облигаций указано в обеих справках из пунктов один и два.

7. После чего можно в отдельный гугл-док занести список бумаг и сумму, которая висит в «евроклире». Зачем это нужно делать и какой это смысл?

Во-первых, когда санкции исчезнут, чтобы проверить, что все вернулось на счет. Во-вторых, если санкции не исчезнут, знать, что указать в завещании внукам.

На скриншоте (первым комментом к посту) оранжевым выделил пример еврооблигаций, которые погасились у меня, но деньги оказались заморожены.

PS. Если кто-то из читателей открывал брокерский счет в ближнем зарубежье и готов рассказать про свой опыт (можно анонимно, если вы стеснительный человек) напишите мне в личку.