Акции Raiffeisen падают почти на 8% в связи с проверкой Минфина США

Группа не может найти подходящий вариант выхода с российского рынка без существенных потерь и постепенно сокращает присутствие и периметр работы.

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Акции Raiffeisen падают почти на 8% в связи с проверкой Минфина США

У Raiffeisen серьёзные проблемы: акции группы падают почти на 8% в связи с проверкой Минфина США. Управление по контролю за иностранными активами интересуется бизнесом группы в России и готовится усилить контроль над банком, который играет важную роль в российской экономике.

В прошлом месяце банк получил запрос прояснить платежный бизнес, связанные с ним процессы и риски в России, а также на Донбассе, Украине и Сирии. В том числе о транзакциях и деятельности определённых клиентов.

Уход Raiffeisen с российского рынка осложнен. Группа не может найти подходящий вариант с минимальными потерями и постепенно сокращает присутствие и периметр работы. Например, с весны планомерно сокращает корреспондентскую сеть в России.

Для клиентов и банков это значит существенное ограничение валютных платежей. Сейчас у Raiffeisen Bank International пять банков в корреспондентской сети, остальные банки получили уведомления об ограничении переводов в долларах и евро.

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