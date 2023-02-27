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Санкции и ограничения. Тинькофф Инвестиции ответили на частые вопросы

Евросоюз ввел санкции против Тинькофф банка 25 февраля 2023 года. Санкции означают, что активы банка в странах-членах ЕС подлежат заморозке, европейцам запрещается предоставлять им финансирование и другие экономические ресурсы. Тинькофф Инвестиции ответили на частые вопросы на своем сайте

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Будут ли доступны рублевые бумаги, торгующиеся на Мосбирже?

Да. Торговля бумагами с расчетами в рублях на Мосбирже (в том числе TCSG, AGRO, CIAN, ETLN, FIVE, FIXP, GEMC, GLTR, HMSG, MDMG, OKEY, OZON, POLY, VEON-RX, VKCO, YNDX, HHRU, QIWI, SFTL) проходит в стандартном режиме.

Что будет с моими иностранными ценными бумагами в связи с блокирующими санкциями ЕС? Каких бумаг это коснется? Я смогу дальше торговать?

Мы разработали решения на различные варианты развития событий, в том числе и для такого. Мы переносим иностранные ценные бумаги, торгующиеся на СПБ Бирже на неподсанкционную кампанию. Во избежание риска блокировки, а также чтобы осуществить все необходимые действия для переноса, мы временно приостанавливаем торговлю иностранными ценными бумагами. В течение 1-3 недель мы планируем запустить торги.

СПБ Биржа приостановит обслуживание Тинькофф Банка в связи с блокирующими санкциями?

Так как СПБ Биржа взаимодействует с европейскими учетными институтами, с целью защиты клиентских активов от потенциальных рисков, участие Тинькофф в торгах было приостановлено.

Куда вы переводите активы? Это сторонний брокер?

Мы переводим активы в новый неподсанкционный депозитарий. Торги иностранными ценными бумагами, а также весь функционал будет доступен, как и ранее, в мобильном приложении. Мы проработали эти решения и договоренности еще несколько месяцев назад, поэтому процесс переноса торговли не должен занять более 1-3 недель.

Будут ли заблокированы бумаги, как это было в мае 2022 года?

Нет, ценные бумаги не будут заблокированы. Блокировка в мае 2022 года не была вызвана введением санкций в отношении брокеров.

Что будет с моими маржинальными позициями?

Маржинальная торговля иностранными ценными бумагами будет временно приостановлена, иностранные ценные бумаги убраны из перечня ликвидных бумаг – пожалуйста, следите за маржинальными показателями, при необходимости пополните счет, чтобы избежать маржин-колла. По рублевым бумагам, торгующимся на Мосбирже, ничего не меняется, бумаги останутся в перечне ликвидных инструментов и будут учитываться при расчете маржинальных показателей.

Что с Гонконгом, акции торгуются без изменений?

Доступ к ценным бумагам, торгующимся на Гонконгской бирже, предоставляется СПБ Биржей, поэтому также будет временно ограничен.

Что будет с ИИС? А если там есть долларовые акции? Что будет с возможностью получить вычеты с закрытием ИИС?

Обслуживание ИИС осуществляется в штатном режиме, налоговый вычет сохраняется. Мы работаем над тем, чтобы торговля иностранными бумагами была возобновлена в кратчайшие сроки.

Что с налогами?

Вводимые меры не окажут никакого влияния на налоговый учет и вычеты.

Что будет с торговлей евро?

Выводы в евро будут доступны. Торги евро с 27.02.2023 будут приостановлены. Евро исключены из перечня ликвидных инструментов.

Что с остальной валютой?

Санкции не влияют на торги, а также заводы/выводы долларов и других валют. Весь функционал доступен в полном объеме.

Ответы на эти и другие вопросы продолжим дополнять по ссылке (https://www.tinkoff.ru/help/invest/situation/).

РУС
РУС

Брокер «Тинькофф» приостановит торги иностранными бумагами

Брокер «Тинькофф» приостановит торговлю иностранными ценными бумагами на время переноса активов в новый неподсанкционный депозитарий, а также «во избежание риска блокировки». Компания также с понедельника остановит торги евро из-за санкций

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Санкции и ограничения. Тинькофф Инвестиции ответили на частые вопросы

Евросоюз ввел санкции против Тинькофф банка 25 февраля 2023 года. Санкции означают, что активы банка в странах-членах ЕС подлежат заморозке, европейцам запрещается предоставлять им финансирование и другие экономические ресурсы. Тинькофф Инвестиции ответили на частые вопросы на своем сайте

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