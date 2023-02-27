Информация по доходам с депозитов в ЛК ФЛ ФНС

Зашел тут на днях в ЛК ФЛ в раздел: Доходы с депозитов за 2022 года и что я вижу:

Проценты в одном из банков завышены почти в два раза, и в другом также и суммы одинаковые.

Проверил свои выкладки точно:

По моим данным В Банке-1 доход от депозитов 130 тыс.руб., в Банке-2 доход от депозитов 110 тыс. руб.

По данным в ЛК ФЛ ФНС в Банке-1 – 240 тыс .руб. в Банке – 2 – 240 тыс .руб.

Почему то суммы по банкам 1 и 2 сложились и отразились дважды!

Очень похоже на какую то техническую ошибку!

Отправил через ЛК ФНС сообщение об ошибке с формулировкой сформированной не мной и самой системой ФНС:

«Я, ФИО , выявил некорректную информацию о доходах в виде процентов по вкладам за 2022 год в интернет-сервисе „Личный кабинет для физических лиц“. Прошу уточнить данные о доходах, в том числе путем направления запроса в Банк.

Неверно указана сумма дохода:....».

И какой же ответ я получаю от ФНС:

Вы обращались 16.02.2023 по вопросу «Уточнить информацию о доходах в виде процентов по вкладам» через Личный кабинет налогоплательщика. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Ярославской области сообщает следующее. В соответствии с пунктом 4 статьи 214.2 Налогового кодекса Российской Федерации, информация о доходах в виде процентов по вкладам предоставляется Банком, в котором открыт такой вклад. Таким образом, налоговые органы не являются первоисточником информации о доходах в виде процентов, отраженной в Вашем Личном кабинете налогоплательщика. Вы вправе обратиться в ИНВЕСТТОРГБАНК АО (7717002773) для уточнения всех обстоятельств, если не согласны с указанными сведениями. В случае представления ИНВЕСТТОРГБАНК АО (7717002773) уточненных сведений, информация в Вашем Личном кабинете будет скорректирована. Она также будет учтена при определении налоговым органом Ваших налоговых обязательств. Благодарим Вас за использование сервиса «Личный кабинет налогоплательщика»!

Т.е. в запросе сама ФНС от моего лица автоматом формирует запрос, это не я такую формулировку выдумал:

«Прошу уточнить данные о доходах, в том числе путем направления запроса в Банк».

и тут же мне отвечает на запрос:

«Таким образом, налоговые органы не являются первоисточником информации о доходах в виде процентов, отраженной в Вашем Личном кабинете налогоплательщика».

Высший пилотаж!

А теперь я в роли «верблюда» должен ходить и где-то что-то узнавать и кому-то что-то доказывать.