Налог на крипту 13%? А какие гарантии от государствава я получаю?

Выглядит он как 76 страничный пдф файл, где прописаны предложения о налогообложении криптовалюты в РФ.

Рассматривается вопрос обложения НДС, налога на прибыль организаций и налоги с цифровых активов для физ лиц.

Разобрать хочу последний пункт, связанный с физиками.

В предложенном законе написано:

“Налоговая база определяется как разница между ценой реализации указанного цифрового права с учетом суммы налога и ценой приобретения этого цифрового права с учетом суммы налога. Сумма налога к уплате с ЦФА определяется на дату осуществление выплаты дохода отдельно по каждой операции с ЦФА и по совокупности операция с ЦФА.”

И далее говорится про ставку этого самого налога:

“К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным российскими организациями - обладателями цифровых прав, выпущенных в соответствии с законом, в случаях, если решением о выпуске таких цифровых прав предусмотрена выплата дохода в сумме, равной сумме дивидендов, полученных лицом, выпустившим эти цифровые права, применяется ставка налога в размере 13%”

То есть, работает тот же принцип ,что и в акциях. Купили вы например Роснефть по 100 рублей, но пока не продали акции по 180 прибыль не будет зафиксирована.А сразу же как вы их продадите , будете должны заплатить 13% НДФЛ с 80 рублей прибыли (если не владели бумагами больше 3х лет).

И если прикинуть, что крипта соответствующая российским законам , то видим следующее.

Вчера вы купили ETH за 1000$ и потом, когда продадите его за 1500$ , то нужно будет заплатить 13% от прибыли в 500$,те 65$. И так нужно будет сделать по всем операциям с начала налогового периода.

Но! Самый главный вопрос кроется в том, какая крипта попадает по определение. Ведь большая ее часть не подходит под определение ЦФА и она не выпущена в соответствии с законом. Много-ли вы знаете крипты которая платит дивиденды?

Так же в законопроекте есть мессендж: «операторам информационных систем», скорее всего это администраторы Криптобирж и обменников. Их обязывают не позднее 1 февраля 2023 года представить в налоговые органы по месту их нахождения инфу об операциях клиентов с ЦФА.

Самое интересное, что я понимаю обязанности крипто-инвесторов платить 13% НДФЛ и сообщать о своих проведённых операциях в налоговые органы. Но вот что не понятно, какие гарантии от государствава я получаю от уплаты налогов за крипту? Нету гарантии того, что я смогу вывести деньги с условно того-же Бинанса и лишиться возможности заблочится по 115-ФЗ. Не вижу легальных крипто-обменников, которые дали бы гарантию того, что транзакции от них не будут причислены к чёрной метке для меня. Нет так же гарантий судебной защиты права владения на крипту, и что все же конкретно считается ЦФА в нашей необъятной? Не вижу обязательств в сторону регулятора, которые защитили бы инвесторов.

Но все же, какой-то написанный на скорую руку процесс есть, надеюсь, в будущем все станет более понятно и надежно для тех кто эти налоги будет платить.

Туда сюда в крипте - t.me/crypto_orgasm