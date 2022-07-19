Почему я учусь на Клерке

Не хочу показаться Вангой, но еще в прошлом году я поняла, что нас ждут перемены. И дело не в последних событиях, просто очень много изменений и видно было, как руководство не всегда умело под них подстраивается.

По доброй традиции бухгалтерия — последний отдел, на который выделяют финансирование. Никакого повышения квалификации, никаких курсов, вебинаров и прочего. Хотите новых знаний — интернет вам в помощь. При этом сидишь в гугле — ищешь очередное письмо Минфина, не дай бог зайти начальнику — ага, ничего не делаешь.

С Клерком дружу уже лет 10, в прошлом году, когда на сайте появилась новость об образовательной лицензии, решила — это знак.

Идти к главбуху с просьбой оформить подписку от организации — такой вариант даже не рассматривала. Все вливания шли только в производство, народ и так сидел без премиальных, о чем тут спрашивать? А я поняла, что не сегодня завтра мне может светить поиск работы. И тут два варианта — или ты незаменимый спец, или ты уволенный спец.

У меня уже была подписка Премиум на Клерке (не пожалела денег из своего кармана), но меня интересовали больше курсы повышения квалификации. Хотя подписка уже включала вебинары и некоторые курсы, но меня привлекали те, что с часами ИПБР (кто не знает — Институт профессиональных бухгалтеров).

Недавно прошла курс Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в 1С. Часов ИПБ не дает, но главное — это практика по 1С, причем по не самому простому стандарту. Как вы понимаете, в крупной компании аренда есть, у нас ее немало — оборудование, машины, есть недвижимость. Я не занимаюсь арендой постоянно, мой участок — материалы и расчеты с поставщиками, но периодически заменяю коллегу по основным средствам, которая ведет и учет аренды. Решила такие знания точно пригодятся, сейчас на этих новых ФСБУ все повернулись просто — никто ничего не понимает, а работать по ним надо уже вчера.

В общем получила определенный опыт обучения и хочу поделится с коллегами, которые тоже сейчас возможно на перепутье. Поверьте, вклад в знания — всегда окупается. Главное вкладываться в то, что тебе действительно нужно и будет полезно.

Расскажу про то, чем пользовалась на премиуме и вне его.

Бесплатные вебинары — их реально много, лекторы очень классные (если вы еще не смотрели вебинары или курсы с Сергеем Верещагиным — рекомендую, очень нетривиальные лекции и подача материала).

Что важно — если вебинар бесплатный, то он бесплатный честно. Безо всяких «демо», «полную версию смотрите там-то». На Клерке такого нет. Это плюс.

Минус — хочется очень вебинаров со спецами из ФНС или ПФР, их пока не видела. Если есть такая возможность — делайте, нужна точка зрения с той стороны.

Курсы — прошла курсы повышения квалификации по защите от налоговых проверок и по работе с договорами. На текущей работе это не ключевые навыки, но, как уже говорила, эта работа под сильным вопросом и нужны какие-то конкурентные преимущества (как для укрепления текущего места, так и для потенциального резюме).

Пока проходила обучение, видела очень разные отзывы. Иногда позитивные, иногда негативные. Мне было очевидно, что Клерк учится работать в новом для себя направлении, поэтому не всегда все шло гладко.

Плюсы — обратная связь. На вопросы отвечали всегда, если возникали технические неполадки — быстро исправляли.

Мне понравилось, что лекции не только в видео формате, но и в pdf — можно скачать и потом отметить важные моменты, что-то перечитать, пересчитать, вникнуть детально. Я из тех, кто на слух воспринимает информацию хуже, чем визуально.

Минусы — во-первых, очень не хватает курсов по зарплате и кадрам. Вот, например, последние. Они классные все, но хочется прям специализированных курсов, надеюсь они будут.

Во-вторых, хочется больше обратной связи от самих лекторов. В курсах она есть — встречи с преподавателем, это сильно помогает. На вебинарах можно задавать вопросы, но не всегда лектор успевает на все ответить и вопросы повисают в воздухе. Ребят, плиз, может делать какой-то афтепати — типа встреча прошла, вопросов набралось много, делать встречу именно с ответами или беседу? Живой разговор было бы круто.

Чем не успела воспользоваться — Консультации. Но не потому что не нужно, а потому, что многие вопросы, которые волнуют меня, успевают задать коллеги. Так что там я пока скорее читатель.

В итоге положения у меня положительные, еще остается 107 дней до конца подписки. Однозначно буду продляться, и очень жду новых курсов с часами ИПБ.