Расходы по налогу на прибыль

Как подрядчик отстоял право учесть расходы на гарантийный ремонт квартир в МКД

В строительной отрасли граждане предъявляют претензии по качеству жилья застройщику, а не подрядчику. Налоговики попытались использовать это в свою пользу и снять с подрядчика затраты на ремонт. Но арбитры «хитрость» налоговиков не поддержали.

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Как подрядчик отстоял право учесть расходы на гарантийный ремонт квартир в МКД
Фото: Andrea Piacquadio / Pexels

Причина конфликта. МКД были на гарантийном обслуживании подрядчика. В 2016 — 2017 годах подрядчик проводил там ремонты. Затраты списывал в налоговые расходы.

Во время выездной налоговой проверки инспекторы всю сумму затрат убрали. Заявки на гарантийный ремонт оформлены неправильно, дома на гарантийном обслуживании не находятся, да и затраты на ремонт подсчитать нельзя.

Подрядчик обратился в суд. Арбитры первой инстанции его поддержали, а апелляция согласилась с доводами первой инстанции (постановление Одиннадцатого ААС от 16.06.2022 № А72-16357/2020).

Кто несет ответственность за дефекты строительства

Подрядчик обязуется перед заказчиком построить объект или выполнить СМР (ст. 740 НК). Ответственность за недостатки строительства перед заказчиком несет подрядчик. Например, если будут нарушены СНиП (п. 1 ст. 754 НК).

Подрядчик отвечает за возможность эксплуатировать объект во время срока гарантии. Если подрядчик не сможет доказать, что дефекты объекта вызваны действием самого заказчика, ему придется их устранить (п. 1 и 2 ст. 755 ГК).

При этом затраты на гарантийный ремонт подрядчик вправе учесть в составе налоговых расходов (подп. 9 п. 1 ст. 264 НК). Или сразу, или с помощью создания резерва.

Какие доказательства привели налоговики. Инспекторы указали, что подтвердить расходы на гарантийный ремонт нужно следующими документами:

  • договором строительного подряда;
  • актом сдачи-приемки выполненных работ;
  • письменной претензией заказчика;
  • документами, которые подтверждают выполнение ремонта и передачу его результатов заказчику.

В письменной претензии надо указать:

  • реквизиты договора строительного подряда;
  • ссылку на пункт договора, который нарушил подрядчик;
  • собственно претензию по качеству;
  • расчет суммы претензии;
  • перечень документов, которые прилагаются к претензии.

Инспекторы затребовали все эти документы у подрядчика. Заявления и претензии от жильцов тот предоставил, а вот остальные документы и ссылки — нет. Поэтому налоговики решили, что не могут проверить ни обоснованность самого ремонта, ни расчет его суммы.

Почему арбитры поддержали подрядчика. Расходы подрядчика на гарантийный ремонт непосредственно связаны с его деятельностью. Подрядчик, который построил МКД, обязан устранять дефекты в этом объекте (Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ).

Арбитры отметили, что инспекторы должны были учесть специфику строительной отрасли. Участники долевого строительства напрямую с подрядчиком не взаимодействуют. Поэтому все свои претензии предъявляют застройщику. Причем не только в письменном виде, но и по телефону, или через сайт в интернете.

Законодательство не запрещает застройщику перевыставить претензии от граждан подрядчику. Универсальной формы претензии не существует. Поэтому такое перевыставление можно считать формальной претензией от застройщика подрядчику.

Подрядчик предъявил суду доказательства как необходимости ремонта, так и то, что его провели. Были предоставлены:

  • претензии граждан — собственников квартир;
  • акты о проведении комиссий по обследованию квартир и мест общего пользования;
  • акты на проведение работ по устранению недостатков;
  • акты на списание материалов на проведение работ.

Налоговики поступили формально. Они указали, что этих документах нет ссылок на договора подряда. Однако граждане и не могли в своих заявках указать эти реквизиты. Поэтому действия инспекции необоснованны.

Перечень документов, которые налоговики считают обязательными, чтобы подтвердить факт гарантийного ремонта — их «личное творчество». Законом такой список не утвержден.

Не разобрались налоговики и с тем, что у каждого МКД есть строительный и почтовый адрес. И они не совпадают. Все дома, в которые компания проводила ремонт, действительно были на гарантийном ремонте. И еще в одном случае ремонт был сделан по решению суда.

В актах выполненных работ есть информация о конкретных наименованиях работ, их объемах, расшифровка потраченных ресурсов. Эти данные можно найти в учете компании на счете 20 по номеру операции. Поэтому налоговики в ходе выездной проверки имели все возможности проверить правильность суммы расходов на гарантийный ремонт.

Мой комментарий. Судебная практика показывает, что арбитры на местах более лояльны к налогоплательщикам. Они же тоже живут в этом регионе, и развитие местной экономики — в их интересах. Поэтому откровенный произвол налоговиков поддержки не находит.

В данном деле претензии инспекции строились исключительно на недостатках в оформлении документации. При этом из расходов компании сняли 6 млн руб., хотя сам факт, что ремонт имел место, инспекторы не опровергали.

Арбитры же решили так: факт ремонта был, исполнитель известен, расходы подсчитать можно, недостатки документации несущественны. Наказывать компанию не за что.

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