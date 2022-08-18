Убыток мешает исправить ошибку. Где логика?

Позиция Минфина. Убыток в налоговом учете — это разница между доходами и расходами, которые признаны по правилам налогового учета. Если эта разница отрицательна, налоговая база в таком отчетном или налоговом периоде равна нулю. И, исходя из этого, финансисты почему-то делают вывод, что в таком случае перерасчет налоговой базы текущего периода производить нельзя. Поэтому компании вправе включить в налоговую базу текущего периода сумму ошибки, которая привела к излишней уплате налога в предыдущие периоды, только если в текущем периоде получена прибыль.

Мои сомнения. Мнение чиновников не проходит тест на элементарную логику. Предположим, в 2021 году мы не включили в расходы часть амортизации. Ошиблись. Из-за этого в 2021 году сумма прибыли оказалась больше, чем нужно, и мы заплатили большую сумму налога.

В 2022 году наша компания обнаружила ошибку в расчетах. Рассчитали поправки в амортизацию, и эти суммы решили учесть в 2022 году. Но здесь у нас расходы превысили доходы. Если мы добавим еще и дополнительные расходы на амортизацию, то убыток за 2022 год станет больше.

Но где же здесь убыток бюджета? Возможно, если мы добавим расходы в декларацию за 2021 год, то она тоже станет убыточной, и уже бюджет станет должен нашей компании. А так мы просто убыток 2022 года перенесем на будущее.

Что думает суд. В арбитраже рассматривались похожие дела. Так, например, компания учла в расходах сумму безнадежной задолженности с опозданием в два года. Она сослалась на правило из пункта 1 статьи 54 НК. Ошибка не привела к недоимке в прошлом, поэтому ее можно учесть в декларации за текущий налоговый период.

Логично, однако организация споткнулась на кассации. В том периоде, когда нужно было бы признать расход, у компании оказался убыток. Переплаты по налогу на прибыль не было. Кассация решила, что в таком случае исправить ошибку текущим периодом нельзя — надо подавать уточненку.

Верховный суд отменил решение кассации (определение ВС от 12.04.2021 № 306-ЭС20-20307). Право на учет ошибки в текущем периоде было дано, чтобы освободить налоговые инспекции от лишней работы. Поэтому совсем неважно, что было занижено — прибыль или убыток. Занизив убыток, компания ошибочно уменьшила те суммы, на которые потом вправе снизить сумму прибыли. Убытка казне нет ни в том, ни в другом случае. (Аналогичные решения можно найти в определениях Верховного суда от 19.01.2018 № 305-КГ17-14988, от 21.01.2019 № 308-КГ18-14911).

Ситуации не одинаковые, но нам важен посыл суда. Если убытка казне нет, исправить ошибку, которая привела к переплате можно в любом периоде. Хоть с убытком, хоть с прибылью.

Когда нужно спорить. Чиновники напомнили еще один неприятный для компаний факт. Исправить ошибку, которая привела к переплате налога, организация вправе в любое время (ст. 54 НК). Однако на срок из пункта 7 статьи 78 НК это никак не влияет. Вернуть переплату можно только в течение трех лет с момента уплаты указанной суммы.

С учетом этого факта рекомендуем в ситуации с убытком в текущем периоде делать так:

если ваша ошибка входит в трехлетний период для возврата — лучше подайте уточненку;

если ошибка оказалась за пределами этого срока, включайте ее в текущую декларацию и указывайте на судебную практику.

В последнем случае ваша переплата хотя бы уменьшит будущую прибыль компании за счет учета убытков прошлых периодов (ст. 283 НК).